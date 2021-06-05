Обновленные отчеты в ПФР. Обзор изменений

Бухгалтеры сдали отчетность за 1 квартал, выдохнули, теперь можно и новую отчетность изучить (пока второй квартал не подобрался). ПФР как раз подготовил обновленные формы СЗВ-М и СЗВ-ТД. О грядущих изменениях рассказываем в нашем материале.

СЗВ-М

Новая форма СЗВ-М утверждена недавно — Постановлением ПФР от 15.04.2021 № 103п. Самое заметное новшество в том, что теперь инструкция (порядок) по заполнению формы не является часть ее самой (ранее все пояснения по заполнению каждого раздела были указаны в скобках в форме), а изложена отдельно.

Обновленная форма СЗВ-М вступит в силу с 30 мая 2021 года. А это означает, что уже за май отчитываться надо по-новому. Напоминаем, что СЗВ-М за май 2021 года надо сдать не позднее 15 июня 2021 года.

Итак, в чем же отличия обновленной СЗВ-М от прежней формы?

Сразу скажем, все изменения носят скорее технический характер.

Строчки новой СЗВ-М почти не изменились. Исключение — строка «Наименование страхователя». Теперь здесь можно указать полное или сокращенное наименование. Раньше здесь предлагалось указывать только краткое наименование.

А вот что касается порядка заполнения тут обновления значительнее. Порядок заполнения раздела 4 «Сведения о застрахованных лицах» теперь изложен более официально, со ссылкой на закон «Об обязательном пенсионном страховании в РФ». Отсылка к Закону об обязательном пенсионном страховании и, соответственно, более конкретный список застрахованных лиц, позволили устранить некоторые неоднозначные ситуации, связанные с отчетностью по отдельным категориям работников.

Выписка из СЗВ-М при увольнении в БухСофт можно скачать из формы просмотра «Увольнения».

Так, в частности, в списке застрахованных лиц в Законе прямо поименованы единственные учредители, выполняющие одновременно функцию руководителя. Раньше возникало много вопросов насчет необходимости подавать сведения по форме СЗВ-М по таким лицам. С появлением нового порядка заполнения СЗВ-М эти неясности устранены.

Новая форма СЗВ-М уже доступна для заполнения в бухгалтерской программе БухСофт — закажите доступ и заполните новую форму.

СЗВ-ТД

В СЗВ-ТД (Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица) и порядок ее заполнения изменения внесены намного раньше 27 октября 2020 года Постановлением ПФР РФ № 769п, но вступают они в силу только с 1 июля 2021 года.

Рассмотрим их подробнее.

Из новой формы СЗВ-ТД исключен показатель «Отчетный период». В настоящее время он заполняется в случае ежемесячного представления формы.

Еще одно нововведение касается правопреемников снятых с учета страхователей. Порядок корректировки по ним сведений расписан теперь в новой редакции п.2.4 Порядка заполнения СЗВ-ТД.

Иногда возникает необходимость корректировки сведений, поданных по застрахованным лицам до реорганизации прежним работодателем. Для таких ситуаций в новой форме предусмотрен специальный раздел «Сведения о работодателе, правопреемником которого является страхователь». Здесь указывается информация о прежнем работодателе, аналогичная информации о страхователе:

наименование предшественника,

его регистрационный номер,

ИНН,

КПП.

Появилась еще одна любопытная графа (графа 4) — «Работа в районах Крайнего Севера / Работа в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера».

Для заполнения этой графы предусмотрены уже привычные тем, у кого в штате есть северяне, коды:

РКС — работа в районах Крайнего Севера,

МКС — работа в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера.

Заполнять сведения нужно только если у вас есть работники в названных местностях. Если таких сотрудников нет, то и заполнять графу 4 не нужно.

Больше всего вопросов вызывает заполнение графы «Код выполняемой функции» (п. 2.5.5 Порядка заполнения СЗВ-ТД).

Пока ее заполняют только работодатели, которые внедрили применение профессиональных стандартов, а с 1 июля 2021 года ее будут заполнять все.

В Бухсофт Онлайн обновлен справочник должностей (Зарплата / Должности). В справочнике появилась новая графа «Код выполняемой функции».

В программе БухСофт в карточке должности появилась возможность выбора кода выполняемой функции. Если вы знаете код или наименование вида занятия, его можно ввести прямо в выпадающем списке.

Если подходящее значение не найдено, по ссылке «Справочник» можно открыть полный справочник, в котором есть поиск и подробное описание каждого вида занятия.

Сейчас код состоит из семи знаков и заполняется на основании профстандартов по соответствующим должностям, при его наличии.

Новый порядок указания кодов в форме СЗВ-ТД предполагает использование кодовых обозначений должности или профессии в соответствии с Общероссийским классификатором занятий, утвержденным приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2020-ст.

Новые коды состоят из пяти цифровых знаков в формате «ХХХХ.Х», где: знаки с первого по четвертый — код группы занятий из Классификатора, пятый знак — контрольное число, указанное в Классификаторе рядом с кодом группы.

Рекомендуем не дожидаться 1 июля и уже сейчас найти в классификаторе коды для имеющихся у вас должностей, чтобы не заниматься поисками в последний момент, когда уже надо сдавать отчет СЗВ-ТД при наступлении кадрового события.

Закажите доступ к программе БухСофт — подготовьтесь заранее к сдаче СЗВ-ТД по новым правилам.

Напомним, что графа «Код выполняемой функции» заполняется в тех случаях, когда событие, отражаемое в СЗВ-ТД, предполагает указание должности.

В бухгалтерской программе БухСофт уже обновлены коды из Общероссийского классификатора занятий. Необходимо дополнить кодами карточки сотрудников и тогда все отчеты будут заполняться автоматически.

Пример из БухСофт: