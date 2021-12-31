Топ-10 сервисов, без которых в 2022 году бухгалтер больше не сможет работать

Современный бухгалтер работает с огромными массивами информации. Сложные расчеты, электронный документооборот, ежедневно меняющееся законодательство. И тут надо признать — «роботы», как нас регулярно запугивают, бухгалтеров полностью не заменят, но облегчить нелегкий труд могут. Если вы упорно вели до этого весь учет только в Excel и рисовали «самолетики», то теперь цифровые технологии стали необходимостью и нужно их осваивать. Так кто они, эти незаменимые электронные помощники?

Сервис для сдачи отчетности и ЭДО с контрагентами

Сегодня электронная сдача отчетности — это не только удобство и экономия времени, но и насущная необходимость.

Представителей бизнеса, которые вправе сдавать отчетность на бумаге, остается все меньше. А внедрение обязательной маркировки и прослеживаемости на ряд товаров — не оставляет выбора и заставляет организации и ИП переходить на электронный документооборот.

Современные сервисы сдачи отчетности готовы снять с плеч бухгалтера целый ряд забот. Они содержат только актуальные формы отчетов, автоматически проверяют расчеты и декларации на наличие ошибок, подсказывают, как корректно внести исправления. А также позволяют обмениваться электронными документами с контрагентами даже тогда, когда отправитель и получатель используют услуги разных операторов.

У клиентов, которые используют бухпрограмму и сервис БухСофт Отчетность, ЭДО уже подключен и входит в любой тариф программы.

Сервис проверки контрагентов

Налоговая служба настоятельно рекомендует компаниям и ИП проверять своих контрагентов и проявлять должную осмотрительность. К услугам бухгалтера масса бесплатных сервисов в сети, которые помогают проверить поставщика или исполнителя по ряду критериев.

Например, сервисы от ФНС «Прозрачный бизнес», «Проверка наличия налоговой задолженности», Сведения о банкротстве, Сведения о блокировке счетов и т. д.

Однако на это нужно время, которого у бухгалтера всегда кот наплакал. Удобнее, когда сервис проверки вшит прямо в бухгалтерскую программу.

Оградите себя от рисков и экономьте время — проверяйте контрагентов прямо в программе «БухСофт».

Сервис для ведения учета

Пару лет назад малый бизнес и ИП еще могли обойтись без программы для бухгалтера и вести учет на тетрадке или в экселе. Времена закончились, и в 2022 год все шагают с учетными программами.

И все больше бухгалтеров предпочитают работать в облаке. Это и понятно, онлайн-сервисы помогают быть мобильными и быстрее настроить бизнес-процессы на удаленке.

Главное, что сейчас хочет бухгалтер — все в одном месте, без скитания из программы в программу.

Удобно, когда весь необходимый набор функций представлен в одной программе: не только бухгалтерия, но и зарплатный и кадровый учет.

Все, что нужно бухгалтеру — бухгалтерия, кадры, зарплата, есть в бухгалтерской программе БухСофт. Оставить заявку и получить пробный доступ на 2 недели

Сервис распознавания первички

Обработка первички — это самый рутинный и трудоемкий процесс в работе бухгалтера. Но продвинутые сервисы уже научились выполнять эту работу за человека.

Благодаря прогрессивным технологиям бухгалтеру нужно лишь отсканировать или сфотографировать первичный документ и отправить его по электронке, а умная программа сама распознает его содержание, проверит и сопоставит данные, а затем перенесет их в бухгалтерскую программу.

Автоматически разберем за вас горы первички и разложим все по полочкам! Попробуйте. Только в «БухСофт» — бесплатно для бухгалтеров!

Онлайн-обучение

Бухгалтеры всегда любят повышать квалификацию. Сейчас возможностей стало больше: онлайн-школы, вебинары, конференции.

Причин для прокачивания знаний тоже масса: нововведения в работе, часто меняющиеся правила кадрового учета (спасибо, ковид!).

Бухгалтер может выбрать формат и уровень обучения.

БухСофт решил идти в ногу со временем и создал целую платформу знаний для бухгалтеров:

Бесплатные вебинары — проводятся бесплатно с регулярностью 2-3 раза в месяц. Принять участие могут все желающие, запись вебинара всегда доступна для клиентов;

Школа БухСофт — доступна только для клиентов, после обучения бухгалтер может получить диплом официального образца.

Онлайн-эфиры на youtube канале — это живые встречи с экспертами, на которых бухгалтеры в онлайн-эфире общаются со спикерами и получают ответы на свои вопросы здесь и сейчас.

Конструкторы документов

Конструкторы — это такие хитрые инструменты, которые помогают собрать нужный документ из готовых кусочков, как паззл.

В сети можно найти массу конструкторов, которые помогут собрать:

договор нужного типа;

документы для регистрации новой компании или внесения изменений по текущей деятельности;

платежное поручение на уплату налогов;

учетную политику и т. д.

В бухгалтерской программе БухСофт вы можете сформировать по заданным параметрам любой документ, нужный бухгалтеру и кадровику: от учетной политики до приказа о приеме на работу.

Тайм-трекеры и таск-менеджеры

Это такие чудо-помощники, которые помогают организовать себя и проконтролировать работу подчиненных (Trello, Todoist, TopTracker и т. д.). Например:

Запланировать задачи на день или неделю вперед, чтобы точно ничего не забыть. Раздать задания сотрудникам бухгалтерской службы. Отследить, что сотрудники на протяжении дня действительно заняты делом и не отлынивают от своих обязанностей. Рассчитать, сколько времени уходит у вас и ваших подчиненных на те или иные задачи.

Собрать свой личный календарь можно на дашборде в большинстве современных программ. Дашборд — это такая панель на главном экране сервиса или программы, которая отражает различные заметки, события напоминания или динамику изменения данных, их можно настроить так, как удобно. В БухСофт на таком дашборде, например, будут напоминания о ближайших отчетах, отправке ответа на требование или уплате налога.

Калькуляторы

В данном случае калькулятор — это не настольное вычислительное устройство, а специальные приложение для расчета различных показателей.

Например, для расчета:

пеней (неустоек по договорам) ;

материальной выгоды по договорам займа;

больничного листа;

страхового стажа;

компенсации при увольнении;

декретных и отпускных и т. д.

Калькуляторы полезны, если в вашу программу учета не встроены подобные инструменты, или возникла нетипичная ситуация. Например: нужно выставить клиенту претензию, и бухгалтера просят рассчитать сумму неустойки.

Для удобства пользователей БухСофт встроил калькуляторы прямо в программу. Вам больше не придется искать по сети нужные приложения, чтобы рассчитать больничный или отпускные. Программа все сделает сама.

Справочно-правовые системы

Законодательство в России меняется настолько часто, что каждый бухгалтер в стране в какой-то степени юрист. А без навыка быстрого поиска нужного нормативного акта в сети бухгалтеру просто не выжить.

И здесь на помощь приходят справочно-правовые системы. Хотя самостоятельно разобраться в хитросплетениях законодательства очень непросто: нужны знания, изрядное терпение и время, которого всегда катастрофически не хватает.

Справочники и бераторы

Иногда бухгалтеру требуется срочно разобраться в ситуации, с которой раньше он не сталкивался, а спросить не у кого. Например, нетипичная операция в учете, открытие нового направления бизнеса, переход на другую систему налогообложения и т. п. И бухгалтеру предстоит понять, как выполнить расчет, какие проводки нужно сделать, как вести учет в новой для себя отрасли, как учитывать доходы и расходы, начислять налоги на новом режиме и т. д.

Тут на помощь и приходят справочники, бераторы, азбуки для бухгалтеров, базы знаний и т. д., которые можно найти на просторах сети. Такие онлайн-энциклопедии экономят время, материалы в них написаны понятным языком и содержат ссылки на правовые акты. Правда найти точный аналог своей ситуации удается не всегда, а информацию стоит проверять на актуальность, так как материалы быстро устаревают.

Если у вас возникли сложности с отражением операций или трактовкой правовых норм, поддержка БухСофт на связи 24/7 — мы никогда не оставим вас один на один со своими проблемами. Наши эксперты оперативно ответят в чате, по телефону или email на любой бухгалтерский вопрос.

А какие приложения и сервисы вы используете в работе? Поделитесь с нами в комментариях.