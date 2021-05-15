Строительная экспертиза: кто и когда определяет качество строительных работ

Что такое строительная экспертиза?

Строительная экспертиза – это вид судебных инженерно-технических экспертиз, процессуальное действие, которое состоит из двух этапов: исследования строительного объекта и подготовка заключения по поставленным компетентными органами вопросам. База исследования – научные знания и практические наблюдения высококвалифицированных специалистов в строительной сфере.

Чаще всего строительная экспертиза является одним и способов решить конфликт между застройщиком и заказчиком. Заказчик хочет убедиться, что выполненные застройщиком строительно-монтажные работы проведены полностью и с соблюдением всех стандартов. Сам он не обладает необходимыми знаниями, зато строительный эксперт – да. Выводы эксперта могут стать существенным подспорьем для разбирательства в суде.

Когда строительная экспертиза переходит в категорию судебной строительной экспертизы?

Во время передачи дела сторонами на рассмотрение в судебном порядке. В арбитражных, гражданских и административных процессах проведение экспертизы назначает суд, а в уголовном деле – следователь.

Когда назначают строительную экспертизу?

В случаях, когда для расследования и судебного рассмотрения уголовных и гражданских дел требуются специальные знания в области проектирования, строительства, эксплуатации и ремонта зданий и сооружений.

Заказать строительную экспертизу может заинтересованная сторона (истец/ответчик) или прокуратура. Инициировать исследования может и суд.

Необходимость использовать специальные знания возникают:

при разрешении споров о праве собственности на недвижимость;

при рассмотрении споров, вытекающих из договоров строительного подряда;

для определения видов, объема, качества и стоимости выполненных строительных работ, возводимых и эксплуатируемых зданий, строений и сооружений;

в расследовании дел об административных правонарушениях, связанных с установлением правильности и правомерности строительства, эксплуатации строительных объектов;

в установлении причин и величины материального ущерба, нанесенного жилым зданиям, квартирам вследствие ненадлежащего ведения строительства или эксплуатации инженерных систем;

в расследовании и судебном разбирательстве уголовных дел о несчастных случаях, авариях и разрушениях в строительстве;

для установления соответствия требованиям специальных норм и правил, регламентирующих процессы проектирования, возведения, эксплуатации, реконструкции (ремонта), демонтажа и утилизации строительных объектов.

Что является объектом строительной экспертизы?

Практически любое строительное сооружение, а также незавершенные строительные объекты, дворовые территории, инженерные коммуникации, проектная, и исполнительная документация, сметы.

Эксперт определяет:

качество проведенных работ: выявление брака, дефектов и нарушений, прогнозирование их возможных последствий;

соответствие ГОСТам, пожарным, экологическим, санитарно-эпидемиологическим нормам, пунктам заключенного между сторонами договора;

степень износа здания;

величину ущерба, нанесенного заливом, пожаром с фиксацией объемов и расчетом стоимости восстановления;

правильность проведения перепланировки здания, включая надстройку и углубление подвальной части;

причины протечки крыши, образования плесни на конструкциях;

причины аварий в инженерных коммуникациях.

Эксперт также может провести геодезический мониторинг деформаций, контрольный обмер помещений, исследование несущих конструкций и др.

Какими компетенциями должен обладать эксперт?

Основное требование к эксперту (см. Федеральный закон №73-ФЗ от 31.05.2001) – наличие высшего образования со специальностью (специальные знания), соответствующей профилю выполняемой экспертизы.

Строительную экспертизу должен проводить профессионал с высшим образованием «инженер-строитель». Своё образование он должен подтвердить дипломом (не справкой, не удостоверением, не сертификатом).

Строительный эксперт должен обладать навыками проведения инструментальных исследований. В процессе исследования он может проводить замеры, ультразвуковую дефектоскопию, телевизионную оценку, работать с образцами, взятыми на объекте, в лаборатории.

Перед инструментальными измерениями эксперт проводит визуальное обследование здания:

осмотр и выявление видимых дефектов и повреждений здания;

фотофиксацию выявленных дефектов.

Должна ли быть лицензия у строительного эксперта?

В соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 №99-ФЗ аналитическая, исследовательская, экспертная деятельность не лицензируется, так как такая деятельность отсутствует в Перечне видов деятельности, на которые требуются лицензии» (статья 12 вышеуказанного закона).

Какие вопросы задают экспертам?

Правильная и корректная постановка вопроса эксперты – краеугольный камень в эффективном исследовании и последующих выводах.

Формулировки могут быть, например, такими:

Каково техническое состояние конструктивных элементов, установить категорию технического состояния многоквартирного жилого дома?

Является ли многоквартирный жилой дом аварийным?

Каков процент износа жилого многоквартирного дома?

Возможно ли дальнейшее проживание в данном жилом доме, не создает ли это опасность для окружающих и для проживающих в данном жилом доме?

Какими нормативными документами в основном пользуются строительные эксперты?

Как правило это технические нормативные документы:

СП 13-102-2003. Правила обследования несущих конструкций зданий и сооружений.

ГОСТ 31937-2011. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния.

МДС 13-20.2004. Комплексная методика по обследованию и энергоаудиту реконструируемых зданий. Пособие по проектированию.

МРР 2.2.07-98. Методика обследования зданий и сооружений при их реконструкции и перепланировке и др.



А из чего состоит заключение эксперта?

Вступление заключения эксперта содержит сведения о времени и месте производства экспертизы, об основании для ее производства, сведения об экспертном учреждении или об эксперте, вопросы, поставленные в начале процедур, и сведения об участниках экспертизы.

Основнаячасть состоит из:

описания объекта исследования;

описание методов экспертизы;

технической части: расчеты, результаты поверочных и обмерных работ, протоколы испытаний;

графической части: материалы фотофиксации и рабочие чертежи, с нанесенными на них отметками;

дефектной ведомости: список всех повреждений здания или сооружения и объем ремонтных работ по их устранению;

выводов эксперта и рекомендации по устранению дефектов.

Материал подготовлен: Институт судебных экспертиз и криминалистики