Имущество на новом месте: почему одного документа перемещения недостаточно

Небольшой офис можно перевезти за один день, а переезд крупной компании нередко проходит в несколько этапов. Пока сотрудники упаковывают компьютеры и оргтехнику, перевозчики забирают мебель, а часть оборудования временно остаётся на складе или в старых помещениях...

Небольшой офис можно перевезти за один день, а переезд крупной компании нередко проходит в несколько этапов. Пока сотрудники упаковывают компьютеры и оргтехнику, перевозчики забирают мебель, а часть оборудования временно остаётся на складе или в старых помещениях. При этом в новом офисе уже подключают технику, распределяют рабочие места, а некоторые устройства перемещают из кабинета в кабинет.

За всеми этими изменениями непросто уследить, особенно если имущество перевозят несколькими партиями. В документах компьютер может числиться за одним сотрудником, хотя после переезда им пользуется другой. Принтер могли доставить в новый офис, но установить совсем не там, где планировали. А оборудование, которое временно оставили на хранении, иногда ошибочно включают в список уже переданного имущества.

Чтобы учёт не расходился с действительностью, недостаточно оформить перемещение после завершения перевозки. Сначала нужно установить, какое имущество находится в старом офисе, затем зафиксировать его передачу и проверить размещение на новом месте. Каждая операция решает свою задачу, а вместе они позволяют проследить движение имущества от исходного кабинета до нового рабочего места.

Что проверить до упаковки имущества

Перед переездом обычно составляют перечень техники и мебели, которую предстоит перевезти. За основу берут данные учётной системы, но они не всегда совпадают с действительностью. Например, сотрудник мог забрать монитор в соседний кабинет, а принтер несколько месяцев назад передали другому подразделению без оформления документов. Если ориентироваться только на реестр, часть имущества можно не найти при упаковке. Поэтому подготовку лучше начать с инвентаризации исходных помещений.

Чтобы при проверке не перепутать одинаковые компьютеры, мониторы и принтеры, каждый объект нужно сопоставить с его записью в учётной системе. Для этого имущество маркируют — наносят этикетки со штрихкодами, связанными с соответствующими учётными записями.

Во время инвентаризации сотрудник считывает этикетки терминалом сбора данных (ТСД). Это позволяет находить нужные записи без ручного ввода инвентарных или заводских номеров. Если имущество уже промаркировано, перед переездом стоит проверить, сохранились ли этикетки и считываются ли штрихкоды.

Для проверки на ТСД загружают перечень имущества из учётной системы или формируют задание непосредственно на устройстве, если используемое приложение поддерживает такой сценарий. Во время обхода сотрудник сканирует штрихкоды, а приложение сопоставляет результаты с заданием и показывает, какие объекты уже проверили. Так можно обнаружить недостающее имущество ещё до погрузки.

Однако найти все объекты из перечня — ещё не значит подтвердить правильность сведений о них. Во время обхода важно обращать внимание и на другие несоответствия.

Какие расхождения нужно устранить до переезда

Инвентаризация может выявить проблемы, которые не связаны напрямую с количеством имущества:

оборудование находится не в том помещении, которое указано в учёте;

фактический держатель отличается от зарегистрированного;

на объекте отсутствует или повреждена маркировка;

несколько одинаковых устройств сложно различить без инвентарных или заводских номеров.

Особого внимания требует однотипное имущество. Например, в кабинете находятся четыре одинаковых монитора, но два из них закреплены за сотрудниками другого подразделения. Если ориентироваться только на модель и количество, можно ошибочно считать проверку завершённой. Поэтому важно установить соответствие между конкретным оборудованием и его учётной карточкой.

Выявленные расхождения лучше разобрать до упаковки. Пока имущество находится на привычных местах, проще выяснить, кто им пользуется и почему сведения в системе отличаются от действительности. После перевозки восстановить эту информацию будет сложнее.

Когда исходный перечень проверен, компания знает, какие объекты предстоит перевезти и за кем они закреплены. Теперь необходимо оформить их передачу — отдельно от документов, по которым перевозчики контролируют коробки и рейсы.

Перемещение по заданию или по факту

Перевозочный лист помогает организовать доставку, но не подтверждает смену держателя конкретного объекта. Например, в одной коробке могут находиться ноутбуки двух сотрудников. Для перевозчика это одно грузовое место, а для учёта — два самостоятельных объекта, передачу которых необходимо отразить корректно.

Чтобы оформлять передачу непосредственно во время работы с оборудованием, можно использовать ТСД со специальным приложением. Сотрудник сканирует штрихкоды конкретных объектов и фиксирует, от какого держателя и кому их передают. Один из вариантов такого решения — «Учёт 15», в котором для этих задач предусмотрена операция «Перемещение». Она поддерживает два сценария работы:

По заданию

Сотрудник получает на ТСД документ, заранее подготовленный в учётной системе. В нём уже указаны имущество и держатели, между которыми необходимо выполнить передачу. Сотрудник выбирает задание и сканирует оборудование из списка. Такой вариант подходит, когда распределение известно заранее: например, компания переводит отдел продаж в другой офис и уже определила, какое оборудование закрепят за каждым ответственным сотрудником.

По факту

Документ создают непосредственно на терминале. Сотрудник выбирает организацию, указывает исходного и нового держателей, соответствующие помещения и подразделения, а затем сканирует имущество. Этот способ удобен, когда состав передачи уточняется во время работ. Например, после распределения рабочих мест выяснилось, что один из принтеров необходимо передать другому держателю.

Для работы с перемещениями на устройстве должны быть актуальные сведения о держателях, помещениях и подразделениях. Если после переезда появятся новые ответственные лица или изменится структура компании, соответствующие записи сначала создают в учётной системе и передают на ТСД.

После сканирования сотрудник завершает документ на ТСД. Затем результаты загружают в учётную систему по настроенному порядку обмена и проверяют, что они обработаны корректно. Само завершение документа на терминале ещё не означает, что изменения уже отражены в 1С. Операция «Перемещение» предназначена прежде всего для передачи имущества между держателями. Как система отразит изменения помещений и подразделений, зависит от конфигурации и настроенной интеграции.

Помимо правильного заполнения документов, важно определить момент передачи. Ведь между отправкой оборудования из старого офиса и его размещением на новом рабочем месте может пройти несколько дней.

Когда фиксировать изменения в учёте

Компьютер забрали из старого кабинета, погрузили в автомобиль и доставили в новый офис. Но до рабочего места он пока не добрался: коробка стоит в помещении, где временно хранят технику. Если сразу указать конечного держателя и постоянное место размещения, учётные сведения могут опередить реальные события. При проверке компьютер будут искать в кабинете, хотя его ещё даже не распаковали.

Поэтому важно отдельно установить, кто принял оборудование и где оно находится. Новый держатель может получить компьютер ещё до его установки на рабочем месте — например, принять технику на временное хранение. В таком случае в документах нужно отразить состоявшуюся передачу, а сведения о местонахождении указать с учётом принятого в компании порядка. Если же держатель ещё не принял оборудование, одной доставки в новый офис недостаточно, чтобы считать передачу завершённой.

При этом не стоит превращать документ перемещения в инструмент контроля всей перевозки. Отметки «упаковано», «погружено», «в пути» и «распаковано» относятся к логистическим этапам. В описании стандартной операции «Перемещение» такие статусы не предусмотрены. При необходимости компания ведёт их отдельно — в транспортных документах, учётной системе или другом рабочем инструменте.

Отдельного порядка требуют исключения — часть техники может остаться в старом офисе, некоторые устройства отправят в ремонт, а оборудование без читаемой маркировки придётся дополнительно идентифицировать. Прежде чем включать такие объекты в документы передачи, нужно выяснить их местонахождение и определить дальнейшие действия.

После расстановки оборудования нужно проверить, совпадает ли его фактическое размещение с обновлёнными учётными данными.

Контрольная инвентаризация на новом месте

После доставки сотрудники расставляют мебель, подключают компьютеры и распределяют технику по кабинетам. Первоначальные планы могут измениться: например, принтер решили установить ближе к общему коридору, а монитор передали сотруднику, который занял другое рабочее место.

Чтобы проверить итоговое размещение, после распаковки проводят контрольную инвентаризацию. Для неё можно подготовить задания по новым подразделениям или держателям и выгрузить их на ТСД. В «Учёте 15» также предусмотрена возможность сформировать план непосредственно на устройстве, используя доступные учётные сведения.

Сотрудник проходит по кабинетам и сканирует оборудование. Приложение сопоставляет результаты с плановыми данными. После обхода сотрудник завершает документ на ТСД, а результаты загружают в учётную систему по настроенному порядку обмена. По итогам обхода можно определить, какие объекты удалось подтвердить, а какие требуют дополнительной проверки.

Если переезд проходит в несколько этапов, итоговую сверку стоит провести после завершения перевозки и расстановки имущества. Например, компьютеры могли доставить в первую очередь, а оборудование переговорных — только после ремонта. Проверка одной партии ещё не показывает, где оказалось всё имущество к завершению переезда.

Выявленные расхождения нужно разобрать: выяснить причину каждого и определить, какие документы или учётные сведения требуется уточнить.

Несостыковки после переезда

Если сотрудник не нашёл оборудование в нужном кабинете, сначала стоит проверить соседние помещения, временные зоны хранения и сведения о передаче. Например, ноутбук могли передать сотруднику для удалённой работы, а принтер — временно установить в другом отделе. После выяснения обстоятельств определяют, требуется ли оформить перемещение или скорректировать учётные сведения другим предусмотренным способом.

Отдельная ситуация — повреждённая маркировка. При переезде этикетки могут отклеиться, порваться или стать нечитаемыми. В таком случае важно сначала идентифицировать имущество по инвентарному или заводскому номеру, модели и другим доступным признакам, а затем восстановить маркировку существующего объекта. Создавать новую учётную карточку только из-за отсутствия штрихкода не нужно.

После проверки спорных позиций сотрудники оформляют необходимые документы и передают результаты в учётную систему. Затем стоит убедиться, что изменения обработаны корректно. В результате бухгалтерия получает актуальные сведения об имуществе, а ответственные сотрудники — понятную картину его размещения.

Точность учёта при переезде

При переезде сложность заключается не только в количестве оборудования, но и в том, что его местонахождение и ответственные лица могут меняться несколько раз. Если оформлять документы с опозданием или ориентироваться только на перевозочные списки, восстановить историю передачи каждого объекта будет непросто.

Последовательная проверка помогает избежать такой ситуации: сотрудники подтверждают наличие имущества до упаковки, фиксируют его передачу и после расстановки оборудования проверяют результат. При этом бухгалтерии не приходится выяснять местонахождение техники исключительно по переписке и спискам коробок.

«Учёт 15» позволяет выполнять инвентаризацию и перемещение на ТСД, работать с маркированными объектами и передавать результаты в учётную систему. Это помогает фиксировать передачу имущества и сопоставлять результаты проверок до и после переезда.

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