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Трудовые книжки по-новому: глобальные изменения с 1 сентября. Бесплатный вебинар от БухСофт

Для рубрики Кадровый учет
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С 1 сентября действует новый порядок ведения бумажных трудовых книжек. О ключевые изменениях узнайте на вебинаре.

Приглашаем вас на вебинар, на котором узнаете о новых трудовых книжках с 1 сентября. Вы поймете, что изменилось в бланке, как по-новому вести бумажные трудовые.

О ключевых изменениях расскажет руководитель направления Зарплата и Кадры программы БухСофт Иван Бобров.

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Что еще узнаете на вебинаре

  • Новая бумажная трудовая книжка. Что изменилось в бланке.
  • Новый порядок ведения бумажных трудовых книжек. Ключевые изменения с 01 сентября 2021 года.
  • Кто из работников в 2021 году может написать заявление о форме ведения трудовой книжки.
  • Выдача бумажной трудовой книжки работникам, выбравшим электронную форму, внесение записи в трудовую книжку при выдаче.
  • Подтверждение трудового стажа при отсутствии трудовой книжки при приеме на работу и увольнении работника. Риски для работодателя при использовании формы СТД-Р.
  • Последние изменения в форме СЗВ-ТД.
  • Код выполняемой функции в СЗВ-ТД. В каких случаях заполнение кода обязательно.
  • Как выбрать правильный код по ОКЗ.
  • Ответственность за ошибки при указании кода выполняемой функции.
  • В какие сроки сдавать отчет СЗВ-ТД.
  • Заполнение СЗВ-ТД на совместителей. Нужно ли подавать СЗВ-ТД, если в трудовую книжку не вносили запись о совместительстве.
  • Как отменить или скорректировать сведения о трудовой деятельности.
  • Каким способом сдавать форму СЗВ-ТД (в электронном виде или на бумаге).
  • Какие ошибки бывают в отчете и как их исправить.
  • Штрафы за ошибки в СЗВ-ТД.

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Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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