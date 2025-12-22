Крах карго и ужесточение контроля за селлерами: как действовать, чтобы обезопасить свой бизнес

Крах карго-доставки

Многие селлеры, которые использовали карго-доставку, уже столкнулись с задержкой поставок грузов из Китая. Началось все еще в сентябре этого года, и тенденция борьбы с «серым» импортом лишь ужесточится. Одна из причин — закон от 31.07.2025 № 289-ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации». Он вступит в силу 1 октября 2026 года, но подготовку к новым правилам начали уже сейчас. В связи с этим получить товар быстро, дешево и без документов за счет карго-доставки, с высокой вероятностью, в следующем году уже не выйдет.

Риски. Если селлер вовремя не перестроит бизнес-процессы, ему грозят:

перебои с поставками и конфискация товара;

блокировки карточек товаров на маркетплейсе;

блокировка счетов по 115-ФЗ;

штрафы, например, за недекларирование товаров по статье 16.2 КоАП;

налоговые доначисления.

Ввоз товаров «в белую» — это дополнительные затраты для селлера, как денежные, так и временные. Для легального импорта товаров из Китая применяется таможенная процедура выпуска, в рамках которой необходимо соблюсти все запреты и ограничения — меры нетарифного и технического регулирования, санитарные меры и другие, уплатить таможенные платежи — пошлины, сборы и НДС, а также оформить декларации на товары (ДТ).

Как обезопасить бизнес. Рекомендуем отказаться от карго-доставки и перейти на доставку «в белую». Тем более, что сейчас на рынке есть возможность законно получить товары со всеми необходимыми документами, например, через уполномоченных экономических операторов (УЭО). Для них предусмотрена упрощенная процедура импорта, то есть товары доставят в срок до 20–25 дней, оформят документы, а разница в стоимости с обычным импортом — ниже в 2-10 раз (ст. 437 Таможенного кодекса ЕАЭС). Один из вариантов — обратиться за такой услугой в ЦФУ.

Эксперт ЦФУ: «К нам стали чаще обращаться селлеры, которые ранее предпочитали карго-доставку. Но после произведенных расчетов в рамках налогового планирования они увидели, что налоговая нагрузка на бизнес с учетом всех нюансов при работе «в белую» не сильно возросла. Главное — знать и использовать законные возможности для ее снижения».