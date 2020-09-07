Имеет ли вообще главбух право на отпуск. История о том, как главбух Берта Сергеевна пыталась отдохнуть в Турции

В прошлый раз почти все в офисе нашей героини ушли в отпуск, оставив ее отдуваться за всех. Но должна быть в мире справедливость и задолбавшемуся главбуху тоже дано право на отдых! Наконец Берта Сергеевна едет в отпуск в Турцию, прихватив с собой ноутбук (и любимого Андрея).

Только когда бухгалтер в отпуске отдыхал по-настоящему? Заместитель Лена, оставленная временно за главную, не справляется с форс-мажором и просит помощи. Отправит ли Берта Леночку... учить матчасть или разрулит ситуацию сама — читайте в сегодняшней истории.

Море было нежное и ласкающее. Прямо как Андрей, лениво лежащий в соседнем шезлонге. Приятно было держать в руках бокал пинаколады, расслабиться и отключить голову от забот. После бесконечных битв с боссом, отделом продаж и налоговой вот так отдыхать в другой стране на пляже — чистое блаженство. Но может ли счастье длиться вечно? Идиллию прервал настойчивый звонок смартфона.

— Зачем ты вообще взяла его на пляж? — вяло пожаловался Андрей. Он свой телефон всегда оставлял в номере и не созванивался с начальником или коллегами.

— Мало ли, — на самом деле я конечно понимала, «зачем». Это вечное бухгалтерское беспокойство — «как они там без меня». Приедешь, а сотрудники уже с пикетом у офиса ходят, начальник волосы на голове рвет и рядом ОБЭП с автоматами...брр.

В трубке послышался взволнованный (и даже, кажется, заплаканный) голос Леночки — моей помощницы и заместителя, которую оставили за главную, пока меня не будет:

— Берта Сергеевна! Я не знаю что делать! Меня такому не учили, я же просто не понимаю ничего!

— Привет, Лен. Притормози, пожалуйста. Объясни, что случилось? — Услышав, что мне опять звонит Лена, Андрей многозначительно закатил глаза.

— Бронислав Васильевич решил, что нам необходимо расширяться, и открывает магазин в Санкт-Петербурге. Вот так, без объявления войны.

— Он тебя фирму новую регистрировать что ли заставляет?

— Ну, да, говорит — пусть там другое ООО будет, так проще. А я же ни в зуб ногой в регистрации...

— Стоп! Зачем нам вообще отдельное юрлицо! Дай-ка ему трубочку — вразумлю.

— Так нет его, он в Питер уехал, договор аренды подписывать, а мне велел подготовить документы, потому что юрист тоже в отпуске, — Леночка, кажется, всхлипнула. Вот девчонка!

— Лен, не реви (вспомнилась сценка из мультика про Малыша и Карлсона), нам не надо ничего регистрировать, будем намного проще оставить все как есть и просто открыть обособленное подразделение.

— А он говорит — «Найдем там бухгалтера, посадим и пусть накладные делает, в базу вбивает, отчеты будет там же на месте делать — на Берту нагрузки меньше».

Какой заботливый! А то, что Берте, т.е. мне, все равно вести всю деятельность, все сводить и отслеживать — ничего. Да и вообще — подход к работе, как в каменном веке. Как будто онлайн-бухгалтерию мы зря юзаем.

— Ты давай успокойся, я сама с ним поговорю. Не твое дело — регистрацией заниматься, да и не нужно таких сложностей.

Повернув голову, я увидела, что Андрей уже прошагал половину расстояния до небольшого бара неподалеку. Понял, что моя беседа надолго и пошел развлекаться. Ну, и ладно, позвоню тогда сразу шефу.

Разговор вышел эмоциональный — шеф утверждал, что вести две фирмы проще и налогов платить будем меньше (наивный). Конечно, не обошлось без влияния Васюка (уверена, его вы точно помните, такого и захочешь — не забудешь). Он уверил нашего Броненосца, что:

дробление это классно — тут ООО, там ООО (а лучше — ИП) гоняешь между ними деньги и ничего за это не бывает, тут я задумалась — Васюк работает как ИП, неужели фирму себе открыл, посмотрела бы на это с попкорном и колой;

экономишь на налогах. Забыл только уточнить, как, наверное, тоже какая-то схема невероятная.

Пришлось, прорываясь сквозь ворчание и недоверие шефа, объяснить, что дробление — устаревший, ненадежный и зачастую даже незаконный вариант ведения бизнеса. Мало того — он не оправдан финансово. В нашем случае — мы работаем на ОСНО, нам не следует бояться «слета» с УСН, превышения численности работников (по той же причине) или лишения статуса субъекта малого предпринимательства (у нас ведь и госконтракты есть, в торгах по 44-ФЗ как СМП участвуем).

По всем параметрам и его денежным планам по оборотам мы ничего не теряем. Значит, и ввязываться в сомнительных схемы не нужно (я бы и при другом раскладе их не рекомендовала). А вопрос с документами решим очень просто.

Мы используем в работе программу БухСофт Онлайн. Она позволяет вести бухгалтерию, кадровый учет, рассчитывать зарплату, отправлять отчетность — все, что необходимо в жизни бухгалтеру любого предприятия, а главное все это без привязки к конкретному рабочему месту.

Все вышеперечисленное способен делать не один бухгалтер, можно подключить в качестве пользователя, например, менеджера (разумеется, задав ему ограниченный доступ). А я — главбух, у меня самые крутые права, с тарифом «Комфорт» могу все (злодейский смех и горящие огнем слова "абсолютная власть«...ой, чего-то пина-колада не прошла для меня даром).

В общем — подчиненные могут подключаться и даже из другого города (работа ведь идет через интернет). Я вот даже из Турции счета на оплату клиентам через ЭДО отправляю и платежки в банк шлю, СЗВ-М за август сформировала, подписала и сдала (а вы не забыли?).

Надо, кстати, Леночке напомнить (третий звонок от нее за неделю — не пуганый роумингом человек), что в БухСофт есть справочная система. Путь посмотрит там ответы на свои «как» и «почему» или в экспертную поддержку БухСофт обращается — хоть в чате, хоть по телефону (или даже по электронной почте). А я сейчас вижу, что Андрей идет с двумя бокалами «Голубой лагуны». Все, я в отпуске, в от-пус-ке...