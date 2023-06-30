«Я адвокат — обещаю результат, быстро и недорого ...» — вы слышали такие истории? Освещаем судебную практику по делу о предоставлении незаконных адвокатских услуг

Сотрудники ИСЭиК каждый день делают свою работу, сталкиваются с различными жизненными ситуациями. Наши клиенты делятся своими радостями и бедами, как правило, это боль и страдание, и им очень хочется справедливости. Мы расскажем историю о том, как человек стал фальшивым адвокатом, для отъема денег.

Что произошло

Мужчина без высшего юридического образования, не имеющий права на адвокатский статус, незаконно приобрел поддельное удостоверение на имя действующего адвоката Свердловской области и личную печать.

Ордеры адвоката он сфальсифицировал самостоятельно.

После этого он сообщил своим знакомым ложную информацию о получении статуса адвоката и предложил свои услуги в качестве представителя и защитника на предварительном следствии и в суде.

На фальшивое предложение откликнулись. Мошенник получил 300 000 рублей гонорара и на основании поддельных ордеров и фальшивого удостоверения был допущен к уголовному делу в качестве защитника.

Что решили суды

С учетом внесенных судом апелляционной инстанции изменений, злоумышленник был осужден по ч. 3 ст. 159 УК к лишению свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Второй кассационной суд общей юрисдикции оставил приговор и апелляционное определение без изменения, кассационную жалобу — без удовлетворения.

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Источник новости: https://link.ceur.ru/t85a3h/.



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