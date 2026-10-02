Техника приехала раньше документов: как не потерять объект между складом и вводом в эксплуатацию

Поставка оборудования и оформление документов не всегда совпадают по времени. Техника может поступить на склад или в подразделение до того, как бухгалтерия оформит документы и заведёт её в учётной системе. Несколько дней имущество фактически находится в компании, хотя карточки, по которой с ним будут работать дальше, ещё нет.

В этот период важно сохранить сведения о поступившей технике и не смешивать временный контроль с полноценным учётом. Если создать для оборудования отдельную запись до оформления документов, а позднее завести основную карточку, одна единица техники может оказаться в системе дважды.

Поэтому факт поступления сначала оформляют внутренним документом, предусмотренным учётной политикой или регламентом компании: фиксируют, какая техника приехала, где её разместили и кто отвечает за сохранность. Когда бухгалтерия создаст карточку объекта и передаст данные на ТСД, имущество можно промаркировать и включить в дальнейшие операции учёта.