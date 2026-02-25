Как открыть АО или ООО: подробное сравнение с акцентом на безопасность и стоимость

Итог

ООО остается простым и недорогим форматом для начинающих предпринимателей. Но если вы планируете привлекать инвестиции, допускаете расширение круга собственников или опасаетесь корпоративных рисков, непубличное АО за счет реестродержателя, свободного оборота акций и гибкой структуры капитала предоставляет заметно больший уровень безопасности и возможностей. При этом дополнительная финансовая нагрузка по сравнению с ООО сводится в основном к уставному капиталу (90 000 ₽ разницы) и ежегодному обслуживанию реестра (≈15–25 тыс. ₽).

Для бизнеса, который нацелен на рост, эти суммы сопоставимы с судебными издержками по одному корпоративному конфликту, которого в АО зачастую удается избежать. Поэтому выбирать АО — это инвестиция в устойчивость компании и спокойствие собственников.

