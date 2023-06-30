«Я адвокат — обещаю результат, быстро и недорого ...» — вы слышали такие истории? Освещаем судебную практику по делу о предоставлении незаконных адвокатских услуг

Что произошло
Мужчина без высшего юридического образования, не имеющий права на адвокатский статус, незаконно приобрел поддельное удостоверение на имя действующего адвоката Свердловской области и личную печать.
Ордеры адвоката он сфальсифицировал самостоятельно.
После этого он сообщил своим знакомым ложную информацию о получении статуса адвоката и предложил свои услуги в качестве представителя и защитника на предварительном следствии и в суде.
На фальшивое предложение откликнулись. Мошенник получил 300 000 рублей гонорара и на основании поддельных ордеров и фальшивого удостоверения был допущен к уголовному делу в качестве защитника.
Что решили суды
С учетом внесенных судом апелляционной инстанции изменений, злоумышленник был осужден по ч. 3 ст. 159 УК к лишению свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Второй кассационной суд общей юрисдикции оставил приговор и апелляционное определение без изменения, кассационную жалобу — без удовлетворения.
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Источник новости: https://link.ceur.ru/t85a3h/.
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