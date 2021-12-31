Новый МРОТ с 2022 года: какие выплаты работникам вырастут

Уже слышали хорошие новости? С 1 января 2022 года повышен размер МРОТ — на 1098 рублей (почти на 8,6%). Какие пособия в связи с этим меняются, нужно ли пересмотреть размер зарплат сотрудников в будущем году?

Как он устанавливается

МРОТ расшифровывается как минимальный размер оплаты труда. От этого показателя зависит величина зарплаты, отпускных, размер выплат по временной нетрудоспособности, по беременности и родам.

Программа БухСофт обновляет МРОТ автоматически.

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При проверке отчетов РСВ и 6-НДФЛ налоговики сверяют начисленную заработную плату с МРОТ, а также со средней зарплатой по региону и по виду деятельности. БухСофт делает автоматическую проверку при каждом изменении МРОТ, и предупредит о начислении низкой заработной платы заранее, до подготовки отчетов в ФНС.

В программу также встроен расчетчик «Минимальная сумма отпускных». Чтобы вы могли сравнить размер среднего заработка с МРОТ, и рассчитать отпускные правильно.

А проиндексировать заработную плату до МРОТ в БухСофт очень легко — это займет меньше минуты.

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С 1 января 2021 года методика расчета МРОТ изменилась: величина МРОТ берется в зависимости от медианной зарплаты и медианного дохода за год, предшествующий текущему. Данные показатели рассчитываются по методике Росстата. МРОТ равен 42% медианной зарплаты.

Медианный доход — средняя сумма, которая приходится на душу населения. Т.е. рассчитывается среднедушевой доход, при котором половина населения имеет доход ниже заявленной величины, у второй половины — доход на одного человека выше данного показателя. Медианный доход считается на основе статистической информации.

Медианная зарплата — это средняя зарплата населения. Рост МРОТ приводит к увеличению медианных доходов, что влечет за собой увеличение прожиточного минимума.

Согласно Трудовому кодексу заработная плата работника, который присутствует на рабочем месте полный день, должна быть не меньше установленного МРОТ. Но есть условия, при котором зарплата сотрудника может быть ниже МРОТ— сотрудник устроен по совместительству или на неполной занятости. МРОТ принимается на федеральном уровне и имеет силу на всей территории страны, сумма МРОТ превышает сумму минимального прожиточного минимума.

Каждый субъект Российской Федерации может определять свой уровень МРОТ, который может быть равен или больше суммы, установленной в Федеральном законе. Региональный МРОТ не распространяется на организации, которые финансируются из федерального бюджета.

В БухСофт учитываются все изменения по МРОТ, программа подскажет, какой размер минимальной зарплаты установлен в вашем регионе. А при расчете пособий учтет, что их нужно считать с учетом районного коэффициента.

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Какие выплаты работникам необходимо повысить в связи с увеличением МРОТ?

Итак, сумма МРОТ на следующий год стала известна, что же это значит для работающих граждан?

1. Повышение зарплаты. Вообще индексация зарплаты должна производиться ежегодно в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. Но мало кто из работодателей это делает. При повышении МРОТ работодатели обязаны выплачивать заработную плату всем работникам не ниже его уровня. Иначе организации грозят предупреждение или штрафы от рудовой инспекции:

должностным лицам — от 10 000 до 20 000 рублей;

индивидуальным предпринимателям — от 1 000 до 5 000 рублей;

юридическим лицам — от 30 000 до 50 000 рублей.

При этом необязательно должна быть повышена окладная часть: увеличения зарплаты можно добиться с помощью специальных доплат и надбавок — с МРОТ сравнивается суммарный доход работника. Таким образом, зарплата каждого сотрудника, работающего на полной ставке, должна быть не ниже федерального МРОТ, а также регионального и отраслевого.

На региональном уровне МРОТ устанавливается региональным соглашением: если компания не отказывается принимать соглашение в отведенный 30-дневный период, то должна придерживаться уровня зарплат на предприятии согласно региональному МРОТ.

Для некоторых отраслей власти определяют свой уровень минимальной заработной платы — отраслевой МРОТ. Данный публикуются в отраслевом соглашении на официальном сайте Министерства труда.

МРОТ не включает в себя районный коэффициент и северную надбавку — они начисляются дополнительно.

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2. Повышение уровня среднего заработка. Если среднедневно заработок сотрудника для оплаты отпуска окажется ниже, чем при расечте из МРОТ, необходимо доплатить разницу. Например, сумма отпускных за отдых в 14 дней в марте 2022 года, исходя из МРОТ, не должна быть ниже 6636,86 рублей (13 890 рублей / 29,3 день * 14 дней отпуска), т.е. 474,06 рублей за день отпуска.

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3. Изменение расчетов больничных и декретных. Минимальный средний дневной заработок для расчета больничных и декретных в 2022 году — 440,35 руб. (13 890 * 24 мес. / 730 дней). Так рассчитываются больничные и декретные выплаты для следующего списка трудящихся:

У работника за предшествующие 2 полных года отсутствуют доходы, или сумма доходов ниже 24-кратного размера МРОТ. Такая ситуация может сложиться, если работник недавно устроился на свое первое официальное место работы или просто долго не работал.

Средний месячный заработок работника ниже величины МРОТ.

В листе нетрудоспособности работника стоит отметка о нарушении режима. В этом случае больничный рассчитывают так: МРОТ умножается на количество дней болезни со дня нарушения режима и до окончания временной нетрудоспособности.

Заболевание или травма работником были получены во время опьянения (алкогольного, токсического, наркотического). Это можно узнать из больничного листа — для таких видов травм в листе нетрудоспособности проставляется код 021.

4. Обновление расчетов пособий по уходу за ребенком. Если сотрудница уходит в отпуск по уходу за ребенком в 2022 году, то согласно новому МРОТ сумма ежемесячного пособия не должна быть ниже 5 357,6 рублей (13 890 рублей * 40%). Данная сумма относится к сотрудникам, которые работали полный день.

В БухСофт удобно проводить необходимые расчеты выплат для работников: работа с больничными листами, декретными, отправка сведений, расчетов и заявлений в ФСС, подтверждение электронных больничных (напомним, с 2022 года больничные листы по всей России будут выдаваться исключительно в электронном виде). Получить скидку 50%.

Теперь вы знаете, какие выплаты необходимо увеличить работникам к началу 2022 года. Рекомендуем заняться изменением в начислении заработной платы сейчас: подготовить изменения в коллективных и трудовых договорах, сформировать приказы и ознакомить с ними сотрудников.