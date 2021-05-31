Берта возвращается: новая работа, прослеживание товаров, обязательный ЭДО или почему главбухи нервные

Думаете пропала Берта? А вот и нет, просто у нее новая работа. Сегодня Берта Сергеевна возвращается с рассказом о том, как так вышло, почему бухгалтеру приходится быть многостаночником и почему ее интересуют холодильники и стиральные машины.

Предыстория

На самом деле бизнес на моей прошлой работе немного пошатнулся. Компания не закрылась, но объемы продаж сильно сократились, мы даже недавно открытое подразделение в Питере закрыли. Я ушла на удаленку, потому что сидеть в офисе весь день было и скучно и не прибыльно — про бонусы и премии пришлось забыть.

Я решила, что смогу вести фирму Броненосца как домашний бухгалтер, а вот основную работу стоит поискать новую. Надо сказать шеф отнесся с пониманием, за что ему спасибо.

Не буду врать — пришлось ходить по собеседованиям, много общаться с HR, до руководства я добиралась не всегда. Хотя и образование и стаж у меня достойные, но иногда на собеседовании вопросы ставили в тупик. Например, по ВЭД, с которой я никогда не работала. Причем спрашивали об экспорте-импорте в организации, оказывающей услуги по продаже и установке онлайн-касс, нашего российского производства. К такому меня жизнь не готовила.

Но, благодаря тому собеседованию я стала изучать ВЭД и попала на мою новую работу. Компания небольшая (коллеги ласково называют ее ООО «Бытовуха», потому что занимается бытовой техникой), ввозит в РФ электронику и бытовую технику и продает в парочке собственных магазинов (не сетевики, но обороты неплохие).

Пока что у меня испытательный срок — до конца июля, т. е. мне уже предстоит сдавать отчетность по второму кварталу. Здесь уже не УСН, а общий режим, НДС и еще много всего интересного. В первую очередь мне пришлось столкнуться с вопросом прослеживаемости товаров.

Что это такое?

Да, для начала мне пришлось разбираться, что вообще такое прослеживаемость.

С 1 июля 2021 года кроме всех остальных отчетов организациям и предпринимателям (не только крупным, но и небольшим организациям, таким как те, в которых я работаю — из малого бизнеса) придется отдельно отчитываться о продаже товаров, входящих в перечень прослеживаемых.

Следить собираются за товарами, которые импортируются в РФ, причем даже из ближнего зарубежья (стран ЕАЭС). Налоговая хочет знать все — что, где, у кого купили, кому продали. Среди прослеживаемых товаров есть и те, которыми торгует моя компания:

холодильники и морозильники;

стиральные машины и машины для сушки;

мониторы и проекторы.

Список на самом деле шире, кому интересно почитайте Постановление Правительства РФ от 25.06.2019 № 807 и приложение к нему.

Собственно на этом мои познания в этом вопросе закончились, т. к. я не понимала как в итоге отчитываться, куда и что сдавать и только краем глаза увидела инфу про обязательные электронные счета-фактуры.

Но мне повезло — на новом месте работы пользовались сервисом БухСофт Отчетность (это, кстати, стало моим преимуществом на собеседовании с руководителем — я уже хорошо была знакома с сервисом и умела в нем работать), причем подключен был мой любимый тариф Комфорт.

Я помнила, что в БухСофт есть отличная экспертная поддержка и решила все вопросы адресовать им. Вот что мне рассказали.

Ответы экспертной поддержки

Я описала эксперту ситуацию, объяснила, что чувствую себя неуверенно в вопросе прослеживаемости и пока не понимаю, что требуется от меня. Эксперт мне не только ответила по телефону, но и отправила рекомендации письменно. Так что передаю все вам в вопросах-ответах.

Как начать работу с прослеживаемыми товарами, что для этого нужно?

Вы обязательно должны использовать ЭДО, т.к. передача счет-фактур по прослеживаемым товарам происходит только в электронном виде. У вашей организации ЭДО уже включен в тариф обслуживания БухСофт, так что волноваться не о чем. Если вы ранее не работали со своими контрагентами через ЭДО, рекомендуем заранее уладить формальности — заключить соглашение об обмене электронными документами, если нужно, настроить роуминг (это бесплатная услуга и выполняется специалистами БухСофт).

Как при маркировке, отправлять данные в какую-то отдельную систему не нужно, отчеты необходимо передавать в налоговую службу через своего оператора отчетности. В БухСофт такой функционал уже налажен.

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Говорят, что счета-фактуры с 1 июля изменятся?

Да, верно, в них появятся новые реквизиты, связанные с прослеживаемостью и не только.

Новые счета-фактуры утверждены постановлением Правительства от 02.04.2021 № 534.

Изменится «шапка» — в ней появится новая строка 5а. В этой строке необходимо указывать реквизиты отгрузочного документа, на основании которого сформирован счет-фактура;

Вводится графа 1 — в ней будет указан порядковый номер записи. Эта графа связана со строкой 5а — необходимо соотнести документ отгрузки с порядковым номером записи в счет-фактуре;

Графа 1а — для наименования товаров;

Графа 1б — здесь указываем код по ТН ВЭД ЕАЭС;

Графа 11 — она будет называться «Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товаров, подлежащих прослеживаемости». В этой графе указывается один из реквизитов: РНПТ (регистрационный номер партии товара), если речь идет о прослеживаемых товарах, или регистрационный номер декларации — для остальных товаров;

Графы 12 и 12а заполняются согласно ОКЕИ (единицы измерения);

В графе 13 указывается соответственно количество прослеживаемого товара.

В БухСофт счет-фактура будет заполняться автоматически на основании данных номенклатуры и учета, поэтому сильно задумываться о таких тонкостях не следует. Для того и создается онлайн-бухгалтерия — чтобы облегчить бухгалтеру работу.

Счет-фактура в БухСофт:

А что такое РНПТ, где мне его взять?

РНПТ — регистрационный номер партии товара. Этот номер будет фигурировать во всех документах — счетах-фактурах, УПД, специальных отчетах по прослеживаемым товарам, в декларации НДС.

Чтобы узнать РНПТ для начала надо знать откуда поступает товар:

Товар прибыл из стран ЕАЭС . В этом случае РНПТ присвоит налоговая служба. Необходимо сообщить ей о ввозе товара, направив уведомление. Кстати, те кто не платят НДС тоже должны указывать этот номер, только не в счет-фактурах, они ведь их не выставляют, а в иных отгрузочных документах;

Товар ввезен из других стран . Здесь РНПТ нужно сформировать самостоятельно. Он будет состоять из — номера ГТД (код таможенного органа / дата регистрации декларации / порядковый номер декларации) и номера партии (графа 32). Направлять в ИФНС уведомление не нужно;

Товары, подлежащие прослеживаемости, есть у вас на остатках . До того, как реализуете товар вы должны подать в налоговую службу уведомление об остатках. Жестких сроков нет, главное сделать это до момента продажи.

Уведомления можно сформировать и направить из БухСофт Онлайн.

Из налоговой вернется Квитанция, в которой будут содержаться коды РНПТ для остатков прослеживаемых товаров. Их необходимо внести в вашу товаро-учетную систему.

Если ваша организация ввозит товары из стран ЕАЭС, то в течение 5 дней с момента поставки товаров на учет нужно будет направить в налоговую Уведомление о ввозе.

Прим. от Берты: Мы возим технику как из Белоруссии, так и из Китая, получается меня ждут все варианты.

Ведь есть еще какая-то особенная отчетность по прослеживаемым товарам, верно? Формы уже утверждены, как их заполнять и сдавать?

Да, уже есть формы уведомлений и отчета, они утверждены Письмом ФНС от 14.04.2021 № ЕА-4-15/5042@. Всего есть 4 формы, вот они:

Наименование и код формы Кто сдает Особенности Уведомление о ввозе (КНД 1169008) Организации и ИП, импортирующие товары из ЕАЭС Срок уведомления - 5 дней с даты постановки на учет. РНПТ присваивается налоговой не позднее следующего после получения уведомления дня Уведомление об остатках (КНД 1169011) Организации и ИП, у которых имеются остатки товаров, подлежащих прослеживаемости на 1 июля 2021 года Срок уведомления - до продажи соответствующих товаров. Подтвердить наличие товара на складе или в магазине можно любыми бухгалтерскими документами Уведомление о перемещении (КНД 1169009) Организации и ИП, экспортирующие товары, подлежащие прослеживаемости в страны ЕАЭС Срок - 5 дней с даты отгрузки, Отчет об операциях с товарами Сдают организации и ИП (на любой системе налогообложения) при выбытии товаров или при покупке у Ип и организаций, не являющихся плательщиками НДС Срок — каждый квартал до 25-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом

Напоминаю, что все эти документы передаются в электронном виде и в БухСофт этот функционал реализован. Также можно подать уточненку, если вдруг были допущены ошибки или неточности при заполнении первичной формы.

И что, вот так будут прослеживать товары все время, а при продаже физлицам? Мы вот продаем технику в магазинах. Как нам проследить, что с ней было дальше?

При продаже физическим лицам товар уже отслеживаться не будет, при условии, что он куплен для личного использования, а не для предпринимательской деятельности.

Есть и еще несколько случаев, когда товары не нужно будет прослеживать:

они выбыли из оборота (например, были утилизированы);

были вывезены из России;

их исключили из перечня прослеживаемых.

Делаю выводы

Ох, и нервная у бухгалтера работа — пугают все время новыми отчетами, НДСами, нововведениями, а на самом деле не так все страшно. Передала шефу всю информацию от экспертов (он, кстати, не знал что так можно, заинтересовался, я рассказала, что эксперты БухСофт помогают не только в вопросах бухгалтерии, но и по кадрам и даже юридическим вопросам).

Большую часть работы возьмут на себя менеджеры — заведут необходимые данные, а я уже буду формировать документы и следить, чтобы информация попала в декларацию по НДС.

Рада, что у нас уже есть все, что нужно для работы — электронная отчетность, ЭДО, действующие электронные подписи до конца года. Спасибо БухСофт!

Обязательно вернусь, ведь меня ждет столько новых открытий. И, кажется, испытательный срок я пройду ;)