Бизнес теряет миллионы на НДС: причины и меры предосторожности

Мы проанализировали судебную практику за последние два года и выявили три самые популярные причины, по которым компании и ИП чаще всего попадают на многомиллионные доначисления по этому налогу. Тем более, что ситуация для бизнеса в этом году осложнилась еще одной проблемой, из-за которой финансовые потери возрастут в разы. Подробнее об этом и победных аргументах для компаний и ИП — в статье.
Причина 1. Ваши контрагенты — ненадежные
С помощью своей программы «АСК НДС» налоговые инспекторы оперативно вычисляют налоговые разрывы и получают множество данных по каждой компании/ИП, а также сделках между ними. Например, видят информацию об учредителях и руководителях, имуществе, адресе, о материально-технических ресурсах бизнеса, расчетах, в том числе с бюджетом по НДС, поставкам, декларациям и т. д. Фактически, у инспекторов есть вся информация, которая помогает им вычислить ненадежных контрагентов и фиктивные сделки. Компании и ИП, которых заподозрили в фиктивных операциях, рискуют попасть на многомиллионные доначисления, в том числе по НДС.
Судебная практика
Налоговые инспекторы доначислили компании НДС и пени по нему — более 58 млн ₽, налог на прибыль и пени по нему — более 69 млн ₽, а также штраф — более 15 млн ₽. Причина — фиктивные сделки с ненадежными контрагентами:
у партнеров не было ни материальных, ни трудовых ресурсов на выполнение работ;
в период проверки контрагентов исключили из ЕГРЮЛ по причине недостоверности сведений или как недействующие, поскольку они не вели деятельность и не сдавали отчетность;
отсутствует источник для НДС-вычетов;
компания выполняла работы своими силами с помощью лиц, которые официально не трудоустроены.
Судьи в этом споре поддержали проверяющих (постановление Арбитражного суда Уральского округа от 06.11.2024 по делу № А60-31148/2023).
Финансовые потери бизнеса возрастут в разы, если к делу подключится еще и прокуратура. Это подтверждает судебная практика.
Судебная практика
На выездной проверке налоговые инспекторы выявили фиктивную сделку на поставку стройматериалов и доначислили компании НДС — более 16 млн ₽, налог на прибыль — более 15 млн ₽ и выписали штраф — более 3 млн ₽. Казалось бы, что на этом дело должно закончиться, но оно имело продолжение.
Этим делом заинтересовалась еще и прокуратура. Зампрокурора обратился в суд с требованием признать сделку недействительной и взыскать с компании и ее контрагента в бюджет РФ сумму сделки — более 22 млн ₽! И судьи поддержали это требование. Они указали, что «...целью заключения сделок между ответчиками явилось незаконный вывод денежных средств, получение необоснованной налоговой выгоды, в связи с чем к данным правоотношениям подлежат применению положения ст. 169 ГК РФ о взыскании в доход Российской Федерации денежных средств, полученных по ничтожной сделке» (решение Арбитражного суда Ульяновской области от 21.02.2025 по делу № А72-13241/2024).
Как обезопасить бизнес. Разработайте регламент проверки контрагентов — он станет дополнительным доказательством проявления должной осмотрительности компании/ИП (решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 31.08.2023 по делу № А56-25186/2023). В нем вы можете прописать, как распределяете «глубину» проверки контрагентов.
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Пропишите в договорах налоговую оговорку. К ней отнеситесь с особой тщательностью. Если в налоговой оговорке будет недостаточно конкретики, взыскать налоговые потери с контрагента не выйдет (решение Арбитражного суда Тюменской области от 20.11.2020 по делу № А70-12918/2019).
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Причина 2. Искусственно раздробили бизнес
Доначисления налогов в случае искусственного разделения бизнеса всегда существенны. Ведь в такой ситуации налоговые инспекторы объединяют показатели группы компаний/ИП и доначисляют им налоги на ОСНО, в том числе НДС, налог на прибыль, пени и выписывают штраф — 40% от суммы недоимки за последние три года.
Судебная практика
Налоговые инспекторы выявили, что компания вела деятельность через подконтрольного ИП с единственной целью — сохранить спецрежим, чтобы минимизировать налоговые отчисления. В связи с чем налоговые инспекторы объединили их показатели и доначислили НДС — более 12,5 млн ₽, налог на прибыль — более 800 тыс. ₽, а также пени и штраф.
На схему дробления инспекторам указали следующие признаки:
ИП являлся сотрудником компании;
они вели один вид деятельности;
предприниматель осуществлял деятельность на производственных площадях компании и использовал ее оборудование;
у ИП работали сотрудники, которые перешли из компании, при этом их обязанности не изменились;
у них одинаковые IP-адреса;
общая база покупателей;
единый сайт, контактные номера, адрес электронной почты;
ИП не оплачивал самостоятельно интернет и т. д.
Судьи в этом споре поддержали проверяющих (постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 04.02.2025 по делу № А11-13773/2022).
Как обезопасить бизнес. Рекомендуем не дожидаться, когда у инспекторов возникнут претензии и заранее проанализировать свою деятельность на признаки «искусственного» дробления. В этом вам поможет пакет «Самодиагностика дробления» от ЦФУ, в который входит:
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Если у инспекторов возникли претензии, подготовьте аргументы и документы, подтверждающие экономическую обоснованность, деловую цель разделения бизнеса и самостоятельность каждой компании/ИП (п. 9 постановления Пленума ВАС от 12.10.2006 № 53). Например, вы создали компании и ИП с разным характером деятельности в целях улучшения качества услуг или с целью расширения географии бизнеса (постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 20.10.23 № Ф06-9285/2023, постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 01.12.2023 по делу № А28-8439/2022). В качестве победных аргументов сработают также разные ОКВЭД, клиентская база и база поставщиков, самостоятельное несение расходов каждого бизнеса и др.
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Причина 3. Притворные сделки
Под притворной сделкой подразумевается, что в договоре или документах указана сделка, которая по факту прикрывает совершенно другую (п. 2 ст. 170 ГК). Например, когда компания/ИП подменяют полученный аванс — займом, чтобы сэкономить на НДС (пп. 15 п. 3 ст. 149 НК). Соответственно, если инспекторы переквалифицируют полученный займ в предоплату, доначислят НДС и пени.
Судебная практика
Налоговые инспекторы переквалифицировали займ в авансовые платежи по договору и доначислили компании НДС — более 64 млн ₽. Дело обстояло так. Компания получила займ от контрагента — именно на этом она настаивала, предоставив инспекторам договор. Однако в нем инспекторы обнаружили ряд нестыковок. Так, сумма предоставленного займа и денежных средств, которые компания получила на счет — не совпадали, проценты, под которые предоставляли займ — не начислялись, сам заем не отражался в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности, а в ходе выемки проверяющие обнаружили еще один договор займа с таким же номером, датой и сторонами договора, но совершенно иными условиями. При этом займ компания так и не вернула.
Налоговые инспекторы настаивали, что в договоре генерального подряда с этим же контрагентом была предусмотрена предоплата, которую он и перечислил. Это подтверждает и назначение платежа «Оплата по договору подряда». Судьи поддержали налоговых инспекторов (постановление Арбитражного суда Московского округа от 13.09.2024 по делу № А40-154625/2023).
Как обезопасить бизнес. Проконтролируйте, чтобы в договорах не было нестыковок. Заранее запаситесь победными аргументами и будьте готовы подтвердить их документально. Например, в одном из дел в пользу компании сыграло то, что она частично вернула займы (постановление Арбитражного суда Центрального округа от 08.12.2020 по делу № А36-10779/2018).
Учтите, что есть ситуации, при которых компания/ИП в любом случае должны начислить НДС с суммы займа. Например, если имеете дело с товарным займом. В такой ситуации товары переходят в собственность другого лица, а это уже подпадает под понятие реализации.
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Комментарии1
перефразирую заголовок: глупый и жадный бизнес, теряет миллионы