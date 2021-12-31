Обзор изменений по работникам: новые коды вычетов, лимиты страховых взносов, РСВ, СЗВ-СТАЖ, электронные больничные

Вы уже знаете, что изменилось в порядке расчетов с работниками и правилах подачи отчетности? Разберем, какие важные изменения произошли в конце текущего года, и что ждет бухгалтеров в 2022 году.

Новые коды вычетов по НДФЛ

С 9 ноября 2021 года действуют новые коды доходов и вычетов по НДФЛ, которые нужно указывать в справке о доходах физического лица (Приказ ФНС России от 28.09.2021 № ЕД-7-11/844@).

Новые коды доходов:

Новые коды вычетов:

Новые лимиты страховых взносов

В 2022 году будут действовать новые предельные базы по страховым взносам (постановление Правительства РФ от 16.11.2021 № 1951):

на пенсионное страхование — 1 565 000 руб.;

на случай временной нетрудоспособности и материнства — 1 032 000 руб.

Напоминаем, что для взносов на пенсионное страхование с превышающих лимит базы сумм применяется пониженная тарифная ставка — 10%, а в части страхования на случай временной нетрудоспособности и материнства взносы с базы сверх лимита не начисляются.

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Новая форма РСВ

С отчетности за 1 квартал 2022 года будет действовать новая форма расчета по страховым взносам.

Бланк расчета и правила его заполнения утверждены приказом ФНС от 06.10.2021 № ЕД-7-11/875@.

Изменения в расчет внесли из-за перехода на прямые выплаты ФСС. Поскольку теперь пособия фонд перечисляет работникам напрямую.

Подробно о том, какие изменения претерпел расчет по страховым взносам читайте здесь.

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Новые правила подачи СЗВ-СТАЖ

В обычном порядке форму СЗВ-СТАЖ страхователи сдают ежегодно не позднее 1 марта.

Но если работник выходит на пенсию (обратился с заявлением о назначении страховой или накопительной пенсии), то сведения о нем в ПФР нужно подать в течение 3-х дней.

С 1 января 2022 года работодатели также будут обязаны сдать СЗВ-СТАЖ в 3-дневный срок, если работник подал заявление:

на срочную пенсионную выплату;

на единовременную выплату пенсионных накоплений.

Кроме того Пенсионный фонд уточнил, что срок нужно отсчитывать со дня поступления заявления от физлица или запроса из органа ПФР.

Электронные больничные листы

С 2017 года многие компании уже работают с электронными больничными листами на добровольной основе.

С 1 января 2022 года этот порядок становится обязательным. Пособия по временной нетрудоспособности и материнству будут начисляться только на основании электронных больничных листов.

Также сократится срок, в течение которого работодатели должны передавать сведения для назначения и выплаты пособий.

Сейчас этот срок составляет 5 дней, с 01.01.2022 — 3 дня.

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