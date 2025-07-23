Бизнес теряет миллионы на НДС: причины и меры предосторожности

Мы проанализировали судебную практику за последние два года и выявили три самые популярные причины, по которым компании и ИП чаще всего попадают на многомиллионные доначисления по этому налогу. Тем более, что ситуация для бизнеса в этом году осложнилась еще одной проблемой, из-за которой финансовые потери возрастут в разы. Подробнее об этом и победных аргументах для компаний и ИП — в статье.

Причина 1. Ваши контрагенты — ненадежные

С помощью своей программы «АСК НДС» налоговые инспекторы оперативно вычисляют налоговые разрывы и получают множество данных по каждой компании/ИП, а также сделках между ними. Например, видят информацию об учредителях и руководителях, имуществе, адресе, о материально-технических ресурсах бизнеса, расчетах, в том числе с бюджетом по НДС, поставкам, декларациям и т. д. Фактически, у инспекторов есть вся информация, которая помогает им вычислить ненадежных контрагентов и фиктивные сделки. Компании и ИП, которых заподозрили в фиктивных операциях, рискуют попасть на многомиллионные доначисления, в том числе по НДС.

Судебная практика

Налоговые инспекторы доначислили компании НДС и пени по нему — более 58 млн ₽, налог на прибыль и пени по нему — более 69 млн ₽, а также штраф — более 15 млн ₽. Причина — фиктивные сделки с ненадежными контрагентами: у партнеров не было ни материальных, ни трудовых ресурсов на выполнение работ;

в период проверки контрагентов исключили из ЕГРЮЛ по причине недостоверности сведений или как недействующие, поскольку они не вели деятельность и не сдавали отчетность;

отсутствует источник для НДС-вычетов;

компания выполняла работы своими силами с помощью лиц, которые официально не трудоустроены. Судьи в этом споре поддержали проверяющих (постановление Арбитражного суда Уральского округа от 06.11.2024 по делу № А60-31148/2023). Финансовые потери бизнеса возрастут в разы, если к делу подключится еще и прокуратура. Это подтверждает судебная практика.