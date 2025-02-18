Как рассчитывать НДС рознице в 2025 году: смотрите на схемах и примерах

Компаниям/ИП, которые реализуют товары в розницу через маркетплейсы или локальные магазины и применяют общий режим налогообложения или упрощенку, нужно исчислить НДС. Под автоматическое освобождение попали только те упрощенцы, чьи доходы за 2024 год не превысили 60 млн ₽. Однако, им на протяжении всего года придется отслеживать сумму дохода, как и тем организациям и предпринимателям, которые выбрали для исчисления НДС пониженные ставки 5 или 7 процентов. Ведь право на применение этих ставок также зависит от суммы дохода (см. схему 1).

Определите налоговую базу

Компаниям и ИП, которые торгуют товарами в розницу, нужно начислить НДС при реализации продукции. В налоговую базу включите стоимость товаров, которые вы продаете. В случае продажи продукции через маркетплейсы, налоговую базу определяйте как стоимость товаров, по которой их реализовали покупателям. На это указал Минфин в письме от 15.06.2021 № 03-07-11/46824. Кроме того, исчислить налог придется и в случае, когда получили от покупателя аванс. При этом при расчете налога учтите ряд нюансов.

Нюанс 1. Определяйте дату отгрузки по дате оформления первого первичного документа

Определить налоговую базу компаниям и ИП нужно на момент получения аванса и на момент отгрузки товара. Если вам перечислили предоплату, то сначала необходимо рассчитать авансовый НДС. При отгрузке товара вы начислите НДС, а ранее исчисленный налог с аванса, заявите к вычету. Причем ФНС допускает возможность не исчислять НДС с аванса, если предоплата и отгрузка прошли в одном квартале (письмо ФНС от 17.10.2024 № СД-4-3/11815). В таком случае вы начислите НДС только с отгрузки. Как действовать, смотрите на схеме 2. Схема 2. Когда надо начислить НДС При определении даты отгрузки ориентируйтесь на дату оформления первого первичного документа на покупателя или перевозчика (письма Минфина от 07.10.2024 № 03-03-06/1/96701 и от 16.03.2020 № 03-07-08/19635). Это означает, что если вы отгрузили товар, например, на склад маркетплейса, то начислять НДС не нужно. Такая операция не будет считаться реализацией.

Нюанс 2. Если реализуете физлицам товары в ЕАЭС через маркетплейс, НДС не исчисляйте

Если «физик», который находится на территории ЕАЭС, приобрел у вас товары через маркетплейс, то НДС вам начислять не нужно. ФНС указала, что в таком случае территория Российской Федерации не признается местом реализации (подп. 2 п. 1 ст. 147 НК, п. 3 письма ФНС от 14.10.2024 № СД-4-3/11667@).

Нюанс 3. Если есть переходящие выплаты, проверьте, верно ли вы начислили налог

Если в этом году вы продолжаете применять УСН и не имеете право на автоматическое освобождение от НДС, проверьте, верно ли вы начислили налог с переходящих выплат. Например, вы получили аванс в 2024 году, а товары отгрузили в текущем. В таком случае вам надо начислить НДС только при отгрузке товара. В случае обратной ситуации, когда отгрузка прошла в 2024 году, а оплата в текущем, НДС исчислять не нужно ни с отгрузки, ни с полученной оплаты (письмо Минфина от 03.10.2024 № 03-07-11/95799). Узнать подробнее о расчете НДС в 2025 году вы можете на нашем бесплатном вебинаре «НДС для розничной торговли в 2025: как подготовиться к изменениям и сохранить прибыльность бизнеса», который пройдет 25 февраля. Зарегистрируйтесь на него сейчас и обезопасьте ваш бизнес от штрафов.

Нюанс 4. Компаниям и ИП не нужно выставлять счета-фактуры, если они продают товары физлицам