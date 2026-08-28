Как учитывать имущество, которое постоянно перемещается между сотрудниками, кабинетами и филиалами

Что считать внутренним перемещением имущества
В компании регулярно происходят разные события:
объект перенесли в другой кабинет, а материально ответственное лицо осталось прежним;
имущество выдали другому сотруднику;
основное средство передали от одного материально ответственного лица другому;
технику отправили в другой филиал той же организации;
имущество передали другому юридическому лицу.
Последний случай уже не относится к внутреннему перемещению. Согласно статье 55 ГК РФ, филиал является обособленным подразделением юридического лица и сам юридическим лицом не считается. Поэтому передача имущества между филиалами одной организации остаётся внутренней операцией. Если подразделение ведёт отдельный баланс, бухгалтерия учитывает принятую схему расчётов и возможности своей конфигурации 1С.
Передача между разными юридическими лицами может оформляться как реализация, аренда, безвозмездное пользование или иная хозяйственная операция. Нужный вариант определяет бухгалтерия с учётом основания передачи.
Почему одного поля «Ответственный» недостаточно
В бухгалтерском контуре обычно фиксируют базовые учётные координаты:
организацию-собственника;
учётное подразделение или филиал, если они входят в принятую аналитику;
материально ответственное лицо.
Для более точного оперативного контроля полезно дополнительно вести:
фактического пользователя, или держателя;
помещение;
состояние объекта и дату последнего перемещения.
На практике компании часто ограничиваются одним МОЛ, а фактического пользователя и кабинет нигде не фиксируют. Из-за этого учёт формально сходится, но во время инвентаризации приходится выяснять, кто забрал технику и где она находится. Поэтому МОЛ и фактического держателя полезно разделять, даже если ими иногда оказывается один человек.
Выдача ноутбука офисному сотруднику сама по себе не делает его МОЛ. По статье 244 ТК РФ договор о полной материальной ответственности можно заключать с работником старше 18 лет, который непосредственно обслуживает или использует вверенное имущество. Должность сотрудника или выполняемая им работа должна входить в установленный перечень. Сейчас перечни и типовые формы договоров утверждены приказом Минтруда России от 16.04.2025 № 251н.
В типовых бухгалтерских конфигурациях 1С обычно есть МОЛ, но отдельного поля для фактического пользователя или кабинета может не быть. Эти сведения всё равно нужны для оперативного контроля. Их можно вести в отдельном контуре учёта, связанном с бухгалтерской карточкой объекта по инвентарному номеру или другому идентификатору.
Когда нужен первичный документ
Статья 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ требует оформлять каждый факт хозяйственной жизни первичным учётным документом. Его составляют во время операции, а если это невозможно, сразу после её окончания. В статье также перечислены обязательные реквизиты первичного документа.
Для коммерческой организации форму утверждает руководитель. При внутреннем перемещении основных средств можно взять за основу форму ОС-2 или разработать собственную. Унифицированные формы первичной документации в общем случае не обязательны с 2013 года, но документ должен содержать реквизиты, предусмотренные законом. Это разъяснено в информации Минфина России № ПЗ-10/2012. Организации бюджетной сферы применяют формы и правила, установленные для них бюджетным законодательством.
Перенос монитора между соседними столами может не менять данные бухгалтерского учёта. Практический порядок зависит от учётной политики и принятой аналитики. Если меняются МОЛ, подразделение, место хранения или другой учётный реквизит, перемещение нужно отразить в основной системе. Номер кабинета и фактического пользователя можно дополнительно вести в оперативном учёте.
Для организаций, которые применяют ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация», смена работника с материальной ответственностью требует обязательной инвентаризации по состоянию на день приёмки-передачи дел. Стандарт применяется с 1 апреля 2025 года. Он не предназначен для организаций бюджетной сферы: они руководствуются федеральными стандартами бухгалтерского учёта государственных финансов.
Если меняется только фактический пользователь, а МОЛ остаётся прежним, основание для обязательной инвентаризации по этому пункту ФСБУ 28/2023 не возникает.
Как оформлять разные виды перемещений
Ситуация
Что зафиксировать
Что проверить
Передали имущество другому МОЛ
нового МОЛ, дату передачи, состав имущества и документ-основание
нужна ли обязательная инвентаризация по применимым правилам
Выдали имущество фактическому пользователю
держателя, дату выдачи и срок возврата при временном пользовании
где вести дополнительные данные, если их нет в бухгалтерской 1С
Перенесли объект в другой кабинет
исходное и новое помещение в оперативном учёте
меняются ли подразделение, МОЛ или другая бухгалтерская аналитика
Отправили имущество в филиал
филиал, подразделение, получателя и состав передаваемого имущества
ведёт ли подразделение отдельный баланс и меняется ли МОЛ
Передали объект другой организации
получателя и основание передачи
выбран ли верный вид хозяйственной операции
При увольнении сотрудника проверку лучше запускать до закрытия учётной записи и подписания обходного листа. В отчёте должны быть видны объекты, где сотрудник указан как МОЛ или держатель.
Как организовать учёт имущества при перемещениях
1. Подготовить справочники и маркировку
Сначала сверяют данные, которые уже есть в учётной системе. Для основного средства обычно используют его собственный идентификатор, например инвентарный номер. Его наносят на имущество в виде штрихкода, чаще QR-кода, или записывают в RFID-метку. Для материалов способ идентификации определяют по принятой единице учёта.
Штрихкод служит базовым и более доступным вариантом, но требует прямой видимости этикетки и последовательного сканирования объектов. RFID позволяет быстрее считывать несколько меток без точного наведения, однако оборудование и метки стоят дороже. Для внедрения нужно понимать условия эксплуатации, свойства поверхности и подходящий тип метки.
До запуска приводят в порядок все справочники: организации, подразделения, МОЛ, имущество и, при необходимости, помещения и держателей. Например, записи «Каб. 305», «305 кабинет» и «Офис 305» должны обозначать одно помещение, а не три разных объекта справочника.
2. Определить состав события
Для каждого перемещения определяют направление «откуда» и «куда». В базовом варианте это передающий и принимающий МОЛ, подразделение или филиал. Если компания ведёт расширенный оперативный учёт, к направлению добавляют фактического держателя и помещение.
Также фиксируют дату, перечень имущества, основание передачи и исполнителя. Для временной выдачи указывают плановую дату возврата.
3. Зафиксировать перемещение
Событие можно оформить на бумаге, в электронном документе или в мобильном приложении. В любом варианте запись должна однозначно связывать имущество с направлением перемещения и ответственными лицами.
При автоматизации сотрудник сканирует код на объекте с помощью ТСД или другого поддерживаемого мобильного устройства. Ручной поиск оставляют для исключений, например если этикетка повреждена.
4. Проверить и передать данные
Перед отражением операции проверяют организацию, направление «откуда» и «куда», состав имущества, дату и основание. Отдельного разбора требуют лишний объект, повреждённая метка, ремонт и расхождение с учётными данными.
После проверки бухгалтерские реквизиты обновляют в основной системе. Фактического держателя и кабинет можно хранить в оперативном контуре, если бухгалтерская программа не поддерживает такую аналитику. Важно связать оба контура единым идентификатором объекта и установить срок передачи данных.
5. Хранить историю движения
По объекту должны быть видны дата операции, прежнее и новое закрепление, исполнитель и документ-основание. При расширенном учёте в историю также включают фактического держателя и помещение.
Как работает перемещение имущества в «Учёте 15»
«Учёт 15» служит мобильным рабочим местом для операций с основными средствами, материалами и инвентарём. Сотрудник работает на ТСД и сканирует штрихкоды или RFID-метки в кабинете, на складе, в цехе или филиале.
Операцию «Перемещение» можно провести двумя способами:
по заданию, которое поступило из учётной системы;
по факту, когда документ создают на ТСД во время перемещения.
На устройстве выбирают организацию, откуда и куда передают имущество, а также держателей, помещения и подразделения. Затем сканируют объекты, завершают документ и отправляют данные в учётную систему. Для передачи имущества между организациями в продукте предусмотрена отдельная операция «Передача».
В ролике о перемещении ОС в «1С:БГУ 2.0» показан процесс по заданию. Документ внутреннего перемещения выгружают из 1С на ТСД, сотрудник сканирует имущество и видит позицию, которой нет в задании. После завершения фактические данные возвращают в 1С для сверки с планом.
Типовые интеграции предусмотрены для «1С:Бухгалтерии предприятия 3.0», «1С:Бухгалтерии государственного учреждения 2.0» и отдельных процессов «1С Управление предприятием 2.5». Точный состав операций для каждой конфигурации приведён в актуальном списке интеграций.
Если нужной конфигурации 1С нет в списке типовых, можно выполнить самостоятельную интеграцию. Для других учётных систем доступны REST API, OLE/COM и обмен файлами TXT, Excel или CSV. Ручной офлайн-режим с выгрузкой документов на устройство и обратной загрузкой через обработку «Клеверенса» относится к обмену с 1С.
Если компании нужен расширенный оперативный учёт, «Учёт 15» и конфигурацию «Клеверенс: Учёт имущества» можно внедрить в связке. В конфигурации документ выдачи меняет держателя и место эксплуатации, а МОЛ остаётся прежним. Там же оформляют возврат.
Что проверить перед запуском
Для пилота достаточно одного отдела или филиала. До начала работы нужно:
Определить владельца процесса и роли бухгалтерии, АХО, ИТ-службы и МОЛ.
Описать перемещение между МОЛ, передачу в филиал и передачу другой организации.
Подготовить базовые справочники организаций, подразделений, МОЛ и имущества.
Решить, нужна ли расширенная аналитика по фактическим держателям и помещениям. Её можно добавить после базового запуска, если компании требуется точнее знать, кто пользуется объектом и где он находится.
Устранить дубли в справочниках и карточках имущества.
Утвердить формы документов, сроки передачи данных и порядок обработки исключений.
После пилота стоит оценить время оформления одного перемещения, количество ручных исправлений и долю объектов с верным местонахождением. Эти показатели покажут, насколько новый порядок улучшил учёт.
Если перемещения фиксируются во время передачи, на инвентаризации не приходится выяснять, куда исчез проектор, у кого остался ноутбук и почему оборудование числится в другом кабинете. По объекту уже можно восстановить его текущее закрепление и историю движения.
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