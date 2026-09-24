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Как бухгалтеру правильно составить запрос к ИИ: примеры и советы

Как бухгалтеру правильно составить запрос к ИИ: примеры и советы

Нейросеть может за минуту подготовить ответ на требование ИФНС. А может сослаться на письмо Минфина, которого не существует. Все решает запрос. Разбираем, как его написать, и даем готовые шаблоны.

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Самое главное:

  • Рабочий запрос состоит из пяти частей: роль, задача, контекст, формат ответа, ограничения.

  • Чем больше цифр и дат в запросе, тем меньше правок в ответе.

  • Нормы и письма из ответа ИИ проверяйте по первоисточнику. Штраф за ошибку в декларации заплатит компания, а не нейросеть.

  • Персональные данные сотрудников и клиентов в чат не отправляйте. По возможности обезличивайте их.

  • Сложную задачу делите на шаги и ведите диалог.

Почему ИИ ошибается: как неправильный запрос бухгалтера влияет на ответ 

ИИ не видит вашу базу 1С, учетную политику и переписку с инспекцией. Он знает только то, что вы написали. Недостающие данные модель достраивает сама — правдоподобно и без сомнений.

ИИ может опираться на устаревшие данные или не учитывать последние изменения законодательства. Это зависит от конкретной модели и сервиса: одни работают только на данных обучения, другие дополнительно используют актуальные источники. Поэтому ставки, нормы и даты вступления изменений в силу всегда проверяйте по официальным документам.

Три типичные проблемы:

  • общий ответ вместо решения конкретной задачи;

  • устаревшие нормы и редакции документов;

  • выдуманные ссылки на письма ФНС, Минфина и другие источники.

Мы спросили нейросеть в SpeShu.AI

«Посчитай НДС с суммы 1 220 000 рублей».

Ответ пришел за несколько секунд, причем сразу в двух вариантах. Если НДС внутри суммы, налог — 203 333,33 рубля. Если сверху — 244 000 рублей. Оба расчета сделаны по ставке 20%.

Короткий запрос: модель взяла устаревшую ставку и не поняла, включен ли налог в сумму
Короткий запрос: модель взяла устаревшую ставку и не поняла, включен ли налог в сумму

Ставка устарела. Для операций, совершенных после 1 января 2026 года, применяется ставка НДС 22% (п. 3 ст. 164 НК). Верный налог из суммы — 220 000 рублей: 1 220 000 рублей × 22 /122.

Модель не виновата: в запросе не было ставки и информации о том, включен ли НДС в сумму. Остальное она додумала сама. 

У такой догадки есть цена. На одной отгрузке разница — 16 666,67 рубля. За квартал с выручкой 36 600 000 рублей с НДС недоимка вырастет до 500 000 рублей. Если инспекция выявит занижение налога, компании могут доначислить налог, начислить пени по ст. 75 НК и штраф по ст. 122 НК.

Задали тот же вопрос иначе. Назвали роль, контекст, описали формат ответа и поставили ограничения.

«Ты — главный бухгалтер ООО на ОСНО. Посчитай НДС с суммы 1 220 000 рублей. НДС включен в сумму. Отгрузка — сентябрь 2026 года. Ставка НДС — 22%, п. 3 ст. 164 НК в редакции с 01.01.2026. Налог выдели по расчетной ставке 22/122 (п. 4 ст. 164 НК). Покажи формулу и расчет по шагам. В конце — итог: сумма без НДС и сумма НДС в рублях с копейками. Не предлагай другие варианты расчета и не используй ставку 20%. Если данных не хватает — задай вопрос».

Полный запрос: один расчет по актуальной ставке и итог в нужном формате
Полный запрос: один расчет по актуальной ставке и итог в нужном формате

Ответ один, и он верный: НДС — 220 000 рублей, сумма без налога — 1 000 000 рублей. Модель не гадала, что делать со ставкой и включен ли налог в сумму. Она показала формулу, расписала расчет по шагам и вывела итог так, как мы попросили.

Модель та же. Изменился только запрос: вместо одной строки в нем пять элементов. На такой запрос уходит на минуту больше. Зато проверить результат можно за несколько секунд, а не пересчитывать все самому.

Как бухгалтеру составить запрос к ИИ: формула из пяти элементов 

Рабочий запрос отвечает на пять вопросов: кто, что, на основе чего, в каком виде и с какими ограничениями.

  1. Роль. Кем выступает нейросеть: «Ты — главный бухгалтер ООО на ОСНО, прошел три выездные проверки». Роль задает уровень ответа и лексику.

  2. Задача. Глагол и результат: «составь», «сравни», «посчитай», «объясни». Одна задача — один запрос.

  3. Контекст. Режим налогообложения, период, суммы, даты, что произошло. Без этого блока ответ получится общим.

  4. Формат. Письмо, таблица, список шагов. Объем: «не больше одной страницы», «таблица из пяти колонок».

  5. Ограничения. Чего делать нельзя: «Ссылайся только на НК», «Не придумывай данные. Если информации не хватает — спроси».

Последний пункт пропускают чаще всего. Когда модели разрешено сказать «не знаю», она не сочиняет несуществующие нормы.

В SpeShu.AI можно запускать один запрос сразу в нескольких нейросетях и сравнивать результаты. Так проще находить спорные расчеты, ссылки и выводы до того, как они попадут в документ. Доступны ChatGPT, Claude, Gemini, DeepSeek и другие модели. Без VPN, с оплатой в рублях, договором и ЭДО. 

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Как бухгалтеру проверить ответ ИИ на ошибки 

ИИ ошибается без предупреждений. Он не помечает сомнительные места и не сомневается в ссылках. За ошибку отвечаете вы. Цена ошибки вполне конкретна. Налог занижен из-за неверного расчета — штраф 20% от неуплаченной суммы (п. 1 ст. 122 НК). Если налоговая докажет умысел — 40% (п. 3 ст. 122 НК).

Используйте ответ ИИ как черновик, а не как готовое заключение. Перед отправкой документа или сдачей отчетности проверьте расчеты, ссылки на нормы и актуальность редакции законодательства.

При проверке ответа обратите внимание на:

  • номера статей и пунктов — откройте норму в НК;

  • письма ФНС и Минфина — найдите документ по номеру и дате, не нашли — считайте, что ссылка требует дополнительной проверки;

  • расчеты — пересчитайте вручную или попросите модель показать каждое действие;

  • даты вступления норм в силу — сверьте редакцию документа с нужным периодом.

Полезный прием — попросить модель перечислить утверждения, в которых она не уверена. Это помогает найти спорные места в ответе, но не заменяет проверку первоисточников. Модель может не заметить собственную ошибку или, наоборот, усомниться в верном выводе.

Если нейросеть сослалась на документ, проверьте номер, дату и редакцию по официальному источнику.

Какие персональные данные нельзя отправлять в ИИ  

Перед загрузкой документов в ИИ-сервис проверьте, содержатся ли в них персональные данные. Их обработка регулируется законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ. Если задача не требует идентификации человека, данные лучше обезличить.

За обработку персональных данных в случаях, не предусмотренных законом, штраф по ч. 1 ст. 13.11 КоАП: для организации — от 150 000 до 300 000 рублей, для должностного лица — от 50 000 до 100 000 рублей. Повторное нарушение обойдется организации в 300 000–500 000 рублей (ч. 1.1 ст. 13.11 КоАП).

Не передавайте в чат сведения, которые не нужны для решения задачи:

  • ФИО вместе с зарплатами;

  • паспортные данные, СНИЛС и ИНН физлиц;

  • адреса и банковские реквизиты физлиц;

  • сведения, которые компания отнесла к коммерческой тайне.

Обезличивайте данные. Вместо «Иванова Мария, оклад 95 000 рублей» пишите «Сотрудник 1, оклад 95 000 рублей». Для расчета отпускных фамилия ИИ не нужна.

Как улучшить запрос к ИИ: 5 приемов для бухгалтера 

Несколько простых приемов помогают получать более точные ответы и тратить меньше времени на доработку результата:

  1. Попросите задать вопросы. «Прежде чем отвечать, задай мне три уточняющих вопроса». Модель сама найдет пробелы в контексте.

  2. Делите задачу. Сначала анализ ситуации. Потом расчет. Потом письмо. Три коротких запроса дают результат точнее, чем один длинный.

  3. Давайте образец. Приложите удачное письмо прошлого года и напишите: «Составь в том же стиле».

  4. Просите расчет по шагам. «Покажи каждое действие и формулу». Ошибку в шаге найти проще, чем в итоговой сумме.

  5. Храните шаблоны. Удачный запрос сохраните в заметках. В следующем месяце поменяете цифры и запустите снова.

Если в задаче не хватает данных, попросите нейросеть сначала задать уточняющие вопросы. Так ответ будет точнее. 

Нейросеть сама находит пробелы в исходных данных и запрашивает информацию, без которой нельзя подготовить корректный ответ 
Нейросеть сама находит пробелы в исходных данных и запрашивает информацию, без которой нельзя подготовить корректный ответ 

Чем меньше модель гадает, тем точнее ответы. Поэтому для сложных задач полезно сначала собрать недостающие данные, а уже потом переходить к решению. 

Готовые запросы к ИИ для типовых задач бухгалтера 

Большинство бухгалтерских задач повторяются из месяца в месяц. Один раз составьте удачный запрос и используйте его как шаблон. В следующем месяце достаточно заменить даты, суммы и другие исходные данные. Ниже — примеры запросов для распространенных рабочих ситуаций.

Задача

Шаблон запроса

Расчет отпускных

«Посчитай отпускные. Оклад [сумма] рублей, расчетный период [даты], отработано [дни], отпуск [количество] календарных дней с [дата]. Применяй ст. 139 ТК и Положение № 922. Покажи расчет по шагам»

Претензия контрагенту

«Составь претензию. Долг [сумма] рублей по договору № [номер] от [дата], срок оплаты истек [дата]. Тон деловой, без угроз. Срок ответа — 30 календарных дней (ч. 5 ст. 4 АПК

Разбор поправок

«Перескажи изменения из [документ] для бухгалтера на [режим]. Формат: было — стало — что сделать до [дата]. Не больше 10 пунктов»

Проверка договора

«Найди в договоре условия, которые влияют на налоги: переход права собственности, авансы, неустойки, валютные оговорки. Выведи таблицей: пункт договора — риск — что изменить»

Анализ выгрузки

«Во вложении выгрузка [счет или отчет] за [период]. Найди дубли, отрицательные остатки и суммы выше [порог] рублей. Выведи списком с номерами строк»

Перед использованием обновите даты, период и исходные данные. При необходимости добавьте ограничения. 

Как бухгалтеру составить запрос к ИИ за 5 минут 

Составить запрос поможет простой чек-лист:

  1. Сформулируйте результат одной фразой: что должно появиться на экране.

  2. Задайте роль.

  3. Выпишите контекст: режим, период, суммы, даты.

  4. Опишите формат и объем ответа.

  5. Добавьте ограничения: источники, запрет на выдумки.

  6. Уберите персональные данные.

  7. Проверьте ответ: нормы, письма, расчеты.

  8. Сохраните удачный запрос как шаблон.

Нейросеть не заменит бухгалтера. Она делает черновую работу: первый вариант письма, сверку, пересказ поправок. Качество этой работы определяет запрос. Составляйте задачу ИИ как новому сотруднику — с цифрами, сроками и понятным результатом. Подпись под документом все равно ставите вы.

Соберите библиотеку запросов и запускайте их в SpeShu.AI. Загрузите выгрузку или таблицу, отправьте запрос в 2–3 модели и выберите лучший ответ. Платите только за использованные токены — без отдельной подписки на каждую нейросеть. Для потоковых задач подключите API: модель извлекает реквизиты и суммы из документов, сверяет их с реестром, а бухгалтер получает только список расхождений.

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