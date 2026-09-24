Как бухгалтеру правильно составить запрос к ИИ: примеры и советы

Почему ИИ ошибается: как неправильный запрос бухгалтера влияет на ответ

ИИ не видит вашу базу 1С, учетную политику и переписку с инспекцией. Он знает только то, что вы написали. Недостающие данные модель достраивает сама — правдоподобно и без сомнений.

ИИ может опираться на устаревшие данные или не учитывать последние изменения законодательства. Это зависит от конкретной модели и сервиса: одни работают только на данных обучения, другие дополнительно используют актуальные источники. Поэтому ставки, нормы и даты вступления изменений в силу всегда проверяйте по официальным документам.

Три типичные проблемы:

общий ответ вместо решения конкретной задачи;

устаревшие нормы и редакции документов;

выдуманные ссылки на письма ФНС, Минфина и другие источники.

Мы спросили нейросеть в SpeShu.AI:

«Посчитай НДС с суммы 1 220 000 рублей».

Ответ пришел за несколько секунд, причем сразу в двух вариантах. Если НДС внутри суммы, налог — 203 333,33 рубля. Если сверху — 244 000 рублей. Оба расчета сделаны по ставке 20%.

Короткий запрос: модель взяла устаревшую ставку и не поняла, включен ли налог в сумму

Ставка устарела. Для операций, совершенных после 1 января 2026 года, применяется ставка НДС 22% (п. 3 ст. 164 НК). Верный налог из суммы — 220 000 рублей: 1 220 000 рублей × 22 /122.

Модель не виновата: в запросе не было ставки и информации о том, включен ли НДС в сумму. Остальное она додумала сама.

У такой догадки есть цена. На одной отгрузке разница — 16 666,67 рубля. За квартал с выручкой 36 600 000 рублей с НДС недоимка вырастет до 500 000 рублей. Если инспекция выявит занижение налога, компании могут доначислить налог, начислить пени по ст. 75 НК и штраф по ст. 122 НК.

Задали тот же вопрос иначе. Назвали роль, контекст, описали формат ответа и поставили ограничения.

«Ты — главный бухгалтер ООО на ОСНО. Посчитай НДС с суммы 1 220 000 рублей. НДС включен в сумму. Отгрузка — сентябрь 2026 года. Ставка НДС — 22%, п. 3 ст. 164 НК в редакции с 01.01.2026. Налог выдели по расчетной ставке 22/122 (п. 4 ст. 164 НК). Покажи формулу и расчет по шагам. В конце — итог: сумма без НДС и сумма НДС в рублях с копейками. Не предлагай другие варианты расчета и не используй ставку 20%. Если данных не хватает — задай вопрос».

Полный запрос: один расчет по актуальной ставке и итог в нужном формате

Ответ один, и он верный: НДС — 220 000 рублей, сумма без налога — 1 000 000 рублей. Модель не гадала, что делать со ставкой и включен ли налог в сумму. Она показала формулу, расписала расчет по шагам и вывела итог так, как мы попросили.