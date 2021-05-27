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Бесплатный вебинар от экспертов БухСофт: ПФР снова меняет отчеты: как сдавать СЗВ-М за май и СЗВ-ТД с июля 2021

Для рубрики Отчетность в ПФР
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ПФР меняет сразу две формы отчетов: СЗВ-М и СЗВ-ТД. Эксперты программы БухСофт уже подготовили программу к работе по новым правилам. Приглашаем Вас послушать бесплатный вебинар на тему:

«ПФР снова меняет отчеты: как сдавать СЗВ-М за май и СЗВ-ТД с июля 2021»

31 мая в 10.00 по Москве.

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Иван Бобров, руководитель направления зарплаты и кадры, бухгалтерской программы БухСофт расскажет вам:

Новая форма СЗВ-М

  • Что изменилось в форме СЗВ-М.
  • На каком бланке сдавать СЗВ-М за май 2021 года.
  • Какой бланк СЗВ-М использовать, если нужно исправить сведения за прошедшие периоды.
  • Обновленный порядок заполнения формы.
  • Кого включить в форму СЗВ-М.
  • Включать ли директора-единственного учредителя в СЗВ-М.
  • Кто не обязан сдавать отчет СЗВ-М.
  • СЗВ-М на исполнителей по договорам ГПХ.
  • Ученические договоры и СЗВ-М.
  • СЗВ-М на ликвидатора.
  • Как заполнять СЗВ-М, если у сотрудника поменялась фамилия.
  • Какой регистрационный номер в ПФР указать предпринимателю-работодателю.
  • Каким способом сдавать форму СЗВ-М (в электронном виде или на бумаге).
  • Как передавать копии сведений по форме СЗВ-М сотрудникам.
  • Как исправить сведения по форме СЗВ-М.
  • Сверка СЗВ-М и РСВ.
  • Штрафы за ошибки в СЗВ-М.

Новая форма СЗВ-ТД

  • Что изменилось в форме СЗВ-ТД.
  • Новый обязательный реквизит в СЗВ-ТД.
  • код по классификатору занятий.
  • Особенности заполнения реквизита «Отчетный период» в форме СЗВ-ТД.
  • В какие сроки сдавать отчет СЗВ-ТД.
  • Как отменить или скорректировать сведения о трудовой деятельности.
  • Каким способом сдавать форму СЗВ-ТД (в электронном виде или на бумаге).
  • Какие ошибки бывают в отчете и как их исправить.
  • Нужно ли подавать СЗВ-ТД, если в трудовую книжку не вносили запись о совместительстве.
  • Штрафы за ошибки в СЗВ-ТД.

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Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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