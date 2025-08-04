УСН 1%: ответы экспертов ЦФУ на пять самых популярных вопросов от бизнеса

Переход на УСН 1% — это законно
Возможность применения пониженных налоговых ставок предусмотрена Налоговым кодексом. В статье 346.20 НК прямо указано, что власти региона могут снижать ставку налога на УСН для объекта «Доходы» вплоть до 1%, а для объекта УСН «Доходы минус расходы» — до 5%. Такая же информация указана и на сайте ФНС.
Учтите, что в 2025 году для действующего бизнеса ввели дополнительное ограничение по переходу на пониженную ставку налога. Теперь в пункте 2 статьи 346.21 НК указано, что если компания/ИП на УСН сменили регион, то начиная с этого периода в течение трех лет им необходимо сравнивать ставки налога прежнего и нового регионов. Рассчитывать налог надо по ставке того региона, в котором она выше.
Но у бизнеса все равно остались варианты воспользоваться налоговой преференцией уже в 2025 году. Оставьте заявку — мы позвоним и подробно расскажем о возможностях применения преференции в этом году и поможем перейти на УСН 1%.
При этом нововведение не касается вновь зарегистрированных компаний и ИП. Для них таких ограничений нет.
В каких регионах действуют пониженные налоговые ставки в 2025 году
В этом году во многих регионах для компаний и ИП на УСН установлены пониженные налоговые ставки. Например, в Чеченской Республике, Республике Калмыкия, Челябинской области и многих других. Полный перечень регионов, в которых предусмотрены преференции — мы размещали ранее в этой статье.
Сложность в том, что в каждом регионе установлены свои конкретные требования, которые компании и ИП должны соблюдать. Это могут быть и требования к самому бизнесу, например, к сфере деятельности, средней зарплате сотрудников, средней численности и другие. Или же требования к определенным действиям, которые должны совершить компании и ИП на УСН — направить книгу учета доходов и расходов, не иметь задолженности перед бюджетом на определенное число и другие.
Например, в Чеченской Республике применять пониженную ставку УСН 1% могут компании и ИП, у которых средняя численность сотрудников не превышает 20 человек (закон от 27.11.2015 № 49-РЗ). При этом сфера деятельности роли не играет. Нет требований к виду деятельности и в Республике Калмыкия. Однако в этом регионе компаниям и ИП, которые применяют пониженную ставку, в течение одного месяца с момента сдачи декларации по УСН за соответствующий период, необходимо представлять книгу учета доходов и расходов (закон от 11.10. 2022 № 243-VI-З).
Сколько можно сэкономить при переходе на льготную ставку
При переходе на льготную ставку, налоговая нагрузка на бизнес существенно снижается. В общем случае экономия на едином налоге по сравнению с базовой ставкой в 6% с 1 миллиона доходов достигает 50 000 ₽. Покажем на примере.
Пример 1
В сентябре ИП зарегистрировался и начал оказывать консультационные услуги. В качестве системы налогообложения он выбрал УСН «Доходы». Его доходы составили:
в сентябре — 5 млн ₽;
октябре — 10 млн ₽;
ноябре — 8 млн ₽;
декабре — 15 млн ₽.
УСН 6%. Если ИП будет рассчитывать налог на УСН по ставке 6%, то авансовый платеж за 9 месяцев 2025 года составит 300 000 ₽ (5 млн ₽ х 6%), а по итогам года придется перечислить еще 1 980 000 ₽ [(5 млн ₽ + 10 млн ₽ + 8 млн ₽ + 15 млн ₽) х 6% – 300 тыс. ₽]. Итого ИП перечислит в бюджет 2 280 000 ₽ (300 000 ₽ + 1 980 000 ₽).
УСН 1%. Авансовый платеж за 9 месяцев составит 50 000 ₽ (5 млн ₽ х 1%), а по итогам года необходимо доплатить еще 330 000 ₽ [(5 млн ₽ + 10 млн ₽ + 8 млн ₽ + 15 млн ₽) х 1% – 50 тыс. ₽]. Всего предприниматель перечислит в бюджет 380 000 ₽ (50 000 ₽ + 330 000 ₽).
Сумма экономии. В итоге сумма экономии за четыре месяца работы ИП составит 1 900 000 ₽ (2 280 000 ₽ – 380 000 ₽).
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Можно ли применять УСН 1%, если платим НДС
По общему правилу компании и ИП на УСН могут применять льготную ставку, даже если платят НДС. Исключение — в регионе для такого бизнеса установлены ограничения на применение пониженной ставки. Например, такие ограничения предусмотрены в законе Удмуртской Республики от 29.11.2017 № 66-РЗ. В нем прямо прописано, что применение пониженной зависит от права на автоматическое освобождение от НДС. Так, компании и ИП на УСН «Доходы», на которых с 1 января 2025 года не распространяется право на освобождение от НДС, должны рассчитывать налог на УСН по ставке 4 процента. Причем поправки в закон внесли в конце декабря и многие компании и ИП их не отследили, в связи с чем в этом году рассчитывают налог по ставке 4% вместо 1%.
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Какие есть налоговые риски
Налоговые риски могут возникнуть у тех компаний и ИП, которые не соблюдают требования Налогового кодекса или региональных законов. Например, у тех, кто не регистрирует бизнес в льготном регионе или делает это в аварийном жилье, применяет льготную ставку, хотя сфера деятельности не соответствует той, для которой ее предусмотрели в законе региона, не выполняет требования по отсутствию задолженности перед бюджетом, не сдает своевременно декларацию или КУДиР и т. д.
Конечно, вопросы у налоговых инспекторов могут возникнуть и к добросовестным компаниям и ИП, которые применяют льготные ставки. Но обоснованных пояснений и комплекта документов, подтверждающих их, достаточно, чтобы снять любые вопросы со стороны налоговых инспекторов.
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