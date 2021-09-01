Трудовые книжки по-новому: глобальные изменения с 1 сентября. Бесплатный вебинар от БухСофт

С 1 сентября действует новый порядок ведения бумажных трудовых книжек. О ключевые изменениях узнайте на вебинаре.
Приглашаем вас на вебинар, на котором узнаете о новых трудовых книжках с 1 сентября. Вы поймете, что изменилось в бланке, как по-новому вести бумажные трудовые.
О ключевых изменениях расскажет руководитель направления Зарплата и Кадры программы БухСофт Иван Бобров.
Что еще узнаете на вебинаре:
- Новая бумажная трудовая книжка. Что изменилось в бланке.
- Новый порядок ведения бумажных трудовых книжек. Ключевые изменения с 01 сентября 2021 года.
- Кто из работников в 2021 году может написать заявление о форме ведения трудовой книжки.
- Выдача бумажной трудовой книжки работникам, выбравшим электронную форму, внесение записи в трудовую книжку при выдаче.
- Подтверждение трудового стажа при отсутствии трудовой книжки при приеме на работу и увольнении работника. Риски для работодателя при использовании формы СТД-Р.
- Последние изменения в форме СЗВ-ТД.
- Код выполняемой функции в СЗВ-ТД. В каких случаях заполнение кода обязательно.
- Как выбрать правильный код по ОКЗ.
- Ответственность за ошибки при указании кода выполняемой функции.
- В какие сроки сдавать отчет СЗВ-ТД.
- Заполнение СЗВ-ТД на совместителей. Нужно ли подавать СЗВ-ТД, если в трудовую книжку не вносили запись о совместительстве.
- Как отменить или скорректировать сведения о трудовой деятельности.
- Каким способом сдавать форму СЗВ-ТД (в электронном виде или на бумаге).
- Какие ошибки бывают в отчете и как их исправить.
- Штрафы за ошибки в СЗВ-ТД.