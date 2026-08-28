Как учитывать имущество, которое постоянно перемещается между сотрудниками, кабинетами и филиалами

Почему одного поля «Ответственный» недостаточно

В бухгалтерском контуре обычно фиксируют базовые учётные координаты:

организацию-собственника;

учётное подразделение или филиал, если они входят в принятую аналитику;

материально ответственное лицо.

Для более точного оперативного контроля полезно дополнительно вести:

фактического пользователя, или держателя;

помещение;

состояние объекта и дату последнего перемещения.

На практике компании часто ограничиваются одним МОЛ, а фактического пользователя и кабинет нигде не фиксируют. Из-за этого учёт формально сходится, но во время инвентаризации приходится выяснять, кто забрал технику и где она находится. Поэтому МОЛ и фактического держателя полезно разделять, даже если ими иногда оказывается один человек.

Выдача ноутбука офисному сотруднику сама по себе не делает его МОЛ. По статье 244 ТК РФ договор о полной материальной ответственности можно заключать с работником старше 18 лет, который непосредственно обслуживает или использует вверенное имущество. Должность сотрудника или выполняемая им работа должна входить в установленный перечень. Сейчас перечни и типовые формы договоров утверждены приказом Минтруда России от 16.04.2025 № 251н.

В типовых бухгалтерских конфигурациях 1С обычно есть МОЛ, но отдельного поля для фактического пользователя или кабинета может не быть. Эти сведения всё равно нужны для оперативного контроля. Их можно вести в отдельном контуре учёта, связанном с бухгалтерской карточкой объекта по инвентарному номеру или другому идентификатору.