Трудовые книжки по-новому: глобальные изменения с 1 сентября. Бесплатный вебинар от БухСофт

С 1 сентября действует новый порядок ведения бумажных трудовых книжек. О ключевые изменениях узнайте на вебинаре.

Приглашаем вас на вебинар, на котором узнаете о новых трудовых книжках с 1 сентября. Вы поймете, что изменилось в бланке, как по-новому вести бумажные трудовые.

О ключевых изменениях расскажет руководитель направления Зарплата и Кадры программы БухСофт Иван Бобров.

Что еще узнаете на вебинаре: