УСН 1%: ответы экспертов ЦФУ на пять самых популярных вопросов от бизнеса

Переход на УСН 1% — это законно

Возможность применения пониженных налоговых ставок предусмотрена Налоговым кодексом. В статье 346.20 НК прямо указано, что власти региона могут снижать ставку налога на УСН для объекта «Доходы» вплоть до 1%, а для объекта УСН «Доходы минус расходы» — до 5%. Такая же информация указана и на сайте ФНС.

Учтите, что в 2025 году для действующего бизнеса ввели дополнительное ограничение по переходу на пониженную ставку налога. Теперь в пункте 2 статьи 346.21 НК указано, что если компания/ИП на УСН сменили регион, то начиная с этого периода в течение трех лет им необходимо сравнивать ставки налога прежнего и нового регионов. Рассчитывать налог надо по ставке того региона, в котором она выше.

Но у бизнеса все равно остались варианты воспользоваться налоговой преференцией уже в 2025 году. Оставьте заявку — мы позвоним и подробно расскажем о возможностях применения преференции в этом году и поможем перейти на УСН 1%. Оставить заявку

При этом нововведение не касается вновь зарегистрированных компаний и ИП. Для них таких ограничений нет.