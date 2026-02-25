Весенняя школа моб
🔴 Вебинар: УСН-2026 и как сдать декларацию за 2025 год без ошибок →
БУХПИТСТОП
Ведение бизнеса
Как открыть АО или ООО: подробное сравнение с акцентом на безопасность и стоимость

Как открыть АО или ООО: подробное сравнение с акцентом на безопасность и стоимость

В России подавляющее большинство малых и средних компаний регистрируется в форме общества с ограниченной ответственностью (ООО). Однако акционерное общество (АО) давно перестало быть «элитной» организационно-правовой формой для крупных корпораций.

С 2014 года законодательство сделало АО гораздо гибче, упростило создание и снизило административную нагрузку. При этом АО обеспечивает более высокий уровень правовой защиты собственников и управленческой устойчивости, а сумма дополнительных расходов в сравнении с ООО зачастую оказывается умеренной.

Разберем, как проходит открытие обеих форм, сколько это стоит и почему АО может быть разумным выбором даже для бизнеса «на вырост».

1. Основные юридические отличия

Параметр

ООО

АО

Количество участников

До 50 (при превышении надо преобразовываться в АО)

1–∞

Учредительный документ

Устав

Устав

Уставный капитал (min)

10 000 ₽

100 000 ₽

Вклады/акции

Доли

Акции (обычные, привилегированные)

Ответственность участников

Риск убытков в пределах вклада, не отвечают по обязательствам, но есть субсидиарная ответственность. 

За убытки АО акционер рискует только стоимостью своих акций.

По долгам (внешним, налоговым) — отвечает само АО, не акционеры. 

Передача долей

Нотариальная форма, преимущественное право других участников

Свободное обращение акций

Корпоративные органы

Общее собрание участников, директор/гендиректор; совет директоров — опция

Общее собрание акционеров, совет директоров (обязателен с >50 акционерами), единоличный исполнительный орган

Раскрытие информации

Все данные об участниках находятся в открытом доступе

Реестр акционеров не публикуется в открытом доступе

Аудит

Обязателен при критериях выручки/активов

Обязателен при критериях выручки/активов

Госрегистрация изменений

Любая смена участников требует подачи в ФНС

Передача акций фиксируется у регистратора, ФНС не уведомляется

2. Почему АО безопаснее

  • «Неприступность» состава акционеров. Участнику ООО достаточно 1 проц. доли, чтобы с помощью иска о малозначительных нарушениях парализовать работу общества: запрет на собрания, сделки, блокировку банка. В АО передача акций фиксируется депозитарием/регистратором, а спор об акциях не останавливает деятельность общества, органы могут действовать, собрания проводить.

  • Защита от рейдерства. В ООО нередко подделываются протоколы собраний и вносятся изменения в ЕГРЮЛ. В АО ФНС не регистрирует смену собственников; рейдер должен захватить реестр, что значительно сложнее, так как реестродержатель — лицензированная организация, несущая ответственность.

  • Прозрачный выход инвестора. Продажа доли в ООО требует нотариального удостоверения, оплаты госпошлины, получения согласий. В АО акционер просто передает акции другому лицу в депозитарии. Это снижает конфликты между партнерами и повышает ликвидность бизнеса.

  • Гибкость корпоративных договоров. Акционеры могут выпускать разные классы акций, давая инвестору безрисковый фиксированный доход (привилегированные акции) и оставляя контроль за основателями. В ООО такой механизм ограничен.

3. Стоимость создания и ведения

Этап

ООО, ₽

Непубличное АО, ₽

Госпошлина за регистрацию

0–4 000

0–4 000

Нотариус/ЭЦП

2 000–5 000

2 000–5 000

Разработка устава

0–10 000

3 000–15 000 (больше статей)

Открытие расчетного счета

0–5 000

0–5 000

Внесение уставного капитала

10 000

100 000 (можно внести 50 % до регистрации, остальное — год)

Реестродержатель (договор, ведение реестра)

-

12 000–30 000 в год (микро-АО с ≤50 акционеров)

Обязательный аудит (при выручке >800 млн ₽ или активах >400 млн ₽)

80 000–300 000

80 000–300 000

Бухгалтерия, отчетность

0–120 000 в год

0–120 000 в год +5–10 % (из-за операций с акциями, собраний)

Итого: разница по «ex-ante» расходам невелика (дополнительно ≈90 000 ₽ за счет большего УК + услуги регистратора). Для бизнеса, которому нужен капитал от инвесторов или защита от корпоративных конфликтов, эта премия окупается.

4. Процедура регистрации ООО

  • Решение о создании/Протокол собрания.

  • Подготовка устава (можно типовой).

  • Заполнение формы Р11001; оплата госпошлины.

  • Электронное или личное подписание документов.

  • Подача в ФНС, через 3 рабочих дня — лист записи ЕГРЮЛ.

  • Внесение УК (до 4 месяцев).

5. Процедура регистрации Непубличное АО

  • Учредительный договор (если >1 учредителя) или решение единственного акционера.

  • Устав: обязательно указать тип — «непубличное акционерное общество».

  • Р11001; госпошлина аналогична.

  • Договор с реестродержателем (можно заключить после регистрации, но сведения о нем подаются в ФНС в течение 30 дней).

  • Регистрация в ФНС (3 рабочих дня).

  • Выпуск именных бездокументарных акций: утверждение решения о выпуске, отчет об итогах размещения (Федеральная служба по финансовым рынкам упразднена, функции у ЦБ — все делается через личный кабинет ЦБ).

  • Внесение полной суммы УК — до 1 года.

6. Управление и отчетность

ООО живет «по-семейному»: собрания минимум раз в год, протоколы хранятся у директора; решение единственного участника можно оформить на одном листе. Для АО желательно соблюдать календарь корпоративных событий: утверждать годовой отчет, распределение прибыли, состав совета директоров (если нужен). Однако после 2014 г. непубличному АО разрешили:

  • не создавать ревизионную комиссию;

  • не публиковать отчетность в Центре раскрытия информации;

  • проводить собрания дистанционно (электронное голосование).

Таким образом, бюрократия непубличного АО становится сопоставимой с ООО.

7. Когда ООО, а когда АО

ООО стоит выбирать, если:

  • один-два участника, низкая потребность во внешнем финансировании;

  • планируете льготные налоговые режимы (УСН, Патент) и микробизнеспроцессы;

  • бюджет старта крайне ограничен, нет необходимости в выпуске ценных бумаг.

АО целесообразно, когда:

  • нужно привлечь нескольких инвесторов с разными объемами вложений и долей;

  • предполагается рост числа участников >50;

  • важна свободная купля-продажа долей без нотариусов и госрегистрации;

  • хотите выпустить привилегированные акции для пассивного инвестора;

  • есть риск корпоративных споров/рейдерства (доли ООО — самая уязвимая часть бизнеса).

8. Риски и мифы о дороговизне АО

  • Миф 1. «Слишком большой капитал». 100 000 ₽ можно внести имуществом или деньгами в течение года, а в стартапе с несколькими партнерами эта сумма распределяется.

  • Миф 2. «Ведение реестра — дорого». Для АО до 10 акционеров большинство регистраторов предлагают тариф 1 000–2 000 ₽ в месяц (≈12–24 тыс. ₽ в год). Услуги нотариуса при одной сделке купли-продажи доли в ООО (0,5% от цены + услуги) могут обойтись дороже.

  • Миф 3. «Много отчетности». После упрощений 2017–2023 гг. непубличное АО сдает тот же отчетный комплект, что и ООО; различие лишь в необходимости хранить документы у регистратора и проводить собрания акционеров с учетом правил ЦБ.

Итог

ООО остается простым и недорогим форматом для начинающих предпринимателей. Но если вы планируете привлекать инвестиции, допускаете расширение круга собственников или опасаетесь корпоративных рисков, непубличное АО за счет реестродержателя, свободного оборота акций и гибкой структуры капитала предоставляет заметно больший уровень безопасности и возможностей. При этом дополнительная финансовая нагрузка по сравнению с ООО сводится в основном к уставному капиталу (90 000 ₽ разницы) и ежегодному обслуживанию реестра (≈15–25 тыс. ₽).

Для бизнеса, который нацелен на рост, эти суммы сопоставимы с судебными издержками по одному корпоративному конфликту, которого в АО зачастую удается избежать. Поэтому выбирать АО — это инвестиция в устойчивость компании и спокойствие собственников.

Если вы хотите не просто изучить теорию, а получить квалифицированную помощь в выборе организационно-правовой формы, регистрации бизнеса или бухгалтерском сопровождении, — обратитесь к профессионалам. Эксперты «Бухгалтерского Пит-Стопа» ежедневно помогают предпринимателям избегать рисков и принимать верные решения. В нашем Telegram-канале мы делимся актуальными советами, новостями и разборами реальных кейсов: подписаться и следить за обновлениями

Подробнее об услугах по бухгалтерскому и юридическому сопровождению бизнеса — на сайте «Бухгалтерского Пит-Стопа».

Реклама ООО «БУХГАЛТЕРСКИЙ ПИТ-СТОП», ИНН 9721139750, erid 2W5zFGQG3Rb

Информации об авторе

БУХПИТСТОП

БУХПИТСТОП

БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШЕГО БИЗНЕСА

74 подписчика1 пост

Комментарии

1
ГлавнаяШкола