Крах карго и ужесточение контроля за селлерами: как действовать, чтобы обезопасить свой бизнес

Крах карго-доставки
Многие селлеры, которые использовали карго-доставку, уже столкнулись с задержкой поставок грузов из Китая. Началось все еще в сентябре этого года, и тенденция борьбы с «серым» импортом лишь ужесточится. Одна из причин — закон от 31.07.2025 № 289-ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации». Он вступит в силу 1 октября 2026 года, но подготовку к новым правилам начали уже сейчас. В связи с этим получить товар быстро, дешево и без документов за счет карго-доставки, с высокой вероятностью, в следующем году уже не выйдет.
Риски. Если селлер вовремя не перестроит бизнес-процессы, ему грозят:
перебои с поставками и конфискация товара;
блокировки карточек товаров на маркетплейсе;
блокировка счетов по 115-ФЗ;
штрафы, например, за недекларирование товаров по статье 16.2 КоАП;
налоговые доначисления.
Ввоз товаров «в белую» — это дополнительные затраты для селлера, как денежные, так и временные. Для легального импорта товаров из Китая применяется таможенная процедура выпуска, в рамках которой необходимо соблюсти все запреты и ограничения — меры нетарифного и технического регулирования, санитарные меры и другие, уплатить таможенные платежи — пошлины, сборы и НДС, а также оформить декларации на товары (ДТ).
Как обезопасить бизнес. Рекомендуем отказаться от карго-доставки и перейти на доставку «в белую». Тем более, что сейчас на рынке есть возможность законно получить товары со всеми необходимыми документами, например, через уполномоченных экономических операторов (УЭО). Для них предусмотрена упрощенная процедура импорта, то есть товары доставят в срок до 20–25 дней, оформят документы, а разница в стоимости с обычным импортом — ниже в 2-10 раз (ст. 437 Таможенного кодекса ЕАЭС). Один из вариантов — обратиться за такой услугой в ЦФУ.
Поможем законно доставить товары из Китая с полным комплектом документов в рамках услуги Белый импорт товаров из Китая. Оставьте заявку и мы с вами свяжемся.
Эксперт ЦФУ: «К нам стали чаще обращаться селлеры, которые ранее предпочитали карго-доставку. Но после произведенных расчетов в рамках налогового планирования они увидели, что налоговая нагрузка на бизнес с учетом всех нюансов при работе «в белую» не сильно возросла. Главное — знать и использовать законные возможности для ее снижения».
Налоговое планирование
Налоговое планирование
Существенное повышение налоговой нагрузки на бизнес
Из-за поправок, которые внесли в Налоговый кодекс, есть высокая вероятность, что у селлеров существенно возрастет налоговая нагрузка. И на это есть, как минимум, две причины. Первая — повышение ставки НДС с 20% до 22%. Вторая — снижение лимита доходов для автоматического освобождения от НДС на УСН — с 60 млн ₽ до 20 млн ₽. Так, если в 2025 году доходы селлера на УСН не превысили 20 млн ₽, он может применять автоматическое освобождение от НДС до тех пор, пока его доходы в 2026 году не достигнут этого лимита. Когда селлер превысит лимит, то исчислять НДС ему придется с 1 числа месяца, следующего за месяцем превышения.
Риски. Если своевременно не исчислите, не подадите декларацию или не заплатите НДС, рискуете:
остаться с заблокированным счетом;
попасть на налоговые доначисления и штраф.
Как обезопасить бизнес. Определите, нужно ли вам платить НДС с 1 января 2026 года. Если ответ положительный, рассчитайте, как изменится налоговая нагрузка, сможет ли выдержать такое повышение бизнес или придется пересматривать бизнес-процессы. Есть множество способов законно снизить налоговую нагрузку: сменить налоговый режим или объект налогообложения на более выгодный, выбрать пониженную ставку НДС, использовать различные льготы и преференции.
Эксперт ЦФУ: «Буквально в ноябре к нам за налоговой консультацией обратился селлер, который хотел определиться с наиболее выгодной для него системой налогообложения. В 2025 году он применял УСН «Доходы». Соответственно, селлер особо не вникал в расходную документацию, не анализировал поставщиков и их ставки НДС, а также не пользовался никакими налоговыми льготами.
Проведя расчеты, мы выявили, что в 2026 году ему будет выгоднее применять УСН «Доходы минус расходы», при этом сделав выбор в пользу пониженной ставки НДС 5%. Иначе он может переплатить в бюджет от 1 млн ₽ до 5 млн ₽».
Обращайтесь за налоговой консультацией и услугой Налоговое планирование к экспертам ЦФУ. Поможем подобрать выгодную систему налогообложения, объект и определиться со ставкой НДС.
Однако есть селлеры, которые в последний момент стараются снизить налоговую нагрузку за счет не совсем законных методов. Но мы всегда предупреждаем своих клиентов: сейчас ФНС — одно из самых технологичных ведомств. Такие рискованные методы грозят многомиллионными доначислениями и штрафами. Более того, селлер может попасть под уголовную ответственность.
Налоговое планирование
Усиленный контроль за дроблением бизнеса
Пытаясь снизить налоговую нагрузку, селлеры разделяют свой бизнес, чтобы сохранить возможность применять налоговый спецрежим или автоматическое освобождение от НДС. То есть делят его на несколько ИП или ООО и распределяют между ними доходы так, чтобы они в 2025 и 2026 годах не превысили 20 млн ₽. Но налоговые инспекторы уже оперативно выявляют признаки дробления — и с помощью своих программ, и с помощью маркетплейсов, которые представляют им такую информацию.
Риски. Если инспекторы обнаружат дробление бизнеса, доначислят:
НДС;
Налог на прибыль;
пени;
штраф — 40% от суммы недоимки.
Как обезопасить бизнес. Разделение должно иметь деловую цель, быть экономически обоснованным и каждая компания или ИП должны самостоятельно вести бизнес. Иначе налоговых доначислений не избежать (постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 26.08.2025 по делу № А78-2679/2023).
Налоговые инспекторы отслеживают дробление через ряд признаков. Например, родственные связи, возможность входа в личные кабинеты друг друга, общий IP-адрес и другие признаки. Из-за этого селлеры рискуют попасть под подозрение, а в дальнейшем и многомиллионные доначисления.
Эксперт ЦФУ: «В январе этого года к нам обратилась пара селлеров — муж и жена, которых заподозрили в дроблении бизнеса. Но нам удалось оспорить доначисления инспекторов. Мы указали на то, что они продают совершенно разные товары, у них разные поставщики, каждый бизнес самостоятелен. А только лишь наличие родственных связей не подтверждает факт дробления бизнеса».
Получили требование от инспекторов или вам доначислили налоги? Обращайтесь к налоговым юристам ЦФУ — поможем составить безопасные пояснения, снизить/оспорить доначисления в рамках услуги Сопровождение налоговых споров.
