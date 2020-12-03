Продавцам на заметку: что будут покупать в новогодние праздники, как не потерять покупателей и сэкономить на расходах

Ежегодно главным событием в мире торговли становятся новогодние праздники. Количество покупок возрастает в геометрической прогрессии, торговые центры атакуют толпы людей, а интернет-магазины пестрят распродажами. В 2020-ом Новый год явно пройдет не так, как обычно, и покупатели уже активно переключаются с оффлайн на онлайн-покупки с доставкой. Как изменился спрос на товары, что пользуется популярностью, как заработать в праздники по-максимуму и найти новых клиентов: делимся полезными советами.

В прошлом году потребители радовали себя в основном одеждой, обувью и аксессуарами. На эти категории готовы были потратиться 26% покупателей, небольшой бытовой техникой, электроникой и гаджетами обзавелись примерно 14-15%, более солидной бытовой техникой (такой, как стиральные машины, плиты, телевизоры и т.п.) — 10%, столько же процентов отдало предпочтение товарам для дома. А вот ювелирные украшения заняли более низкую позицию, их подарили себе 9% покупателей.

В качестве подарков родным в основном выступали сладости (примерно 15% дарителей решила купить конфеты) и новая одежда (14-15%.) Разумеется, в лидерах списка и детские игрушки — 14%.

﻿В прошлом году траты на подарки для друзей составляли примерно 3000 рублей, а на вторых половинок вдвое больше (ну, еще бы!).

Список самых популярных покупок и подарков к Новому Году обычно выглядит примерно одинаково:

Детские игрушки

Посуда

Косметика

Парфюмерия

Конфеты

Подарочные наборы

Товары ручной работы

Одежда

Мелкая бытовая техника

Гаджеты и аксессуары для них

Несмотря на свалившуюся пандемию, предпочтения покупателей не поменялись. Мало того — спрос возрастает. Ведь сейчас покупатели больше, чем обычно, проводят времени в сети. Даже работая на удаленке, они заглядывают на сайты и в соцсети. Поэтому важно не отказываться от продвижения и рекламы в кризисный период. Иначе вы уступите своих потенциальных покупателей конкурентам.

Отсутствие сайта, приложения, групп и аккаунтов в соцсетях делает вас невидимками. Если вас нет в интернете, то покупатель не узнает о вашем товаре, не сможет связаться с вами и сделать заказ.

Но, даже если сайт у вас есть, покупателя может отпугнуть плохое оформление: некачественные фото товара, неудобная система поиска, запутанное оформление заказа. Даже один лишний шаг в оформлении заказа может снизить продажи на 30-40%.

Мы написали гайд «Как оформить витрину в соцсетях», чтобы вы проанализировали и исправили допущенные при оформлении ошибки.

Еще одна причина для отказа от покупки — цена доставки. Если стоимость доставки высокая, от заказа откажутся 48% покупателей. Если у вас нет срочной доставки, то уже целых 86% покупателей не готовы сделать заказ. При этом 56% согласны добавить больше товаров в корзину, если смогут получить бесплатную доставку.

Получается, что если покупателя устроит цена доставки или она будет бесплатной при определенных условиях, вы не только удержите клиента, но и увеличите средний чек.

Как этого добиться? Рассчитайте стоимость минимального заказа, для которого вы готовы предложить бесплатную доставку. Сделать это проще, если цена доставка заранее известна и фиксирована, как у «Чекбокса». Разместите информацию о доставке и её условиях так, чтобы покупатель сразу их видел — на главной странице, в корзине, так будет проще принять решение о покупке.

Итак, вы все сделали правильно, и покупатель готов оплатить заказ. Обязательно предоставьте ему выбор варианта оплаты. Сейчас большинство предпочитает безналичные платежи (порядка 60% покупателей). Расчеты ведутся картами, по QR-коду, через электронные кошельки. Наличными расплачиваются неохотно: в период пандемии многие просто не хотят брать в руки купюры. Кроме того, платежи по картами приносят их обладателям кэшбэк, различные бонусы и скидки.

В праздники спецпредложения всегда привлекают внимание, но спросом пользуются и сезонные распродажи, партнерские предложения и другие акции.

93% покупателей хотя бы один раз в год пользовались скидочным предложением, промокодом или купоном.

После поступления оплаты пришло время доставить товар клиенту, и тут у многих компаний возникают проблемы, особенно в период активных распродаж, например, в новогодние праздники:

Необходимо грамотно рассчитывать маршруты, чтобы быстро и вовремя доставить заказы и оставить у клиента положительное впечатление о компании.

Нужен достаточный штат курьеров и автопарк для доставки.

Вы можете потратить деньги на логистику, найм персонала (взносы, налоги, текучка кадров) и аренду или покупку авто, но вместо этого достаточно просто обратиться в «Чекбокс».

Мы предлагаем партнёрам простые и удобные условия:

Фиксированная цена доставки не зависит от расстояния;

Доставка день в день. «Чекбокс» уважает чужое время — вашему клиенту не придется ждать курьера весь день, для удобства мы установили часовые интервалы доставки.

Наши курьеры ездят на авто и их много :) Пока мы есть только в Москве (доставка 10 км от МКАД) и Краснодаре, но планируем расширение.

Доставка с возможностью возврата и частичной оплатой (если какая-то из покупок не подошла).

Работа по договору или без — как вам удобней.

Любые способы расчета.

API для быстрой интеграции с вашим сайтом или приложением.

Новогодние праздники — время чудес не только для детей. Подарите себе высокие прибыли и поток благодарных клиентов, а мы вас поддержим.