При приёмке маркированного товара кладовщик обычно сверяет наименование с тем, что фактически лежит перед ним. Например, на склад привезли 100 упаковок, он убедился, что всё на месте. В системе учёта количество и сумма тоже сошлись с данными поставщика, и поэтому универсальный передаточный документ спокойно подписали. Вот только коды идентификации на упаковках сверили с УПД уже после того, как документ завизировали. А позднее выяснилось, что пять упаковок приехали с другими КИ.
Как теперь оформить исправление — подскажет статус УПД в системе маркировки. А чтобы показать поставщику, какие именно коды разошлись, пригодятся результаты сверки на складе.
Что запросить у склада, если УПД уже подписан
Сначала нужно выяснить у кладовщика, как он сверял поставку и остались ли результаты. Он мог считать маркировку сканером и сохранить данные. А если на складе заметили расхождение и не зафиксировали, придётся ещё раз сверить упаковки с УПД.
Когда КМ будут на руках, сравните с УПД только коды идентификации — часть без криптохвоста. По результатам сверки соберите два списка. В первый внесите те, что есть только в передаточном документе. Во второй — те, что выделили из считанных КМ и которых нет в документе.
А можно увидеть расхождение в оборотно-сальдовой ведомости 1С?
Чтобы понять, что покажет такой отчёт, достаточно посмотреть на проводки по поступлению. В «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) покупку товаров для перепродажи оформляют документом «Поступление (акт, накладная, УПД)». Если товары приходуют на счёт 41.01, а предъявленный поставщиком НДС учитывают отдельно, стоимость товаров без НДС отражается проводкой Дт 41.01 Кт 60.01, а сам налог — Дт 19.03 Кт 60.01.
По таким записям можно сверить суммы в учёте, а коды экземпляров нужно сравнивать по передаточному документу и данным склада.
Когда список расхождений готов, выясните, приняла ли ГИС МТ сведения поставщика. По одной только подписи в электронном документообороте этого не видно, поэтому проверьте статус УПД в разделе «Документы» личного кабинета Честного знака. Если обработка прошла успешно, за покупателем могут числиться даже те КИ, которых нет в результатах сканирования. Если увидите «Обработан с ошибкой», откройте карточку документа и посмотрите, почему система его не приняла.
С чего начинается разбор расхождений в УПД?
Чтобы выяснить причину расхождений, нужны коды с фактически полученных упаковок. Если выбираете инструмент для работы с маркировкой на складе, познакомьтесь с мобильным приложением «Склад 15».
Какой документ запросить у поставщика
Если количество и цена совпали с УПД, как в нашем примере со 100 упаковками, останется исправить только коды. Допустим, ГИС МТ успешно обработала исходный документ. Значит, поставщику нужно оформить исправленный УПД — УПД(и). А если после отгрузки стороны согласовали изменение цены или количества и из-за этого изменилась стоимость поставки, используют универсальный корректировочный документ. Для него понадобятся документы, по которым видно, о чём договорились стороны.
Ошибка 22 означает, что ГИС МТ не нашла в системе один или несколько КИ из УПД. Прежде чем решать, какой документ запросить у поставщика, сравните их с теми, что выделили из считанных на складе КМ.
А вот если неверный код внёс поставщик, отправьте ему результат сверки и номер исходного УПД. Конкретно для этой ошибки Честный знак рекомендует поставщику проверить коды и отправить новый документ по ЭДО. При возникновении других ошибок смотрите на причину и статус исходного передаточного документа. От этого зависит, можно ли оформить УПД(и) или нужен ли новый документ. Если исходный УПД нужно аннулировать, поставщик пришлёт новый после того, как обе стороны подтвердят аннулирование.
Также сверка может показать, что код в передаточном документе верный. Тогда сначала нужно выяснить, почему система его не приняла, и после устранения причины решить, нужна ли повторная обработка.
Запросить документ у поставщика может закупщик или сотрудник бухгалтерии — смотря кто ведёт поставку. Списки кодов, которые подготовил кладовщик, стоит приложить к исходному УПД и связанному поступлению в 1С. Там же можно записать, какой документ ждут от поставщика, к какому сроку и кто проверит его после получения. Тогда коллегам не придётся искать договорённость в переписке. Если компания уже ведёт такие задачи в своей системе, документы и результат сверки можно приложить прямо к задаче.
Когда поставщик пришлёт документ, о котором вы договорились, сверьте указанные в нём коды идентификации с данными склада. Так, в примере со 100 упаковками поставщик заменил бы пять ошибочных КИ на те, что кладовщик внёс во второй список. Если всё сходится, подпишите УПД и проверьте, как ГИС МТ обработала исправление. После того, как система зарегистрирует передачу нужных экземпляров, поставку можно снять с контроля.
С чего начать, если касса запретила продажу
Иногда о проблеме с DataMatrix узнают только при расчёте с покупателем. В разрешительном режиме кассовая программа отправляет считанный КМ в Честный знак через ТС ПИоТ — техническое средство получения информации о товаре. Если система не отвечает вовремя, а правила требуют офлайн-проверки, код идентификации сверяют с данными локального модуля. В случае запрета не получится провести продажу. Возможные причины зависят от категории продукции и от того, откуда пришёл результат. Например, срок годности мог истечь или конкретный экземпляр уже вывели из оборота. А онлайн-запрос также может выдать, что в системе нет сведений о маркировке или вводе в оборот.
Вот почему сначала нужно посмотреть, что касса написала в сообщении. К передаточному документу стоит вернуться, когда есть повод проверить сведения о маркировке в УПД. Также бывает, что проверка кода на кассе прошла успешно, а вопрос к поставке остался. Тогда берём упаковку и проверяем, есть ли её КИ в передаточном документе.
А что, если от Честного знака уже пришёл запрет из-за просрочки, а товар всё-таки продали?
Готовьтесь к автоштрафу. Если система зафиксирует такую продажу, Роспотребнадзор вынесет постановление по ч. 4 ст. 14.43 КоАП РФ. Такой порядок действует с 1 сентября 2026 года. А согласно Федеральному закону от 02.05.2026 № 120-ФЗ при продаже табачной и никотинсодержащей продукции автоштраф возможен и за другие нарушения.
За одно лишь расхождение кодов в УПД по норме о просроченном товаре не штрафуют.
По данным о продажах Роспотребнадзор может увидеть, что магазин нарушил правила проверки. Например, в 2025 году в Пензенской области ведомство обнаружило, что молочную продукцию продавали без обязательной проверки кодов. Бессоновский районный суд признал действия продавца противоправными.
По этим же данным Роспотребнадзор может решить, нужна ли внеплановая проверка. С 13 октября 2026 года по приказу № 644 новые индикаторы риска действуют в том числе для БАДов, кожных антисептиков, пива и безалкогольных напитков. В зависимости от товарной группы учитывают, например, сведения о продажах без обязательной проверки, с кодами, которых нет в ГИС МТ, или с марками уже выведенных из оборота товаров. У каждой группы свои условия и пороги. Когда по этим правилам срабатывает индикатор, у ведомства появляется повод для проверки.
Что сверять при следующей поставке
На приёмке откройте УПД и посмотрите, какие сведения о маркировке указал поставщик. При поэкземплярном учёте это могут быть коды отдельных товаров, групповых или транспортных упаковок, а при объёмно-сортовом учёте сверяют GTIN и количество. Какой порядок действует для вашей поставки, зависит от товарной группы и операции.
Для поэкземплярной сверки кладовщик может собрать список кодов с полученных упаковок на терминале сбора данных (ТСД). Чтобы сохранить их по нужной поставке, он открывает задание на приёмку в мобильном приложении. Но даже если количество сошлось, стоит сверить КИ товарной позиции с УПД. Если будет расхождение — сообщить поставщику до подписания документа. А чтобы передать отсканированные марки в 1С, кладовщику нужно завершить документ на ТСД. И если настроен онлайн-обмен, данные передаются автоматически, а при офлайн-обмене их загружают вручную.
Например, в «Складе 15» по заданию видно, сколько единиц ждали и сколько приняли, и есть сценарий для работы с «1С:Бухгалтерией 3.0» — «Приобретение маркированных товаров (проверка документа на ТСД)», в котором считанные DataMatrix отмечаются в таблице марок исходного поступления, а само поступление проводят отдельно.
Если же товар привезли сразу в магазин, поставку тоже можно принять с ТСД. Только мобильное приложение нужно выбирать под задачи розницы (например, «Магазин 15»). И если правила допускают ОСУ для конкретной поставки, продавцу достаточно отсканировать товарный штрихкод, нажать «Принять по ОСУ» и ввести фактическое количество.
Закрытые коробки можно принимать по коду транспортной упаковки. В таком случае кладовщик считывает код коробки, а приложение отмечает вложения из задания как принятые. Важно помнить, что на ТСД должны быть загружены коды вложений с привязкой к коробке, а в операции «Приёмка» — включены работа с маркированным товаром и режим «Сканирование записывает ТУ».
Отметьте, что проверили поштучно, какие коробки приняли по коду и на каких упаковках маркировка повреждена или не читается. По этим записям будет видно, что ещё нужно перепроверить и по каким упаковкам ждут ответа поставщика.
Заранее договоритесь, кто при расхождении остановит подписание УПД и нужна ли для этого блокировка в программе.
Как проверить новый порядок на своих документах
Начните с поставки, где КИ с полученных упаковок совпали с теми, что указаны в УПД, и посмотрите, как результат сверки доходит до лица, подписывающего передаточный документ. Потом возьмите поставку, в которой количество сошлось, а данные о товаре разошлись с документом. Успеет ли тот же сотрудник узнать об этом до подписи? Отследите, когда до него дойдёт список расхождений со склада. Если документ к этому моменту уже подписан, выясните, где возникла задержка.
Работу с ошибками ГИС МТ проверьте отдельно. Возьмите подписанный УПД, который система обработала с ошибкой, и посмотрите, кто получил сообщение и взял документ в работу. И заодно замерьте, сколько времени уходит на сверку до подписи. Эта цифра пригодится для сравнения затрат. Чтобы понять, во сколько сейчас обходится повторный разбор, умножьте число проблемных поставок за месяц на среднюю стоимость разбора одной поставки. В средней стоимости учтите рабочее время каждого участника по стоимости часа и подтверждённые расходы из-за задержек.
Посчитайте, сколько в месяц будет стоить сверка на приёмке. Учтите время сотрудников от сканирования до сравнения с УПД, регулярную плату за приложение и сопровождение, а также разбор расхождений, которые останутся после перехода. Отдельно запишите, сколько нужно вложить в запуск. Сюда входят покупка терминалов сбора данных, интеграция, настройка, обучение и разовая оплата за лицензию мобильного приложения. Возможные штрафы в расчёт не включайте.
Вычтите из текущих расходов за месяц те, что ожидаете после перехода. Если получилась экономия, разделите на неё разовые вложения. Так вы оцените, за сколько месяцев окупится переход на приёмку с ТСД.
Проверяйте маркировку до подписания УПД
Хотите организовать сверку кодов на приёмке? Обсудите со специалистом Клеверенса, как использовать «Склад 15» в вашем процессе.