БухСофт теперь знает у кого из сотрудников есть должок!

Если в организации есть должники перед судебными приставами, вашей работе не позавидуешь. Придется сдавать ежемесячные отчеты в уголовно-исполнительную инспекцию. А уволить должника даже по собственному желанию очень сложно. Поэтому важно проверить как уже работающих, так и тех, кто только приходит устраиваться к вам в компанию. И с программой БухСофт теперь это можно сделать одной кнопкой.

БухСофт получает данные напрямую из ФССП. Проверьте у кого из Ваших сотрудников есть долги, чтобы избавить их от проблем, а себя — от лишней работы.

Если долги есть — в досье вы увидите размер задолженности и предмет исполнения.

Иногда приставы присылают информацию не сразу, поэтому поставьте сотрудника на отслеживание и занимайтесь своими делами. О том, что досье поступило, вы увидите в колокольчике в меню программы.

Еще программа БухСофт проверит, нет ли у ваших сотрудников и соискателей недействительных паспортов.

Из-за недействительных паспортных данных у бухгалтера не примут отчеты РСВ и 6-НДФЛ. В БухСофт паспорт проверяется автоматически — программа анализирует данные из базы украденных и недействительных паспортов МВД. Введите ФИО, серию и номер паспорта сотрудника и дождитесь результата. Проверка занимает меньше минуты.