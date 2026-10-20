Неиспользуемое оборудование: что оставить в резерве, отправить в ремонт или передать другому подразделению

Запись «на складе» не объясняет, зачем компания хранит оборудование. Для решения о его дальнейшем использовании нужны сведения о наличии, исправности и назначении.

На складе стоят два исправных насоса: один предназначен для замены на действующей линии, второй остался после закрытия участка. Первый нужен производству, а второй, возможно, можно передать другому подразделению. Но по одним и тем же записям «на складе» этого не определить.

Чтобы разобраться с таким имуществом, необходимо проверить, что осталось на месте, в каком состоянии находится и кому требуется. По результатам проверки можно решить, что сохранить в резерве, отремонтировать, передать или подготовить к выбытию.

Что считать резервом

К резерву можно отнести оборудование, которое временно не используется, но сохранено для конкретной задачи. Например, оно может потребоваться, чтобы:

Заменить вышедший из строя агрегат.

Запасной насос подходит для действующей линии и может занять место неисправного. Известно, какое оборудование он заменяет и что потребуется для установки.

Поддержать работу на время планового ремонта.

Подменный прибор или станок нужен на период обслуживания основного. Его сохраняют под определённую замену, срок которой связан с графиком ремонта.

Справиться с временным увеличением нагрузки.

Дополнительное оборудование потребуется в сезон или для согласованного объёма работ. Подразделение может объяснить, когда и для каких операций оно понадобится.

Обеспечить замену в нескольких подразделениях.

Общий запас однотипной техники позволяет заменить неисправный экземпляр в одном из цехов или офисов. При этом должно быть известно, для каких рабочих мест подходит оборудование и кто согласует его выдачу.

По каждому такому объекту должно быть понятно, где он потребуется, в каком состоянии находится и нужна ли подготовка перед использованием. Неисправную технику нельзя считать готовой заменой, а оборудование без определённого назначения не следует включать в резерв только потому, что оно осталось на складе.

Чтобы проверить состав резерва, недостаточно просто сверить записи с фактическим наличием оборудования. Важно убедиться, что каждая единица действительно находится в распоряжении организации, пригодна к использованию и соответствует данным учёта.

Особое внимание следует уделить несоответствиям: именно они могут указывать на устаревшие сведения, ошибки в документации или фактическую нехватку оборудования. Поэтому проверку целесообразно начинать с сопоставления учётных данных, результатов инвентаризации и текущего состояния резерва.

Проверка оборудования на местах хранения

Для обхода выбирают помещения и определяют состав проверяемого имущества. Если задача — найти всё, что числится в этих помещениях, сотруднику нужен список из учётной системы. Он позволит увидеть не только найденные, но и неподтверждённые позиции.

Чтобы при обходе отличить один насос от другого, каждому экземпляру присваивают индивидуальный код и связывают его с записью в учётной системе. Код наносят на оборудование в виде этикетки со штрихкодом, которую можно считать терминалом сбора данных (ТСД) — переносным устройством со сканером и экраном.

Для работы с учётными данными на терминал устанавливают приложение и настраивают обмен с учётной системой. На устройство загружают справочники имущества: по ним приложение определяет, какому объекту принадлежит считанный код. Сотрудник сканирует этикетки, а результаты проверки сохраняются в документе для последующей передачи в учётную систему.

Такую работу поддерживает «Учёт 15» — программное обеспечение для мобильного учёта имущества. В нём доступны два режима инвентаризации:

По плану. Сотрудник сканирует имущество из подготовленного списка. Результат отображается в графе «Факт/План». Задание можно выгрузить из учётной системы или сформировать на ТСД из загруженных данных.

По факту. Сотрудник фиксирует найденное имущество без заранее подготовленного перечня. Этот режим подходит, например, для разбора помещения после переезда. Собранные сведения затем нужно сопоставить с учётом.

Подробнее о режимах инвентаризации с «Учётом 15» Читать инструкцию

Завершённый документ передают в учётную систему. По ненайденным позициям выясняют последнее известное местонахождение: оборудование могло попасть в другой цех, к сотруднику или в ремонт. После этого проверяют не только наличие техники, но и её фактическое состояние, чтобы определить причины её неиспользования и зафиксировать дальнейшие действия.

Состояние оборудования и причина простоя

Найденную технику осматривает специалист, который может оценить её пригодность к работе. Подразделение, использовавшее оборудование, уточняет, нужно ли оно дальше. Это два отдельных вопроса: исправный насос может оказаться невостребованным, а сломанный — необходимым после ремонта.

Результаты осмотра и решение о дальнейшем использовании фиксируют в учёте, а для отбора оборудования в резерве, ремонте или ожидании решения каждому объекту можно указать соответствующее состояние. В учётной системе «Клеверенс: Учёт имущества», с которой работает «Учёт 15», такие значения выбирают из пополняемого справочника и назначают через документ «Изменение состояния». По состоянию можно отфильтровать список имущества, а цветовое выделение помогает различать позиции при просмотре.

Эта возможность доступна для уникальных объектов; у материалов изменить состояние нельзя.

Названия компания выбирает под свой порядок работы. Например:

Состояние Что должно быть известно Резерв Для какой задачи сохранён объект и готов ли он к работе Ожидает ремонта Что неисправно и когда запланировано восстановление Консервация Какие условия хранения и проверки предусмотрены Ожидает решения Кто определит дальнейшее использование и в какой срок Подготовлено к списанию Кто готовит документы и на каком этапе оформление

Важно: это пример пользовательского перечня, а не готовые значения продукта.

Отметка о состоянии объясняет, что происходит с оборудованием, но не заменяет ремонт, консервацию или списание: для этих действий сохраняется принятый в компании порядок оформления. Место хранения отвечает на другой вопрос — где искать оборудование, поэтому эти сведения нужно вести раздельно.

Перемещение и изменение состояния

Насос можно перевести в резерв, оставив в том же помещении. Тогда новое местонахождение указывать не требуется. При переносе на другой склад нужно оформить перемещение, даже если назначение оборудования осталось прежним.

В операции «Перемещение» на ТСД сотрудник выбирает организацию, указывает, от кого и кому передаётся имущество, задаёт помещения и подразделения, затем сканирует объекты. Завершённый документ отправляется из мобильного приложения. Загрузка и отражение результата в учётной системе зависят от интеграции и настроенного обмена.

Например, после закрытия участка насос перевезли на центральный склад и оформили перемещение, чтобы в учёте было указано его новое местонахождение. Хотя его разместили рядом с резервной техникой, состояние «ожидает решения» сохранили: подразделения ещё не подтвердили, для каких работ он потребуется. Чтобы насос не остался в ожидании на неопределённый срок, у решения должны быть исполнитель и дата.

Кто отвечает за дальнейшие действия

Кладовщик может подтвердить наличие оборудования, но необходимость его хранения обычно оценивает сотрудник, отвечающий за производство или проект. Поэтому материально ответственное лицо и исполнитель следующего действия могут не совпадать.

По каждому объекту, требующему решения, стоит записать:

Причину простоя: закрыт участок, обнаружена неисправность, отложен проект.

Следующее действие: согласовать передачу, получить заключение о ремонте, подтвердить потребность.

Исполнителя и срок: кто выполнит действие и к какой дате.

Результат: какое решение принято и чем оно обосновано.

Эти сведения можно вести в учётной системе, задаче или рабочем списке, связанном с объектом по его идентификатору. Автоматические напоминания и назначение исполнителей требуют отдельной проверки в используемой системе.

Для резерва также нужен пересмотр, поскольку после закрытия линии или изменения проекта потребность в нём может отпасть. Периодичность пересмотра компания определяет с учётом назначения техники и условий хранения. В установленный срок исполнитель проверяет, что изменилось с момента прошлой оценки, сопоставляя сведения о назначении и запланированных действиях с данными учёта.

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Что проверить по отчётам

При пересмотре резерва отчёты помогают установить, где сейчас числится оборудование и какое состояние ему назначено. Достоверность этих сведений зависит от того, загружены ли документы с ТСД и отражены ли последние перемещения и изменения состояния, поэтому перед формированием отчёта нужно проверить результат обмена и обработки документов.

В «Клеверенс: Учёт имущества» доступны отчёты по остаткам, состоянию инвентарных объектов и движениям имущества по держателям. По ним можно проверить размещение, состояние и историю операций. Отчёт о состоянии включает маркированные уникальные объекты. Более подробно настройки описаны в инструкции по созданию отчётов.

Причины простоя, сроки и будущие действия не следует считать обязательной частью этих отчётов — их нужно взять из того источника, где компания ведёт такие сведения.

Дальнейшее решение зависит от результата проверки:

потребность в резерве сохранилась — оставить оборудование и зафиксировать основание;

техника нужна другому подразделению — согласовать передачу;

ремонт завершён — проверить готовность к использованию;

применение не найдено — определить дальнейший порядок распоряжения имуществом.

Повторное сканирование не решает вопрос о назначении. У объекта в состоянии «ожидает решения» должен появиться результат рассмотрения либо причина переноса срока.

Резерв с понятным назначением

После проверки компания сможет отделить оборудование, необходимое для замены, от того, которое можно передать, восстановить или подготовить к выбытию. У каждого оставленного в резерве объекта будет конкретное назначение, а у имущества в ожидании решения — ответственный сотрудник и срок рассмотрения. Это поможет сохранить нужную производству замену и не оставлять невостребованную технику на складе без дальнейшего плана.

При таком учёте перед покупкой нового оборудования можно проверить уже имеющееся: подходит ли оно для задачи, готово ли к работе и доступно ли для передачи. Инвентаризация даёт сведения о наличии, а осмотр и решение ответственного сотрудника позволяют использовать эти данные для ремонта, перераспределения или обоснованного сохранения резерва.