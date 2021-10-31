Трудовые книжки и порядок их ведения: новые осенние правила, проверьте, все ли вы соблюдаете

Минтруд утвердил новые бланки трудовых книжек и вкладышей к ним и обновил правила их ведения и хранения. Изменения для кадровика и бухгалтера: проверьте, всё ли вы делаете правильно.

Новый бланк

Новая форма трудовой книжки и вкладыша приведена в Приказе Минтруда от 19.05.2021 № 320н. Сразу скажем, значительный изменений в бланках нет.

Что поменяли:

1. На титульном листе дополнили реквизит «М. П.» уточнением «при наличии». Теперь, если у работодателя нет печати, это поле можно оставить пустым.

Аналогичную приписку внесли для строки «Отчество».

2. Перераспределили количество страниц в разделах трудовой книжки:

«Сведения о работе» теперь содержат 14 разворотов (раньше было 10);

«Сведения о награждении» похудели до 7 разворотов (раньше тоже было 10).

Вкладыш подвергся аналогичной трансформации:

«Сведения о работе» в нем теперь содержат 12 разворотов (раньше было 9);

«Сведения о награждении» – 5 разворотов (вместо 8).

Новые бланки вводятся с 01.01.2023 года. Оформлять их будет нужно, если предыдущая книжка утеряна или испорчена. Имеющиеся у сотрудников трудовые книжки продолжают действовать, менять их не нужно. Сотрудникам, которые трудоустроились впервые, нужно оформлять электронные трудовые.

Все чистые книжки и вкладыши, которые уже хранятся у предприятий, можно будет использовать без ограничения и после 01.01.2023.

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Что изменилось в порядке заполнения трудовых книжек с 1 сентября 2021

1. Применение технических средств

По старым правилам записи в книжку и вкладыш разрешалось вносить только ручкой. Теперь законодатели разрешили применять печатающую технику (например: вносить записи с помощью принтера) и проставлять штампы и печати.

Причем записи можно вносить и комбинированным способом. Например: часть сведений вписать от руки, а часть – проштамповать.

2. Порядок внесения записи о переходе на электронную трудовую

Когда сотрудник выбирает электронную трудовую книжку, бумажная выдается ему на руки в течение 3-х рабочих дней со дня подачи заявления.

В новом порядке уточнили, как должна выглядеть запись при переходе на ЭТК.

Образец записи:

Запись заверяется подписью работодателя или сотрудника, ответственного за ведение трудовых книжек на предприятии.

3. Порядок внесения записи о совместительстве

По желанию сотрудника основной работодатель по-прежнему может внести в трудовую книжку запись о совместительстве.

Однако по новым правилам работодатель по совместительству теперь тоже может это делать. Но только при условии, что сотрудник, который обратился с просьбой внести запись на данный момент не работает.

При этом сохранять хронологию событий не обязательно. Разрешено внести обе записи подряд: о приеме на работу по совместительству и об увольнении.

4. Порядок внесения записи о переводе с временной работы

Если сотрудника временно перевели на другую работу, а потом эта работа стала постоянной, в книжке делают следующую запись:

При этом в графе 2 указывают дату, когда работник приступил к обязанностям в связи с временным переводом. А в графу 4 вносят реквизиты двух документов: о временном переводе и переводе на постоянной основе.

Что изменилось в учете трудовых книжек

Раньше работодатели были обязаны применять утвержденные Минтрудом формы:

приходно-расходной книги по учету бланков трудовой книжки и вкладыша в нее;

книги учета движения трудовых книжек и вкладышей в них.

С 1 сентября 2021 года эти формы утратили силу. Теперь предприятия вправе разработать бланки этих книг самостоятельно.

Книги по-прежнему нужно прошивать, нумеровать страницы и заверять подписью руководителя. Печать используют только при ее наличии. А вот опломбировать книги уже не нужно. Использование специальных пломб и сургучных печатей новым порядком не предусмотрено.

Менять книги, которые у предприятия уже в ходу, тоже не нужно. Их можно использовать до тех пор, пока они не закончатся.