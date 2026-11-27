Но на деле главный бухгалтер и отдел учёта чаще всего оказываются в роли «пожарной команды», которая постфактум пытается свести концы с концами. Знакомая картина:

Склад принимает и отгружает товар по бумажным накладным, путая артикулы, партии и сроки годности.

Менеджеры по продажам выписывают документы на товар, который числится в программе, но физически давно продан или потерян.

Бухгалтерия в конце месяца или квартала получает кипу мятых бумаг с исправлениями и тратит время на сверку документов с фактическими остатками. Если инвентаризация подтверждает недостачу или излишки, бухгалтерия оформляет результаты и объясняет руководству, как они повлияли на финансовый результат.

Главная проблема здесь — разрыв между физическим движением товара и его отражением в учётной системе. Пока склад живет на бумаге, а 1С существует сама по себе, бухгалтерия обречена тратить ресурсы на исправление чужих ошибок вместо финансового контроля.

Этот разрыв можно сократить, если фиксировать состав заказа прямо при сборке. Кладовщик считывает штрихкоды товара терминалом сбора данных (ТСД), а после завершения операции результат передаётся в 1С через настроенный обмен. Бухгалтер получает данные о том, что склад фактически собрал, и может сверить их с документом на отгрузку.

Бухгалтерия видит все скрытые потери бизнеса лучше любого другого отдела. Именно вы можете инициировать этот переход, переведя разговор с языка «нам тяжело сводить остатки» на язык денег, налоговой безопасности и скорости бизнеса. Ниже — готовые аргументы, с которыми стоит выйти к трем ключевым руководителям.