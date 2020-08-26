Берта Сергеевна-3, или Как бухгалтеру выжить, когда все уходят в отпуск

В прошлый раз вы читали о том, как Берту Сергеевну посетила выездная проверка и очень симпатичный проверяющий. Добившись успеха в работе и окутав чарами инспектора Андрея, наша героиня подумала, что на ближайшее время сильных впечатлений с нее, пожалуй, достаточно. Однако тут как раз начали открываться границы, а сотрудники ломанулись в столь желанные отпуска.

Открытие границ стало поводом для большей части сотрудников «Агор и партнеры» бить челобитную Брониславу Васильевичу и уговаривать его — руководителя всея компании — отпустить их на отдых.

Даже преданная кадровик — Татьяна и та поддалась общему настроению:

— Все в отпуск, а я значит оставайся — графики переписывай, СЗВ-М готовь и дни подсчитывай для отпусков! Другим, не себе!, — возмущению Татьяны не было предела.

— Танечка, но вы же недавно отдыхали, — попытался утихомирить ее директор.

— Шутите?! Это в феврале-то?

— Но по графику...

— Да знаю я график, сама же и составляла, всем лучшие недели раздала, а мне достался этот беспутный февраль. Я тоже хочу на пляж, успеть насладиться последним солнышком.

Под натиском коллектива директор сдался, оставил несколько ключевых сотрудников, а остальным под громогласное «Ура!» позволил взять две недели отпуска. В офисе с унылым видом продолжили работать несколько менеджеров, секретарь Аня и конечно, я. Повезло так повезло.

И ладно бы оставили в кабинете спокойно работать — пока нет отчетности, могла бы хоть пару семинаров по изменениям посмотреть или архивом вплотную заняться. Так нет же — кто будет считать отпускные, если и кадровик и моя верная помощница Леночка уже радостно упаковали чемоданы? Ну, вы поняли.

Кто имел дело с работниками, знает — лучший из них тот, кто не ездит в командировки, не болеет, не ходит в отпуск и вообще живет себе счастливо на окладе и не рыпается. К сожалению, в жизни все не так.

Вот есть у нас Вячеслав — недавно устроился на работу (еще и трех месяцев не отработал), а все туда же — хочу, говорит, отпуск взять, жену на море отвезти, она там уже три года не была. Пошли навстречу — дали 15 суток, дней т.е. Не обращайте внимание, чувство юмора у меня последнее время прихрамывает на обе ноги.

Но здесь хоть с расчетом было попроще, а вот у остальных...К тому же пришлось все сопутствующие документы — заявления, приказы о внесении изменений в график, об отпуске, табели и прочую бюрократию заполнять самой.

Я хоть и главбух, но в кадрах подкована не так хорошо, как Татьяна. Пришлось обратиться за помощью. Хорошо, что поддержка любимого БухСофта работала 24/7 и можно было в любое время задать вопрос. Она меня просто спасла. Да и в самой программе предусмотрены все необходимые формы учета кадров, не нужно ничего искать.

Я уже было расслабилась и стала сама мечтать, что Леночка вернется из Абхазии и я тоже смогу куда-нибудь слетать, тем более, ходят слухи, что в августе еще больше стран распахнут границы для российских туристов. О Гавайях я уже конечно не думала — что-то политическая обстановка в мире напряженная, да и Андрей (помните инспектора, который приглашал меня на кофе) сейчас был слишком занят на работе. Ему начальник до декабря запретил даже заикаться об отпуске.

Ну и ладно, поедем зимой в Карелию на лыжах кататься, в санях с хаски с ветерком наездимся, чаю с калитками напьемся и в баньку! Надо и по России куда-то путешествовать, правда же? А моря все-таки хотелось...

Тут мои приятные размышления прервал Бронислав Васильевич. Он ворвался в кабинет с ярко пылающими щеками и пугающим блеском в глазах.

— Нет, ну вы слышали Берта Сергеевна!!! Да я его по статье, по статье...

— Оу, Бронислав Васильевич, выдыхайте, садитесь на стул.

— Ну уж нет! Я сидеть не буду, — руководитель нарезал третий круг по кабинету, задевая на ходу стулья и отталкивая их от себя с явным раздражением, — Он деньги возвращать отказывается! Вы представляете!

— Если честно, не очень, я даже пока не понимаю о ком вы говорите. Неужели Васюк...

— Да черт с ним с Васюком, не о нем речь. Шишников Вячеслав, который к нам в мае устроился — увольняться решил!

— Почему? Он же так к нам рвался, все пороги обивал, его вроде даже рекомендовали специально.

— Просил, а теперь говорит какой-то шурин его двоюродной тети по бабушкиной линии к себе зовет, на стройку, снабжением запчастями для спецтехники заведовать. Упырь!

— Почему упырь-то? Ну может зарплату повыше предложили, — рискнула я вызвать огонь на себя.

— Потому что отпускные он взял, отпуск отгулял, а дни-то явно эти не заработал еще! И деньги возвращать не хочет!

В этот момент неудачно заглянул в кабинет один из продажников

— Берта Сергеевна, а Броненосец не появлялся?

Вообще то Броненосцем мы звали Бронислава Васильевича, но до этого момента о столь фривольной трактовке его имени он был не в курсе.

— ЧЕГО! — взревел обычно сдержанный шеф.

— Ой, — пискнул менеджер и быстро нырнул обратно за дверь.

— Меня! Да я...Да ну вас..., — шеф как-то сник и с усталостью опустился на стул.

— Может, чайку?

— А давай, — неожиданно директор сменил обычную деловую манеру обращения «вы» на более дружескую, так с ним случалось только, если он сильно расстраивался и хотел поговорить «по душам».

Пара чашек крепкого пуэра подействовала на него позитивно и он смог более внятно объяснить, в чем дело. Оказалось, Вячеслав еще до отпуска знал, что уволится, не даром меня тревожило странное чувство — не ощущала я этого человека частью нашего коллектива, казалось, он какой-то мимопроходящий. Так и вышло.

Мало того, он специально решил оформить отпускные, чтобы больше денег получить. Но тут явно просчитался.

— Бронислав Васильевич, когда он увольняется?

— Да я его хоть сейчас, но вообще то он 21 августа хочет уйти. А устроился, только подумайте, 1 мая! На удаленке ведь работал, паразит, все условия ему создали.

— Давайте для начала посчитаем сколько ему в принципе положено дней за отработанное время.

— Это надолго?

— Нет, у меня есть хороший расчетчик в БухСофт, специально для этого случая, про него как раз недавно на Клерке писали. Пара минут, и будут вам дни.

Вышло, что Шишникову положено за период с 1 мая по 21 августа 9,33 дня, а взял он 15. Считай 6 дней отгулял авансом. А это в деньгах чуть более 10 000 излишне выплаченных отпускных. Вроде не критичная сумма, но обидно, что человек решил вот так воспользоваться доверием шефа.

Мы сотрудников обучаем первый месяц, вводим в курс, фактически они как на практике, а зарплату получают полноценную. А Вячеслав еще и по протекции какого-то знакомого Бронислава Васильевича к нам попал, говорили, перспективный, поэтому и испытательного срока ему решили не устанавливать. Просчитались.

— Ну вот такой расклад, шеф, надо документы на увольнение подготовить, я займусь, Тани-то нет. А эту сумму мы с него высчитаем.

Броненосец, слегка успокоившийся и затягивающийся уже третьей чашкой пуэра с мармеладками, встрепенулся:

— А что так можно?

— Конечно, статья 1347 Трудового кодекса, цитирую "Удержания из заработной платы работника для погашения его задолженности работодателю могут производиться...при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска".Там есть нюансы, но они к нашему случаю отношения не имеют. Так что сейчас посчитаю сколько ему еще причитается за август и вычту переплаченные отпускные. Только вот НДФЛ мы с него уже удержали. У меня давно такого не было случая, позвоню-ка в поддержку БухСофт.

Тут же я набрала знакомый номер и меня переключили на Максима (помните его?). Приятно, что отвечали на линии не стажеры по скрипту, а настоящие специалисты. Максим рассказал, как правильно действовать в этой ситуации. Кому важно — на сайте БухСофт есть подробная статья на эту тему.

Вячеслав не выразил радости, когда мы знакомили его с приказом об удержании лишних отпускных из расчета, но поделать ничего не мог.

Мрачное настроение шефа развеялось, а через пару недель в офис вернулись наотдыхавшиеся Леночка и Татьяна. Оказалось, что они, желая сэкономить, объединились и вместе слетали в Абхазию, где сняли небольшой домик. Несмотря на очевидную разницу в возрасте и интересах, коллеги прекрасно провели время, объезжая с экскурсиями горы, водопады и вдоволь накупались в море.

Выслушав их восторги, я объявила:

— А теперь настало мое время! Я тоже лечу на море!

— Как?! Андрея же не отпускали с работы.

— Он сумел договориться и мы на днях вылетаем, с Брониславом Васильевичем я отпуск согласовала.

— А как мы тут без главбуха?- Леночка пока сомневалась в собственных силах и хотя числилась моей помощницей и даже замом, но на полное делегирование полномочий была морально не готова.

— Да не переживай, возьму с собой ноутбук. С БухСофтом, благодаря онлайн-бухгалтерии, я всегда на связи и тебя подстрахую, только не злоупотреблять!

— Я буду стараться.

Ну вот, чемоданы собраны, завтра летим с Андреем в Турцию. Банально, но ждать открытия границ не хочется, кто его знает, что нам будущее готовит. И надеюсь, Леночка без меня ничего не натворит, тьфу-тьфу-тьфу.