Какие документы подтверждают командировочные расходы

Практически каждый работодатель несет затраты на командировки. Чтобы учесть такие расходы, необходимо подтвердить их документально. Разбираем, какие документы для этого понадобятся.

Для бухгалтерского и налогового учета важно подтвердить расходы на командировку первичными документами. Если документы, приложенные к авансовому отчету, не отвечают признакам из ст. 9 закона № 402-ФЗ, для бухгалтера они будут бесполезны.

В законе нет единого перечня документов, которые подтверждают произведенные расходы. Это значит, что для этого подойдут любые первичные документы, которые подтвердят, что услуга оплачена и сотрудник ей воспользовался.

Далее рассмотрим детальнее, какие есть распространенные виды командировочных расходов и какие документы нужно получить у сотрудника, чтобы учесть эти расходы.

Расходы на проезд

В первую очередь, работодатель несет расходы на проезд сотрудника к месту командировки и обратно. Нужно документально подтвердить расходы на приобретение билетов и тот факт, что сотрудник фактически воспользовался транспортом.

Например, расходы на приобретение ж/д и авиабилетов подтверждают:

бумажный билет и багажная квитанция;

контрольный купон электронного билета, где указана его стоимость (письмо Минфина от 14.03.2023 № 03-03-07/21149);

маршрутная квитанция электронного билета, где указана стоимость перелета (письмо Минфина от 09.01.2024 № 03-03-05/217).

Но этих документов будет недостаточно. Чтобы подтвердить, что сотрудник использовал билеты по назначению, дополнительно нужно сохранить один из документов:

Обратите внимание: если документы составлены на иностранном языке, их нужно перевести (письмо Минфина от 20.01.2021 № 03-03-06/1/2476).

От вокзала или аэропорта до гостиницы сотрудник добирается на общественном транспорте или такси. В первом случае потребуется предоставить проездной билет, во втором — чек (кассовый или оформленный по закону № 422-ФЗ).

Если же до места командировки сотрудник добирался на автомобиле, ему нужно приложить к авансовому отчету путевой лист и чеки об оплате ГСМ.

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Расходы на проживание

Чтобы подтвердить такие расходы, нужно руководствоваться той же логикой, что и в случае с проездом. Если сотрудник остановился в отеле, ему нужно запросить кассовый чек или документ на бланке строгой отчетности (п. 26 Правил, утв. постановлением Правительства от 18.11.2020 № 1853).

Когда в командировке арендуют квартиру, помимо документов, подтверждающих оплату, важно сохранить сам договор с арендодателем.

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Прочие расходы

Командированный сотрудник несет и другие расходы. Например, оплачивает услуги связи, получение загранпаспорта, оформление визы. В таких нестандартных ситуациях работодатель также возмещает такие затраты, а затем отражает их в учете. В каждом отдельном случае подтвердить их можно по-разному: чеками, квитанциями и другими документами. Главное, чтобы они соответствовали требованиям к первичной документации.

Например, если сотруднику в заграничной командировке потребовалось обменять иностранную валюту, ему нужно подтвердить курс конвертации рублей в эту валюту. Для этого можно представить справку банка о ее приобретении (письмо Минфина от 19.08.2022 № 07-01-09/81220).

За суточные сотруднику отчитываться не нужно, поскольку они компенсируют траты, вызванные проживанием вне дома. Размер суточных закрепляют в локальных актах работодателя, а сотрудник тратит их так, как захочет.

Как представить подтверждающие документы

В течение трех рабочих дней после того, как сотрудник вернулся из командировки, он представляет все подтверждающие документы вместе с авансовым отчетом. Отчет нужен, чтобы бухгалтерия могла списать подотчетные суммы на расходы, а сотрудник — получить сумму перерасхода или сдать в кассу излишки средств, выданных подотчет.

Обычно используют форму отчета АО-1. Сначала отчет заполняет сотрудник и указывает в нем потраченные суммы, а также реквизиты подтверждающих документов. Эти документы необходимо пронумеровать в порядке, в котором они указаны в отчете, и прикрепить их к нему.

Затем отчет принимает бухгалтер, который выдает сотруднику расписку о том, что отчет получен. Ему нужно проверить все сведения и заполнить графы о суммах, принятых к учету, а также указать дебет счета и субсчет, на который списывают понесенные затраты. После проверки авансовый отчет обязательно утверждает руководитель организации.

На основании авансового отчета и приложенных к нему документов бухгалтер сможет отразить командировочные расходы в бухгалтерском и налоговом учете.

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