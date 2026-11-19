Что запросить у склада, если УПД уже подписан

Сначала нужно выяснить у кладовщика, как он сверял поставку и остались ли результаты. Он мог считать маркировку сканером и сохранить данные. А если на складе заметили расхождение и не зафиксировали, придётся ещё раз сверить упаковки с УПД.

Когда КМ будут на руках, сравните с УПД только коды идентификации — часть без криптохвоста. По результатам сверки соберите два списка. В первый внесите те, что есть только в передаточном документе. Во второй — те, что выделили из считанных КМ и которых нет в документе.

А можно увидеть расхождение в оборотно-сальдовой ведомости 1С?

Чтобы понять, что покажет такой отчёт, достаточно посмотреть на проводки по поступлению. В «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) покупку товаров для перепродажи оформляют документом «Поступление (акт, накладная, УПД)». Если товары приходуют на счёт 41.01, а предъявленный поставщиком НДС учитывают отдельно, стоимость товаров без НДС отражается проводкой Дт 41.01 Кт 60.01, а сам налог — Дт 19.03 Кт 60.01.

По таким записям можно сверить суммы в учёте, а коды экземпляров нужно сравнивать по передаточному документу и данным склада.

Когда список расхождений готов, выясните, приняла ли ГИС МТ сведения поставщика. По одной только подписи в электронном документообороте этого не видно, поэтому проверьте статус УПД в разделе «Документы» личного кабинета Честного знака. Если обработка прошла успешно, за покупателем могут числиться даже те КИ, которых нет в результатах сканирования. Если увидите «Обработан с ошибкой», откройте карточку документа и посмотрите, почему система его не приняла.