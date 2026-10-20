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Инвентаризация
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Неиспользуемое оборудование: что оставить в резерве, отправить в ремонт или передать другому подразделению

Запись «на складе» не объясняет, зачем компания хранит оборудование. Для решения о его дальнейшем использовании нужны сведения о наличии, исправности и назначении.

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Неиспользуемое оборудование: что оставить в резерве, отправить в ремонт или передать другому подразделению

На складе стоят два исправных насоса: один предназначен для замены на действующей линии, второй остался после закрытия участка. Первый нужен производству, а второй, возможно, можно передать другому подразделению. Но по одним и тем же записям «на складе» этого не определить.

Чтобы разобраться с таким имуществом, необходимо проверить, что осталось на месте, в каком состоянии находится и кому требуется. По результатам проверки можно решить, что сохранить в резерве, отремонтировать, передать или подготовить к выбытию.

Что считать резервом

К резерву можно отнести оборудование, которое временно не используется, но сохранено для конкретной задачи. Например, оно может потребоваться, чтобы:

  • Заменить вышедший из строя агрегат.
    Запасной насос подходит для действующей линии и может занять место неисправного. Известно, какое оборудование он заменяет и что потребуется для установки.

  • Поддержать работу на время планового ремонта.
    Подменный прибор или станок нужен на период обслуживания основного. Его сохраняют под определённую замену, срок которой связан с графиком ремонта.

  • Справиться с временным увеличением нагрузки.
    Дополнительное оборудование потребуется в сезон или для согласованного объёма работ. Подразделение может объяснить, когда и для каких операций оно понадобится.

  • Обеспечить замену в нескольких подразделениях.
    Общий запас однотипной техники позволяет заменить неисправный экземпляр в одном из цехов или офисов. При этом должно быть известно, для каких рабочих мест подходит оборудование и кто согласует его выдачу.

По каждому такому объекту должно быть понятно, где он потребуется, в каком состоянии находится и нужна ли подготовка перед использованием. Неисправную технику нельзя считать готовой заменой, а оборудование без определённого назначения не следует включать в резерв только потому, что оно осталось на складе.

Чтобы проверить состав резерва, недостаточно просто сверить записи с фактическим наличием оборудования. Важно убедиться, что каждая единица действительно находится в распоряжении организации, пригодна к использованию и соответствует данным учёта.

Особое внимание следует уделить несоответствиям: именно они могут указывать на устаревшие сведения, ошибки в документации или фактическую нехватку оборудования. Поэтому проверку целесообразно начинать с сопоставления учётных данных, результатов инвентаризации и текущего состояния резерва.

Проверка оборудования на местах хранения

Для обхода выбирают помещения и определяют состав проверяемого имущества. Если задача — найти всё, что числится в этих помещениях, сотруднику нужен список из учётной системы. Он позволит увидеть не только найденные, но и неподтверждённые позиции.

Чтобы при обходе отличить один насос от другого, каждому экземпляру присваивают индивидуальный код и связывают его с записью в учётной системе. Код наносят на оборудование в виде этикетки со штрихкодом, которую можно считать терминалом сбора данных (ТСД) — переносным устройством со сканером и экраном.

Для работы с учётными данными на терминал устанавливают приложение и настраивают обмен с учётной системой. На устройство загружают справочники имущества: по ним приложение определяет, какому объекту принадлежит считанный код. Сотрудник сканирует этикетки, а результаты проверки сохраняются в документе для последующей передачи в учётную систему.

Такую работу поддерживает «Учёт 15» — программное обеспечение для мобильного учёта имущества. В нём доступны два режима инвентаризации:

  • По плану. Сотрудник сканирует имущество из подготовленного списка. Результат отображается в графе «Факт/План». Задание можно выгрузить из учётной системы или сформировать на ТСД из загруженных данных.

  • По факту. Сотрудник фиксирует найденное имущество без заранее подготовленного перечня. Этот режим подходит, например, для разбора помещения после переезда. Собранные сведения затем нужно сопоставить с учётом.

Подробнее о режимах инвентаризации с «Учётом 15»

Завершённый документ передают в учётную систему. По ненайденным позициям выясняют последнее известное местонахождение: оборудование могло попасть в другой цех, к сотруднику или в ремонт. После этого проверяют не только наличие техники, но и её фактическое состояние, чтобы определить причины её неиспользования и зафиксировать дальнейшие действия.

Состояние оборудования и причина простоя

Найденную технику осматривает специалист, который может оценить её пригодность к работе. Подразделение, использовавшее оборудование, уточняет, нужно ли оно дальше. Это два отдельных вопроса: исправный насос может оказаться невостребованным, а сломанный — необходимым после ремонта.

Результаты осмотра и решение о дальнейшем использовании фиксируют в учёте, а для отбора оборудования в резерве, ремонте или ожидании решения каждому объекту можно указать соответствующее состояние. В учётной системе «Клеверенс: Учёт имущества», с которой работает «Учёт 15», такие значения выбирают из пополняемого справочника и назначают через документ «Изменение состояния». По состоянию можно отфильтровать список имущества, а цветовое выделение помогает различать позиции при просмотре.

Эта возможность доступна для уникальных объектов; у материалов изменить состояние нельзя.

Названия компания выбирает под свой порядок работы. Например:

Состояние

Что должно быть известно

Резерв

Для какой задачи сохранён объект и готов ли он к работе

Ожидает ремонта

Что неисправно и когда запланировано восстановление

Консервация

Какие условия хранения и проверки предусмотрены

Ожидает решения

Кто определит дальнейшее использование и в какой срок

Подготовлено к списанию

Кто готовит документы и на каком этапе оформление

Важно: это пример пользовательского перечня, а не готовые значения продукта.

Отметка о состоянии объясняет, что происходит с оборудованием, но не заменяет ремонт, консервацию или списание: для этих действий сохраняется принятый в компании порядок оформления. Место хранения отвечает на другой вопрос — где искать оборудование, поэтому эти сведения нужно вести раздельно.

Перемещение и изменение состояния

Насос можно перевести в резерв, оставив в том же помещении. Тогда новое местонахождение указывать не требуется. При переносе на другой склад нужно оформить перемещение, даже если назначение оборудования осталось прежним.

В операции «Перемещение» на ТСД сотрудник выбирает организацию, указывает, от кого и кому передаётся имущество, задаёт помещения и подразделения, затем сканирует объекты. Завершённый документ отправляется из мобильного приложения. Загрузка и отражение результата в учётной системе зависят от интеграции и настроенного обмена.

Например, после закрытия участка насос перевезли на центральный склад и оформили перемещение, чтобы в учёте было указано его новое местонахождение. Хотя его разместили рядом с резервной техникой, состояние «ожидает решения» сохранили: подразделения ещё не подтвердили, для каких работ он потребуется. Чтобы насос не остался в ожидании на неопределённый срок, у решения должны быть исполнитель и дата.

Кто отвечает за дальнейшие действия

Кладовщик может подтвердить наличие оборудования, но необходимость его хранения обычно оценивает сотрудник, отвечающий за производство или проект. Поэтому материально ответственное лицо и исполнитель следующего действия могут не совпадать.

По каждому объекту, требующему решения, стоит записать:

  • Причину простоя: закрыт участок, обнаружена неисправность, отложен проект.

  • Следующее действие: согласовать передачу, получить заключение о ремонте, подтвердить потребность.

  • Исполнителя и срок: кто выполнит действие и к какой дате.

  • Результат: какое решение принято и чем оно обосновано.

Эти сведения можно вести в учётной системе, задаче или рабочем списке, связанном с объектом по его идентификатору. Автоматические напоминания и назначение исполнителей требуют отдельной проверки в используемой системе.

Для резерва также нужен пересмотр, поскольку после закрытия линии или изменения проекта потребность в нём может отпасть. Периодичность пересмотра компания определяет с учётом назначения техники и условий хранения. В установленный срок исполнитель проверяет, что изменилось с момента прошлой оценки, сопоставляя сведения о назначении и запланированных действиях с данными учёта.

Учёт 15 — мобильный учёт имущества и материалов

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Что проверить по отчётам

При пересмотре резерва отчёты помогают установить, где сейчас числится оборудование и какое состояние ему назначено. Достоверность этих сведений зависит от того, загружены ли документы с ТСД и отражены ли последние перемещения и изменения состояния, поэтому перед формированием отчёта нужно проверить результат обмена и обработки документов.

В «Клеверенс: Учёт имущества» доступны отчёты по остаткам, состоянию инвентарных объектов и движениям имущества по держателям. По ним можно проверить размещение, состояние и историю операций. Отчёт о состоянии включает маркированные уникальные объекты. Более подробно настройки описаны в инструкции по созданию отчётов.

Причины простоя, сроки и будущие действия не следует считать обязательной частью этих отчётов — их нужно взять из того источника, где компания ведёт такие сведения.

Дальнейшее решение зависит от результата проверки:

  • потребность в резерве сохранилась — оставить оборудование и зафиксировать основание;

  • техника нужна другому подразделению — согласовать передачу;

  • ремонт завершён — проверить готовность к использованию;

  • применение не найдено — определить дальнейший порядок распоряжения имуществом.

Повторное сканирование не решает вопрос о назначении. У объекта в состоянии «ожидает решения» должен появиться результат рассмотрения либо причина переноса срока.

Резерв с понятным назначением

После проверки компания сможет отделить оборудование, необходимое для замены, от того, которое можно передать, восстановить или подготовить к выбытию. У каждого оставленного в резерве объекта будет конкретное назначение, а у имущества в ожидании решения — ответственный сотрудник и срок рассмотрения. Это поможет сохранить нужную производству замену и не оставлять невостребованную технику на складе без дальнейшего плана.

При таком учёте перед покупкой нового оборудования можно проверить уже имеющееся: подходит ли оно для задачи, готово ли к работе и доступно ли для передачи. Инвентаризация даёт сведения о наличии, а осмотр и решение ответственного сотрудника позволяют использовать эти данные для ремонта, перераспределения или обоснованного сохранения резерва.

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