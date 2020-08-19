Новые запросы на камералках: что отвечать. Запись вебинара от БухСофт и примеры ответов на требования

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Пояснения в ИФНС: как уточнить СНИЛС

Если ИФНС требует уточнить СНИЛС — эксперт БухСофт рекомендует ответить следующим образом:

«ООО „Ромашка“ 2 июля 2020 года направило в налоговую инспекцию по месту учета организации (ИФНС № 10 по г. Москве) расчет по страховым взносам за I полугодие 2020 года. Расчет направлен через программу спецоператора (электронный файл NO_RASCHSV_7710_7710_7710815980771001001_20180402_0A2368FA-9DBD-4B01-B4E6-5087D6346983.xml).

3 августа 2020 года из ИФНС № 10 по г. Москве поступило уведомление об уточнении расчета по взносам из-за некорректного номера СНИЛС. В квитанции о приеме расчета указано, что не найден СНИЛС по одному сотруднику — Марии Ивановне Ивановой.

Согласно страховому свидетельству из Пенсионного фонда страховой номер М.И. Ивановой 112-111-111 32. Паспортные данные М.И. Ивановой: паспорт серии 46 02 № 545177, выдан УВД Одинцовского р-на Московской обл. 11.01.2002, адрес регистрации: 111111, г. Москва, Большая Новодмитровская, д. 123, кв 125

ООО „Ромашка“ указало в расчете по страховым взносам за I полугодие 2020 года верный СНИЛС М.И. Ивановой.

Также сообщаем, что ООО „Ромашка“ успешно представило сведения по форме СЗВ-М за январь—июнь 2020 года в Пенсионный фонд. Просим уточнить данные в базе ФНС.

Приложения:

копия страхового свидетельства М.И. Ивановой;

копия паспорта М.И. Ивановой;

копии успешно принятых органом ПФР отчетов СЗВ-М за январь—июнь 2020 года.»

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Пояснения в ИФНС о том, что число застрахованных в РСВ и СЗВ-М не совпадает из-за отличий в правилах заполнения

Ответ на требование о предоставлении пояснений:

13 мая 2020 года года ООО «Ромашка» получило требование предоставить пояснения о расхождениях в сведениях о застрахованных лицах в СЗВ-М и расчете по страховым взносам.

Расхождения возникли из-за выплат М.И. Ивановой и связаны с отличиями в порядке заполнения СЗВ-М и расчета по страховым взносам.

В марте 2020 года ООО «Ромашка» начислило М.И. Ивановой премию по итогам работы за 2019 год. М.И. Иванова уволилась из организации в декабре 2019 года. Премия назначена на основании положения о премировании. На сумму премии организация начислила страховые взносы.

В расчете по взносам за I квартал М.И. Иванова указана в числе застрахованных лиц и на нее заполнен раздел 3. В форме СЗВ-М за январь, февраль, март сведений о М.И. Ивановой нет. В этот период с М.И. Ивановой не действовал трудовой или гражданско-правовой договор. Копии подтверждающих документов прилагаем.

Приложения:

копия приказа об увольнении М.И. Ивановой от 15.12.2019 № 123;

копия положения о премировании сотрудников организации «Ромашка»;

копия приказа о назначении премии М.И. Ивановой за 2019 год от 27.01.2020 № 456.

Пояснения о расхождениях в РСВ и 6-НДФЛ из-за компенсации за задержку зарплаты

11 августа 2020 ООО «Ромашка» получило требование представить пояснения о причинах расхождений выплат в пользу сотрудников по данным расчета 6-НДФЛ за полугодие 2020 года с данными Расчета по страховым взносам за полугодие 2020 года.

15 июня 2020 года ООО «Ромашка» выплатило компенсацию за задержку заработной платы за апрель:

180 руб. — И.И. Иванову;

220 руб. — М.И. Ивановой;

320 руб. — П.П. Петрову.

Итого выплатили компенсацию 720 руб. Компенсация не превышает 1/150 ключевой ставки, которая действует в период просрочки, от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки. Поэтому НДФЛ с компенсации ООО не удерживало. На сумму компенсации начислены страховые взносы (ст. 236 ТК, п. 1 ст. 217, п. 1 ст 420 НК).

Приложения:

бухгалтерская справка-расчет на выплату компенсации за задержку зарплаты.

Пояснения в ИФНС по зарплате ниже МРОТ

11 августа 2020 года ООО «Ромашка» получило из налоговой инспекции требование пояснить, почему средняя заработная плата отдельных сотрудников в организации ниже МРОТ.

В связи с получением вышеуказанного сообщения поясняем, что в ООО «Ромашка» есть сотрудники, которые заняты не на полную ставку, а именно:

секретарь Петрова Мария Александровна работает неполный день (4 часа в день), ее средняя зарплата за 2020 год составляет 9 130 руб. в месяц;

курьер Иванов Петр Петрович работает неполную неделю (2 дня в неделю), его средняя зарплата за 2020 год составляет 8 260 руб. в месяц.

Если бы эти сотрудники работали на полную ставку, их средняя зарплата превышала бы МРОТ.

Приложения:

расчет ФОТ, копии трудовых договоров, штатное расписание, зарплатные ведомости ООО «Ромашка»

Пояснения в ИФНС по зарплате ниже среднеотраслевого уровня

15 июля 2020 года ООО «Ромашка» получило из налоговой инспекции требование пояснить, почему средняя заработная плата в ООО ниже уровня среднемесячной зарплаты по виду экономической деятельности. В связи с получением вышеуказанного сообщения поясняем, что средняя зарплата в ООО «Ромашка» составляет 70 365 руб., что выше МРОТ, но ниже среднеотраслевого показателя 73 940 руб.

Контрольное соотношение, которое предусматривает сравнение средней зарплаты в ООО со среднеотраслевой, не выполняется из-за разницы в окладах обслуживающего персонала и высококвалифицированных специалистов. В частности существенно ниже среднеотраслевой зарплаты оклады следующих работников:

уборщиц (три штатные единицы) — средняя зарплата за 2020 год 20 000 руб.;

вахтеров (две штатные единицы) — средняя зарплата за 2020 год 22 000 руб.;

водителей (пять штатных единиц) — средняя зарплата за 2020 год 30 000 руб.

Зарплата указанных работников соответствует их квалификации и превышает уровень МРОТ.

Резервов для повышения заработной платы в настоящее время у ООО нет. Себестоимость продукции увеличилась, так как растет стоимость сырья и материалов. Кроме того, возросла стоимость арендной платы помещения. Поднять цены на продукцию организация не может, это приведет к падению спроса.

ООО проводит организационно-технические мероприятия, направленные на сокращение численности персонала с сохранением размера фонда оплаты труда. Эффект от проведения этих мероприятий (повышение средней зарплаты) ожидается в конце 2020 года.

Приложения:

расчет ФОТ, копии трудовых договоров, штатное расписание, зарплатные ведомости ООО «Ромашка».

Пояснения в ИФНС о том, что у организации нет расхождений в суммах выплаченных доходов, указанных в расчете 6-НДФЛ и Расчете по страховым взносам

10 августа 2020 года ООО «Ромашка» получила из налоговой инспекции сообщение о выявленных в расчете 6-НДФЛ ошибках и противоречиях с требованием дать пояснения или внести в нее изменения.

В сообщении налоговая инспекция указывает на расхождения в сумме выплаченных доходов, которые ООО отразило в расчете по форме 6-НДФЛ и расчете страховых взносов за полугодие 2020 года.

В связи с получением вышеуказанного сообщения поясняем, что ошибок в расчете 6-НДФЛ и расчете по страховым взносам за полугодие 2020 года нет.

Доходы в расчете 6-НДФЛ равны 34 572 000 руб. (строка 020 раздела 1 расчета 6-НДФЛ — строка 025 раздела 1 расчета 6-НДФЛ). Сумма выплат и иных вознаграждений,

исчисленных в пользу физических лиц, облагаемых страховыми взносами на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) страхование в расчете по страховым взносам тоже равны 34 572 000 руб. Данные показатели отражены в графе 1 строки 030 подраздела 1.1 приложения 1 раздела 1, графе 1 строки 030 подраздела 1.2 приложения 1 раздела 1, графе 1 строки 030 подраздела 1.1 приложения 2 раздела 1 расчета по страховым взносам. Расхождений между 6-НДФЛ и расчетом по страховым взносам нет.

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Пояснения по снижению средней зарплаты в связи с увеличением числа работников

Пояснения о причинах снижения средней зарплаты

ООО «Ромашка» в ответ на требования о предоставлении пояснений по поводу снижения зарплаты при одновременном увеличении численности застрахованных лиц сообщает следующее.

В I квартале 2020 года ООО «Ромашка» наняло дополнительный персонал. Однако вопреки прогнозам отдела маркетинга продажи упали. Вследствие снижения объема реализации было принято решение о приостановке выплаты премий сотрудникам за выполнение плановых показателей. Поэтому средняя заработная плата сотрудников за полугодие 2020 года снизилась.

По указанным выше причинам за II квартал 2020 года снизилась сумма страховых взносов и НДФЛ.

Бизнес-план на II полугодие 2020 года, предусматривающий программу увеличения продаж ООО «Ромашка» и как следствие — возобновление выплаты премии сотрудникам, прилагается.

Пояснения по противоречиям в 6-НДФЛ, которые ошибкой не являются

10 августа 2020 года ООО «Ромашка» получила из налоговой инспекции сообщение о выявленных в расчете 6-НДФЛ ошибках и противоречиях с требованием дать пояснения или внести в нее изменения. В сообщении налоговая инспекция указывает на несоответствие суммы удержанного налога в расчете 6-НДФЛ за I полугодие 2020 года размеру налога, перечисленного в бюджет за отчетный период по данным КРСБ.

В связи с получением вышеуказанного сообщения поясняем, что ошибок в расчете 6-НДФЛ за I полугодие 2020 года нет.

Дело в том, что зарплата сотрудников за июнь была выплачена 30 июня 2020 года. В тот же день с этого дохода был исчислен и удержан НДФЛ. Однако срок уплаты этой суммы — 02 июля 2020 года, то есть уже во III квартале. Таким образом, сумма удержанного налога была отражена по строке 070 расчета 6-НДФЛ за I полугодие, а непосредственно перечисление в бюджет произошло за пределами отчетного периода.

В качестве подтверждающих документов к настоящим пояснениям прилагаем:

Выписку из регистров налогового учета по НДФЛ.

Копию платежного поручения на перечисление НДФЛ с зарплаты за июнь от 02 июля 2020 года.