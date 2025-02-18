Как рассчитывать НДС рознице в 2025 году: смотрите на схемах и примерах

Когда и как начислить НДС при реализации товаров в розницу: четыре нюанса
Компаниям/ИП, которые реализуют товары в розницу через маркетплейсы или локальные магазины и применяют общий режим налогообложения или упрощенку, нужно исчислить НДС. Под автоматическое освобождение попали только те упрощенцы, чьи доходы за 2024 год не превысили 60 млн ₽. Однако, им на протяжении всего года придется отслеживать сумму дохода, как и тем организациям и предпринимателям, которые выбрали для исчисления НДС пониженные ставки 5 или 7 процентов. Ведь право на применение этих ставок также зависит от суммы дохода (см. схему 1).
Определите налоговую базу
Компаниям и ИП, которые торгуют товарами в розницу, нужно начислить НДС при реализации продукции. В налоговую базу включите стоимость товаров, которые вы продаете. В случае продажи продукции через маркетплейсы, налоговую базу определяйте как стоимость товаров, по которой их реализовали покупателям. На это указал Минфин в письме от 15.06.2021 № 03-07-11/46824.
Кроме того, исчислить налог придется и в случае, когда получили от покупателя аванс. При этом при расчете налога учтите ряд нюансов.
Нюанс 1. Определяйте дату отгрузки по дате оформления первого первичного документа
Определить налоговую базу компаниям и ИП нужно на момент получения аванса и на момент отгрузки товара. Если вам перечислили предоплату, то сначала необходимо рассчитать авансовый НДС. При отгрузке товара вы начислите НДС, а ранее исчисленный налог с аванса, заявите к вычету. Причем ФНС допускает возможность не исчислять НДС с аванса, если предоплата и отгрузка прошли в одном квартале (письмо ФНС от 17.10.2024 № СД-4-3/11815). В таком случае вы начислите НДС только с отгрузки. Как действовать, смотрите на схеме 2.
При определении даты отгрузки ориентируйтесь на дату оформления первого первичного документа на покупателя или перевозчика (письма Минфина от 07.10.2024 № 03-03-06/1/96701 и от 16.03.2020 № 03-07-08/19635). Это означает, что если вы отгрузили товар, например, на склад маркетплейса, то начислять НДС не нужно. Такая операция не будет считаться реализацией.
Нюанс 2. Если реализуете физлицам товары в ЕАЭС через маркетплейс, НДС не исчисляйте
Если «физик», который находится на территории ЕАЭС, приобрел у вас товары через маркетплейс, то НДС вам начислять не нужно. ФНС указала, что в таком случае территория Российской Федерации не признается местом реализации (подп. 2 п. 1 ст. 147 НК, п. 3 письма ФНС от 14.10.2024 № СД-4-3/11667@).
Нюанс 3. Если есть переходящие выплаты, проверьте, верно ли вы начислили налог
Если в этом году вы продолжаете применять УСН и не имеете право на автоматическое освобождение от НДС, проверьте, верно ли вы начислили налог с переходящих выплат. Например, вы получили аванс в 2024 году, а товары отгрузили в текущем. В таком случае вам надо начислить НДС только при отгрузке товара. В случае обратной ситуации, когда отгрузка прошла в 2024 году, а оплата в текущем, НДС исчислять не нужно ни с отгрузки, ни с полученной оплаты (письмо Минфина от 03.10.2024 № 03-07-11/95799).
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Нюанс 4. Компаниям и ИП не нужно выставлять счета-фактуры, если они продают товары физлицам
Если ваши товары приобретают «физики», то выставлять им счета-фактуры не нужно. С этим согласны и Минфин, и ФНС (письмо от 24.08.2021 № 3-1-11/0122). В книге продаж вы можете зарегистрировать сводный документ за месяц или квартал, например, бухгалтерскую справку, в которой отразите сведения по всем операциям, подпадающим под НДС. Если продаете товары через маркетплейс таким документом будет отчет маркетплейса со сводными данными (письмо Минфина от 24.09.2021 № 03-07-11/77929).
Однако на практике возможна ситуация, когда товар купило не физлицо, а компания или ИП, которые являются плательщиками НДС. Как действовать в такой ситуации, зависит от условий, которые прописаны в договоре с маркетплейсом.
Есть два варианта. Первый — маркетплейс действует от своего имени. В таком случае маркетплейс выставит счет-фактуру покупателю и передаст вам копию. Когда в договоре прописано, что он действует от имени продавца, то по общему правилу выставить счет-фактуру необходимо вам. Однако на практике маркетплейсы упрощают работу продавцам и сами выставляют УПД со статусом 1. Например, маркетплейс Ozon действует так, если селлер на ОСНО отметил возможность продажи товаров юрлицам. Иначе маркетплейс выставит УПД со статусом 2. Если вы находитесь на УСН и платите НДС, то в таком случае Ozon выставит УПД со статусом 2, поскольку пока на маркетплейсе действуют такие правила. Вам нужно будет самостоятельно оформить счет-фактуру. Чтобы избежать путаницы, смотрите схему 3.
Решите, какую ставку нужно применить и начислите налог
После того, как вы определили налоговую базу, рассчитайте налог исходя из ставки, которую решили применять в 2025 году. Какие есть варианты — в шпаргалке 2.
Шпаргалка 2. Какие ставки НДС и в каких случаях применять
Ставка НДС
В каких случаях применяется
0%
Определенный перечень операций, например, экспорт (п. 1 ст. 164 НК)
5%
Компании и ИП на УСН с доходами от 60 млн ₽ до 250 млн ₽
7%
Компании и ИП на УСН с доходами от 250 млн ₽ до 450 млн ₽
10%
При реализации определенных категорий товаров, например, детских или продовольственных (ст. 164 НК)
20%
В общем случае
5/105
Применяют в ряде случаев компании/ИП на УСН с доходами от 60 млн ₽ до 250 млн ₽, например, при расчете НДС с авансов
7/107
Применяют в ряде случаев компании/ИП на УСН с доходами от 250 млн ₽ до 450 млн ₽, например, при расчете НДС с авансов
10/110 или 20/120
Применяют компании и ИП при использовании стандартных ставок в ряде случаев, например, при расчете НДС с полученных авансов
Учтите, что если компания/ИП находятся на УСН и выбрали пониженные ставки НДС, то их нельзя использовать при расчете «ввозного» налога, в том числе при импорте товаров из ЕАЭС, а также при исчислении НДС в качестве налогового агента. В этих случаях определять налог нужно по общим ставкам (ст. 161, п. 4, 9 ст. 164 НК). Покажем на двух примерах, как рассчитать НДС с учетом всех нюансов.
Пример 1
Допустим, доходы компании на УСН за 2024 год превысили 60 млн ₽, но не достигли лимита в 250 млн ₽. В этом году организация решила применять пониженную ставку НДС 5%.
За период январь-март она реализовала товары на сумму 20 млн ₽ без учета НДС. Также она арендовала помещение у местных властей, в связи с чем является налоговым агентом. За 1 квартал она перечислила арендную плату в сумме 200 000 ₽, в том числе НДС. Определим сумму НДС по итогам 1 квартала.
Поскольку она реализовала товары на 20 000 000 ₽, налог составит 1 000 000 ₽ (20 000 000 ₽ × 5%). НДС с аренды вышел 33 334 ₽ (200 000 ₽ х 20 : 120). Итого общая сумма НДС составила 1 033 334 ₽ (1 000 000 ₽ + 33 334 ₽).
Пример 2
Допустим, компания применяет ОСНО. В феврале она получила аванс в счет предстоящей поставки — 1 000 000 ₽, а в марте отгрузила товары на сумму 6 000 000 ₽ без учета НДС. Поскольку предоплата и отгрузка прошли в одном квартале, компания могла не определять авансовый НДС и исчислить его сразу с отгрузки. Сумма налога составила 1 200 000 ₽ (6 000 000 ₽ × 20%).
Однако компания начислила НДС с аванса в размере 166 667 ₽ (1 000 000 ₽ × 20 : 120). Именно эту сумму она заявила к вычету при отгрузке и начислила НДС с отгрузки в размере 1 200 000 ₽ (6 000 000 ₽ × 20%). Есть и другие нюансы, которые нужно учесть, если заявляете НДС к вычету.
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Когда можно заявить НДС к вычету: учтите три нюанса
Компании и ИП могут уменьшить сумму налога к уплате за счет вычетов. Заявить НДС к вычету можно при приобретении товаров, работ и услуг. Это так называемый «входной» НДС. Но для того, чтобы заявить его к вычету нужно выполнить три условия: принять к учету товары, использовать их в облагаемой НДС деятельности и иметь в наличии правильно составленный счет-фактуру. Есть и другие ситуации, когда НДС можно заявить к вычету. Например, авансовый НДС при отгрузке товара, который компания/ИП исчислили ранее с предоплаты, а также в других случаях. Но прежде чем заявить налог к вычету проверьте, учли ли вы три нюанса.
Нюанс 1. Есть ограничения по вычетам для компаний и ИП на УСН, которые применяют пониженные ставки НДС
Если компания/ИП решили в 2025 году рассчитывать НДС по пониженным ставкам (5% или 7%), они не могут принять к вычету «входной» и «ввозной» НДС. Но такие компании и ИП вправе «вычесть» НДС в случае отгрузки товара в счет предоплаты, расторжения договора и возврата аванса, отказа покупателя от товара, а также уменьшения цены отгруженных товаров.
Нюанс 2. Если реализуете товары из ЕАЭС, право на вычет зависит от нескольких факторов
По общему правилу, если российская компания/ИП импортирует товары из стран ЕАЭС, например, для последующей перепродажи, то она вправе принять к вычету уплаченный при ввозе товаров НДС (п. 26 раздела 3 Приложения 18 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014, далее — Протокол о косвенных налогах). Но поступить так могут только те компании и ИП, кто является плательщиком НДС и применяет общие ставки налога — 10% или 20%, а также выполняют иные общие обязательные требования для вычета.
Организации и предприниматели, которые не являются плательщиками налога, освобождены от НДС или выбрали пониженные ставки по налогу (5% или 7%), учитывают «ввозной» налог в стоимости товаров (п. 2 ст. 170 НК). Платить ввозной НДС не нужно, если покупаете товары, которые не подлежат налогообложению в соответствии со статьей 150 НК, а также в случае, когда реализация товаров освобождена от НДС по правилам статьи 149 НК.
При этом, если компания/ИП — иностранный продавец из ЕАЭС и продает товары по договору комиссии через российский маркетплейс физлицам, которые находятся на территории РФ, то в таком случае маркетплейс выступает в качестве налогового агента. Он определит НДС по расчетной ставке 16,67% или 9,09%. При этом, если покупатель отказался от товара или вернул его, то налог, который ранее исчислил и уплатил маркетплейс, он может заявить к вычету.
В случае, если российская компания/ИП продали товар через свою электронную площадку или маркетплейс физлицу, который находится в одной и стран, входящих в ЕАЭС, то входной НДС по таким товарам можно заявить к вычету (подп. 5 п. 2 ст. 171 НК).
Нюанс 3. Суммы НДС с вознаграждения и иным услугам маркетплейса можно принять к вычету
Если вы продаете товары через маркетплейсы, то НДС с их услуг можете заявить к вычету. Опять же при выполнении всех условий: вы платите НДС по общей ставке (10% или 20%), у вас есть в наличии счет-фактура, вы приняли вознаграждение и услуги к учету на основе первичных документов, а товары, которые вы продаете, облагаются НДС.
Пример 3
Организация в 2025 году находится на УСН и рассчитывает НДС по ставке 5%. В первом квартале она закупила товары на 3 млн ₽, а реализовала на сумму 10 млн ₽ без учета НДС. Поскольку она применяет пониженную ставку, заявить входной налог к вычету нельзя. А значит, НДС по итогам первого квартала составит 500 000 ₽ (10 000 000 ₽ х 5%). Возможно, что такой организации было бы выгоднее применять ставку НДС, равную 20% с возможностью заявлять входной налог по закупленным товарам к вычету.
Инспекторы узнают о выборе вашей ставки из декларации по НДС за I квартал. Направлять отдельное уведомление в ИФНС не нужно. А значит, до подачи декларации за I квартал у вас есть возможность изменить свой выбор и использовать наиболее выгодную для вашего бизнеса ставку. По этому вопросу вы можете обратиться к налоговым консультантам ЦФУ ГРУПП. В рамках услуги Налоговое планирование они помогут вам снизить налоговую нагрузку на бизнес законно.
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Восстановите НДС при необходимости
Есть определенный перечень ситуаций, когда компаниям и ИП надо восстановить НДС. Часть ситуаций мы рассматривали в одной из наших статей. Однако в связи с введением специальных пониженных ставок по НДС (5% и 7%), а также автоматического освобождения от НДС для компаний и ИП на УСН, отметим еще две ситуации, когда теперь необходимо восстанавливать налог: вы перешли с общей ставки НДС 20% на пониженную ставку (5% или 7%) или получили автоматическое освобождение от НДС. В этих случаях вам надо восстановить НДС со стоимости товаров, которые начали использовать для операций, подпадающих под пониженные ставки налога или освобождаемые от НДС. Причем в случае с пониженными ставками, налог надо восстановить в первом квартале. А если вы получили автоматическое освобождение от НДС, налог надо было восстановить в четвертом квартале 2024 года.
Рассчитайте НДС к уплате
Чтобы рассчитать, какую сумму налога надо заплатить в бюджет, используйте формулу:
НДС к уплате = НДС, исчисленный с отгрузки и по полученным авансам за текущий квартал + Восстановленный НДС - НДС к вычету
НДС перечисляйте в бюджет равными частями течение трех месяцев до 28 числа каждого месяца, следующего за истекшим кварталом.
Мы понимаем, что для многих компаний и ИП налоговая нагрузка в этом году существенно увеличилась. Если хотите законно сэкономить на налогах, обращайтесь в ЦФУ ГРУПП. Начните выгодное сотрудничество с бесплатной консультации.
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Комментарии1
Объясните, пожалуйста, популярно. Вот в этом примере
общую сумму НДС рассчитываем для чего? 1 млн, понятное дело, нужно заплатить в бюджет, а что делать с 33 334 рублями? Они же, как мне думается, уже попали в бюджет в платеже за аренду помещения у местных властей. Это ж, типа, мы у них арендуем, а не они у нас.