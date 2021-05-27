Бесплатный вебинар от экспертов БухСофт: ПФР снова меняет отчеты: как сдавать СЗВ-М за май и СЗВ-ТД с июля 2021

ПФР меняет сразу две формы отчетов: СЗВ-М и СЗВ-ТД. Эксперты программы БухСофт уже подготовили программу к работе по новым правилам. Приглашаем Вас послушать бесплатный вебинар на тему:
«ПФР снова меняет отчеты: как сдавать СЗВ-М за май и СЗВ-ТД с июля 2021»
Иван Бобров, руководитель направления зарплаты и кадры, бухгалтерской программы БухСофт расскажет вам:
Новая форма СЗВ-М
- Что изменилось в форме СЗВ-М.
- На каком бланке сдавать СЗВ-М за май 2021 года.
- Какой бланк СЗВ-М использовать, если нужно исправить сведения за прошедшие периоды.
- Обновленный порядок заполнения формы.
- Кого включить в форму СЗВ-М.
- Включать ли директора-единственного учредителя в СЗВ-М.
- Кто не обязан сдавать отчет СЗВ-М.
- СЗВ-М на исполнителей по договорам ГПХ.
- Ученические договоры и СЗВ-М.
- СЗВ-М на ликвидатора.
- Как заполнять СЗВ-М, если у сотрудника поменялась фамилия.
- Какой регистрационный номер в ПФР указать предпринимателю-работодателю.
- Каким способом сдавать форму СЗВ-М (в электронном виде или на бумаге).
- Как передавать копии сведений по форме СЗВ-М сотрудникам.
- Как исправить сведения по форме СЗВ-М.
- Сверка СЗВ-М и РСВ.
- Штрафы за ошибки в СЗВ-М.
Новая форма СЗВ-ТД
- Что изменилось в форме СЗВ-ТД.
- Новый обязательный реквизит в СЗВ-ТД.
- код по классификатору занятий.
- Особенности заполнения реквизита «Отчетный период» в форме СЗВ-ТД.
- В какие сроки сдавать отчет СЗВ-ТД.
- Как отменить или скорректировать сведения о трудовой деятельности.
- Каким способом сдавать форму СЗВ-ТД (в электронном виде или на бумаге).
- Какие ошибки бывают в отчете и как их исправить.
- Нужно ли подавать СЗВ-ТД, если в трудовую книжку не вносили запись о совместительстве.
- Штрафы за ошибки в СЗВ-ТД.
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