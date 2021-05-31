Берта возвращается: новая работа, прослеживание товаров, обязательный ЭДО или почему главбухи нервные

Думаете пропала Берта? А вот и нет, просто у нее новая работа. Сегодня Берта Сергеевна возвращается с рассказом о том, как так вышло, почему бухгалтеру приходится быть многостаночником и почему ее интересуют холодильники и стиральные машины.
Предыстория
На самом деле бизнес на моей прошлой работе немного пошатнулся. Компания не закрылась, но объемы продаж сильно сократились, мы даже недавно открытое подразделение в Питере закрыли. Я ушла на удаленку, потому что сидеть в офисе весь день было и скучно и не прибыльно — про бонусы и премии пришлось забыть.
Я решила, что смогу вести фирму Броненосца как домашний бухгалтер, а вот основную работу стоит поискать новую. Надо сказать шеф отнесся с пониманием, за что ему спасибо.
Не буду врать — пришлось ходить по собеседованиям, много общаться с HR, до руководства я добиралась не всегда. Хотя и образование и стаж у меня достойные, но иногда на собеседовании вопросы ставили в тупик. Например, по ВЭД, с которой я никогда не работала. Причем спрашивали об экспорте-импорте в организации, оказывающей услуги по продаже и установке онлайн-касс, нашего российского производства. К такому меня жизнь не готовила.
Но, благодаря тому собеседованию я стала изучать ВЭД и попала на мою новую работу. Компания небольшая (коллеги ласково называют ее ООО «Бытовуха», потому что занимается бытовой техникой), ввозит в РФ электронику и бытовую технику и продает в парочке собственных магазинов (не сетевики, но обороты неплохие).
Пока что у меня испытательный срок — до конца июля, т. е. мне уже предстоит сдавать отчетность по второму кварталу. Здесь уже не УСН, а общий режим, НДС и еще много всего интересного. В первую очередь мне пришлось столкнуться с вопросом прослеживаемости товаров.
Что это такое?
Да, для начала мне пришлось разбираться, что вообще такое прослеживаемость.
С 1 июля 2021 года кроме всех остальных отчетов организациям и предпринимателям (не только крупным, но и небольшим организациям, таким как те, в которых я работаю — из малого бизнеса) придется отдельно отчитываться о продаже товаров, входящих в перечень прослеживаемых.
Следить собираются за товарами, которые импортируются в РФ, причем даже из ближнего зарубежья (стран ЕАЭС). Налоговая хочет знать все — что, где, у кого купили, кому продали. Среди прослеживаемых товаров есть и те, которыми торгует моя компания:
- холодильники и морозильники;
- стиральные машины и машины для сушки;
- мониторы и проекторы.
Список на самом деле шире, кому интересно почитайте Постановление Правительства РФ от 25.06.2019 № 807 и приложение к нему.
Собственно на этом мои познания в этом вопросе закончились, т. к. я не понимала как в итоге отчитываться, куда и что сдавать и только краем глаза увидела инфу про обязательные электронные счета-фактуры.
Но мне повезло — на новом месте работы пользовались сервисом БухСофт Отчетность (это, кстати, стало моим преимуществом на собеседовании с руководителем — я уже хорошо была знакома с сервисом и умела в нем работать), причем подключен был мой любимый тариф Комфорт.
Я помнила, что в БухСофт есть отличная экспертная поддержка и решила все вопросы адресовать им. Вот что мне рассказали.
Ответы экспертной поддержки
Я описала эксперту ситуацию, объяснила, что чувствую себя неуверенно в вопросе прослеживаемости и пока не понимаю, что требуется от меня. Эксперт мне не только ответила по телефону, но и отправила рекомендации письменно. Так что передаю все вам в вопросах-ответах.
Как начать работу с прослеживаемыми товарами, что для этого нужно?
Вы обязательно должны использовать ЭДО, т.к. передача счет-фактур по прослеживаемым товарам происходит только в электронном виде. У вашей организации ЭДО уже включен в тариф обслуживания БухСофт, так что волноваться не о чем. Если вы ранее не работали со своими контрагентами через ЭДО, рекомендуем заранее уладить формальности — заключить соглашение об обмене электронными документами, если нужно, настроить роуминг (это бесплатная услуга и выполняется специалистами БухСофт).
Как при маркировке, отправлять данные в какую-то отдельную систему не нужно, отчеты необходимо передавать в налоговую службу через своего оператора отчетности. В БухСофт такой функционал уже налажен.
Хотите получить консультацию эксперта — закажите бесплатный доступ к БухСофт.
Говорят, что счета-фактуры с 1 июля изменятся?
Да, верно, в них появятся новые реквизиты, связанные с прослеживаемостью и не только.
Новые счета-фактуры утверждены постановлением Правительства от 02.04.2021 № 534.
- Изменится «шапка» — в ней появится новая строка 5а. В этой строке необходимо указывать реквизиты отгрузочного документа, на основании которого сформирован счет-фактура;
- Вводится графа 1 — в ней будет указан порядковый номер записи. Эта графа связана со строкой 5а — необходимо соотнести документ отгрузки с порядковым номером записи в счет-фактуре;
- Графа 1а — для наименования товаров;
- Графа 1б — здесь указываем код по ТН ВЭД ЕАЭС;
- Графа 11 — она будет называться «Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товаров, подлежащих прослеживаемости». В этой графе указывается один из реквизитов: РНПТ (регистрационный номер партии товара), если речь идет о прослеживаемых товарах, или регистрационный номер декларации — для остальных товаров;
- Графы 12 и 12а заполняются согласно ОКЕИ (единицы измерения);
- В графе 13 указывается соответственно количество прослеживаемого товара.
В БухСофт счет-фактура будет заполняться автоматически на основании данных номенклатуры и учета, поэтому сильно задумываться о таких тонкостях не следует. Для того и создается онлайн-бухгалтерия — чтобы облегчить бухгалтеру работу.
Счет-фактура в БухСофт:
А что такое РНПТ, где мне его взять?
РНПТ — регистрационный номер партии товара. Этот номер будет фигурировать во всех документах — счетах-фактурах, УПД, специальных отчетах по прослеживаемым товарам, в декларации НДС.
Чтобы узнать РНПТ для начала надо знать откуда поступает товар:
- Товар прибыл из стран ЕАЭС. В этом случае РНПТ присвоит налоговая служба. Необходимо сообщить ей о ввозе товара, направив уведомление. Кстати, те кто не платят НДС тоже должны указывать этот номер, только не в счет-фактурах, они ведь их не выставляют, а в иных отгрузочных документах;
- Товар ввезен из других стран. Здесь РНПТ нужно сформировать самостоятельно. Он будет состоять из — номера ГТД (код таможенного органа / дата регистрации декларации / порядковый номер декларации) и номера партии (графа 32). Направлять в ИФНС уведомление не нужно;
- Товары, подлежащие прослеживаемости, есть у вас на остатках. До того, как реализуете товар вы должны подать в налоговую службу уведомление об остатках. Жестких сроков нет, главное сделать это до момента продажи.
Уведомления можно сформировать и направить из БухСофт Онлайн.
Из налоговой вернется Квитанция, в которой будут содержаться коды РНПТ для остатков прослеживаемых товаров. Их необходимо внести в вашу товаро-учетную систему.
Если ваша организация ввозит товары из стран ЕАЭС, то в течение 5 дней с момента поставки товаров на учет нужно будет направить в налоговую Уведомление о ввозе.
Прим. от Берты: Мы возим технику как из Белоруссии, так и из Китая, получается меня ждут все варианты.
Ведь есть еще какая-то особенная отчетность по прослеживаемым товарам, верно? Формы уже утверждены, как их заполнять и сдавать?
Да, уже есть формы уведомлений и отчета, они утверждены Письмом ФНС от 14.04.2021 № ЕА-4-15/5042@. Всего есть 4 формы, вот они:
Напоминаю, что все эти документы передаются в электронном виде и в БухСофт этот функционал реализован. Также можно подать уточненку, если вдруг были допущены ошибки или неточности при заполнении первичной формы.
И что, вот так будут прослеживать товары все время, а при продаже физлицам? Мы вот продаем технику в магазинах. Как нам проследить, что с ней было дальше?
При продаже физическим лицам товар уже отслеживаться не будет, при условии, что он куплен для личного использования, а не для предпринимательской деятельности.
Есть и еще несколько случаев, когда товары не нужно будет прослеживать:
- они выбыли из оборота (например, были утилизированы);
- были вывезены из России;
- их исключили из перечня прослеживаемых.
Делаю выводы
Ох, и нервная у бухгалтера работа — пугают все время новыми отчетами, НДСами, нововведениями, а на самом деле не так все страшно. Передала шефу всю информацию от экспертов (он, кстати, не знал что так можно, заинтересовался, я рассказала, что эксперты БухСофт помогают не только в вопросах бухгалтерии, но и по кадрам и даже юридическим вопросам).
Большую часть работы возьмут на себя менеджеры — заведут необходимые данные, а я уже буду формировать документы и следить, чтобы информация попала в декларацию по НДС.
Рада, что у нас уже есть все, что нужно для работы — электронная отчетность, ЭДО, действующие электронные подписи до конца года. Спасибо БухСофт!
Кстати! Приходите на вебинар от БухСофт, как всегда, для всех бесплатно.
Обязательно вернусь, ведь меня ждет столько новых открытий. И, кажется, испытательный срок я пройду ;)