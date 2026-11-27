Но на деле главный бухгалтер и отдел учёта чаще всего оказываются в роли «пожарной команды», которая постфактум пытается свести концы с концами. Знакомая картина:
Склад принимает и отгружает товар по бумажным накладным, путая артикулы, партии и сроки годности.
Менеджеры по продажам выписывают документы на товар, который числится в программе, но физически давно продан или потерян.
Бухгалтерия в конце месяца или квартала получает кипу мятых бумаг с исправлениями и тратит время на сверку документов с фактическими остатками. Если инвентаризация подтверждает недостачу или излишки, бухгалтерия оформляет результаты и объясняет руководству, как они повлияли на финансовый результат.
Главная проблема здесь — разрыв между физическим движением товара и его отражением в учётной системе. Пока склад живет на бумаге, а 1С существует сама по себе, бухгалтерия обречена тратить ресурсы на исправление чужих ошибок вместо финансового контроля.
Этот разрыв можно сократить, если фиксировать состав заказа прямо при сборке. Кладовщик считывает штрихкоды товара терминалом сбора данных (ТСД), а после завершения операции результат передаётся в 1С через настроенный обмен. Бухгалтер получает данные о том, что склад фактически собрал, и может сверить их с документом на отгрузку.
Бухгалтерия видит все скрытые потери бизнеса лучше любого другого отдела. Именно вы можете инициировать этот переход, переведя разговор с языка «нам тяжело сводить остатки» на язык денег, налоговой безопасности и скорости бизнеса. Ниже — готовые аргументы, с которыми стоит выйти к трем ключевым руководителям.
1. Аргументы для Генерального директора: «Остановим прямые финансовые потери и налоговые риски»
Собственник и генеральный директор не всегда видят, сколько денег компания теряет из-за складского пересорта, пока это не превращается в кассовый разрыв или претензии от проверяющих органов. Покажите ему цифры.
Что сказать Генеральному директору:
«Мы можем посчитать, во сколько обходятся повторные складские ошибки». По результатам инвентаризации видно, какие недостачи и излишки компания отразила в учёте. К этому расчёту отдельно можно добавить расходы на повторную сверку, возврат и доставку. Проверка товара по заданию помогает обнаруживать часть ошибок на приёмке и при сборке заказа.
«Мы можем обнаружить расхождение в кодах до передачи документов покупателю». При поэкземплярном учёте коды фактически собранного товара можно сопоставить с кодами в универсальном передаточном документе (УПД). Реакцию терминала на код, которого нет в задании, стоит проверить на пробной отгрузке. Она зависит от настроек операции и доступных данных. Правила указания сведений о маркировке в УПД.
«Мы сможем раньше увидеть, где учёт расходится со складом». Для этого нужно следить, когда сведения об операции появились в 1С и когда документ провели. Актуальность управленческой отчётности зависит и от других данных, в том числе от расчёта себестоимости.
Как разъясняет ФНС, стоимость выявленных при инвентаризации излишков относится к внереализационным доходам по п. 20 ст. 250 НК РФ. Согласно подп. 5 п. 2 ст. 265 НК РФ недостачу можно включить во внереализационные расходы, если отсутствие виновных лиц документально подтвердил уполномоченный орган государственной власти.
2. Аргументы для Коммерческого директора: «Исключим возвраты, штрафы от клиентов и продажу воздуха»
Коммерческий блок часто воспринимает бухгалтерию как тормоз, который «придирается к бумажкам». Покажите коммерческому директору, что точный учет — это инструмент роста его продаж.
Что сказать Коммерческому директору:
«Закроем проблему расхождения между документами и реальным грузом». Когда бухгалтерия выписывает отгрузочные документы на основе точного сканирования через Клеверенс, клиент получает ровно то, что указано в накладной. Исчезают возвраты, претензии, штрафы от торговых сетей и маркетплейсов за пересорт и недовоз.
«Менеджеры будут продавать реальный товар, а не фантомы». Как только товар принят на склад через ТСД, он сразу появляется в доступных остатках 1С. Отдел продаж видит актуальную картину до штуки, быстрее оборачивает склад и не теряет клиентов из-за отмен заказов.
«Ускорим документооборот и оплату от контрагентов». Нет ошибок в первичке — нет бесконечных корректировочных документов и задержек оплаты со стороны покупателей.
Если менеджер видит в 1С 20 упаковок, а четыре из них уже зарезервированы под другой заказ, для нового покупателя доступно 16. При демонстрации стоит открыть именно тот отчёт или экран, по которому менеджер подтверждает заказ.
3. Аргументы для ИТ-директора: «Снимем с ИТ рутину по исправлению битых документов и ручных правок»
ИТ-директору важно не получить «головную боль» в виде сложной интеграции. На встречу с ним стоит принести один заказ, по которому уже возникла проблема. По нему можно проверить, где задержался документ и на каком этапе потребовалось ручное исправление.
Что сказать ИТ-директору:
«Проверим, какие шаги уже поддерживает типовой обмен». Один из вариантов для такой проверки — «Склад 15» от Клеверенса. Приложение фиксирует результаты подбора на ТСД и передаёт их в 1С по настроенному сценарию. На демонстрации можно проследить, какой документ получает кладовщик, куда возвращается результат и кто проводит документ. Если в компании дорабатывали складские документы или правила резервирования, этот сценарий нужно проверить на её настройках. Помарочный подбор и отгрузка, бизнес-процессы отгрузки в 1С.
«Будем сверять новые требования с обновлениями продукта». Поставщик ПО публикует изменения по версиям. По истории обновлений можно проверить, появилась ли поддержка нужной товарной группы или релиза 1С. После установки команда компании проверяет, как обновление работает с её процессами и доработками. История обновлений «Склада 15».
«Перед закупкой проверим совместимость оборудования». Для пробного запуска понадобятся конкретная модель ТСД, конфигурация и релиз 1С, товарная группа и сценарий обмена. Проверку можно начать с одного склада или одной операции.
С чего начать уже на этой неделе
Вам не нужно выступать в роли технического специалиста — ваша сила в фактах и цифрах учета:
Поднимите документы последних двух инвентаризаций и посчитайте по отдельности стоимость подтверждённых недостач и излишков, расходы на повторную доставку и время, которое склад и бухгалтерия потратили на сверку.
Инициируйте короткую рабочую встречу с генеральным, коммерческим и ИТ-директорами. Возьмите один заказ, на котором видно причину ошибки, её последствия для клиента и стоимость исправления.
Предложите запросить демонстрацию «Склада 15» на вашей конфигурации 1С. На том же заказе можно проверить, что увидит кладовщик при сканировании, какой документ получит бухгалтер и в какой момент менеджер увидит обновлённый доступный остаток.
С чего начать автоматизацию складского учёта
Если остатки расходятся с фактом или документы запаздывают, стоит начать с операции, на которой возникает ошибка.
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