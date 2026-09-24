Как бухгалтеру правильно составить запрос к ИИ: примеры и советы

Самое главное:
Рабочий запрос состоит из пяти частей: роль, задача, контекст, формат ответа, ограничения.
Чем больше цифр и дат в запросе, тем меньше правок в ответе.
Нормы и письма из ответа ИИ проверяйте по первоисточнику. Штраф за ошибку в декларации заплатит компания, а не нейросеть.
Персональные данные сотрудников и клиентов в чат не отправляйте. По возможности обезличивайте их.
Сложную задачу делите на шаги и ведите диалог.
Почему ИИ ошибается: как неправильный запрос бухгалтера влияет на ответ
ИИ не видит вашу базу 1С, учетную политику и переписку с инспекцией. Он знает только то, что вы написали. Недостающие данные модель достраивает сама — правдоподобно и без сомнений.
ИИ может опираться на устаревшие данные или не учитывать последние изменения законодательства. Это зависит от конкретной модели и сервиса: одни работают только на данных обучения, другие дополнительно используют актуальные источники. Поэтому ставки, нормы и даты вступления изменений в силу всегда проверяйте по официальным документам.
Три типичные проблемы:
общий ответ вместо решения конкретной задачи;
устаревшие нормы и редакции документов;
выдуманные ссылки на письма ФНС, Минфина и другие источники.
Мы спросили нейросеть в SpeShu.AI:
«Посчитай НДС с суммы 1 220 000 рублей».
Ответ пришел за несколько секунд, причем сразу в двух вариантах. Если НДС внутри суммы, налог — 203 333,33 рубля. Если сверху — 244 000 рублей. Оба расчета сделаны по ставке 20%.
Ставка устарела. Для операций, совершенных после 1 января 2026 года, применяется ставка НДС 22% (п. 3 ст. 164 НК). Верный налог из суммы — 220 000 рублей: 1 220 000 рублей × 22 /122.
Модель не виновата: в запросе не было ставки и информации о том, включен ли НДС в сумму. Остальное она додумала сама.
У такой догадки есть цена. На одной отгрузке разница — 16 666,67 рубля. За квартал с выручкой 36 600 000 рублей с НДС недоимка вырастет до 500 000 рублей. Если инспекция выявит занижение налога, компании могут доначислить налог, начислить пени по ст. 75 НК и штраф по ст. 122 НК.
Задали тот же вопрос иначе. Назвали роль, контекст, описали формат ответа и поставили ограничения.
«Ты — главный бухгалтер ООО на ОСНО. Посчитай НДС с суммы 1 220 000 рублей. НДС включен в сумму. Отгрузка — сентябрь 2026 года. Ставка НДС — 22%, п. 3 ст. 164 НК в редакции с 01.01.2026. Налог выдели по расчетной ставке 22/122 (п. 4 ст. 164 НК). Покажи формулу и расчет по шагам. В конце — итог: сумма без НДС и сумма НДС в рублях с копейками. Не предлагай другие варианты расчета и не используй ставку 20%. Если данных не хватает — задай вопрос».
Ответ один, и он верный: НДС — 220 000 рублей, сумма без налога — 1 000 000 рублей. Модель не гадала, что делать со ставкой и включен ли налог в сумму. Она показала формулу, расписала расчет по шагам и вывела итог так, как мы попросили.
Модель та же. Изменился только запрос: вместо одной строки в нем пять элементов. На такой запрос уходит на минуту больше. Зато проверить результат можно за несколько секунд, а не пересчитывать все самому.
Как бухгалтеру составить запрос к ИИ: формула из пяти элементов
Рабочий запрос отвечает на пять вопросов: кто, что, на основе чего, в каком виде и с какими ограничениями.
Роль. Кем выступает нейросеть: «Ты — главный бухгалтер ООО на ОСНО, прошел три выездные проверки». Роль задает уровень ответа и лексику.
Задача. Глагол и результат: «составь», «сравни», «посчитай», «объясни». Одна задача — один запрос.
Контекст. Режим налогообложения, период, суммы, даты, что произошло. Без этого блока ответ получится общим.
Формат. Письмо, таблица, список шагов. Объем: «не больше одной страницы», «таблица из пяти колонок».
Ограничения. Чего делать нельзя: «Ссылайся только на НК», «Не придумывай данные. Если информации не хватает — спроси».
Последний пункт пропускают чаще всего. Когда модели разрешено сказать «не знаю», она не сочиняет несуществующие нормы.
В SpeShu.AI можно запускать один запрос сразу в нескольких нейросетях и сравнивать результаты. Так проще находить спорные расчеты, ссылки и выводы до того, как они попадут в документ. Доступны ChatGPT, Claude, Gemini, DeepSeek и другие модели. Без VPN, с оплатой в рублях, договором и ЭДО.
Как бухгалтеру проверить ответ ИИ на ошибки
ИИ ошибается без предупреждений. Он не помечает сомнительные места и не сомневается в ссылках. За ошибку отвечаете вы. Цена ошибки вполне конкретна. Налог занижен из-за неверного расчета — штраф 20% от неуплаченной суммы (п. 1 ст. 122 НК). Если налоговая докажет умысел — 40% (п. 3 ст. 122 НК).
Используйте ответ ИИ как черновик, а не как готовое заключение. Перед отправкой документа или сдачей отчетности проверьте расчеты, ссылки на нормы и актуальность редакции законодательства.
При проверке ответа обратите внимание на:
номера статей и пунктов — откройте норму в НК;
письма ФНС и Минфина — найдите документ по номеру и дате, не нашли — считайте, что ссылка требует дополнительной проверки;
расчеты — пересчитайте вручную или попросите модель показать каждое действие;
даты вступления норм в силу — сверьте редакцию документа с нужным периодом.
Полезный прием — попросить модель перечислить утверждения, в которых она не уверена. Это помогает найти спорные места в ответе, но не заменяет проверку первоисточников. Модель может не заметить собственную ошибку или, наоборот, усомниться в верном выводе.
Если нейросеть сослалась на документ, проверьте номер, дату и редакцию по официальному источнику.
Какие персональные данные нельзя отправлять в ИИ
Перед загрузкой документов в ИИ-сервис проверьте, содержатся ли в них персональные данные. Их обработка регулируется законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ. Если задача не требует идентификации человека, данные лучше обезличить.
За обработку персональных данных в случаях, не предусмотренных законом, штраф по ч. 1 ст. 13.11 КоАП: для организации — от 150 000 до 300 000 рублей, для должностного лица — от 50 000 до 100 000 рублей. Повторное нарушение обойдется организации в 300 000–500 000 рублей (ч. 1.1 ст. 13.11 КоАП).
Не передавайте в чат сведения, которые не нужны для решения задачи:
ФИО вместе с зарплатами;
паспортные данные, СНИЛС и ИНН физлиц;
адреса и банковские реквизиты физлиц;
сведения, которые компания отнесла к коммерческой тайне.
Обезличивайте данные. Вместо «Иванова Мария, оклад 95 000 рублей» пишите «Сотрудник 1, оклад 95 000 рублей». Для расчета отпускных фамилия ИИ не нужна.
Как улучшить запрос к ИИ: 5 приемов для бухгалтера
Несколько простых приемов помогают получать более точные ответы и тратить меньше времени на доработку результата:
Попросите задать вопросы. «Прежде чем отвечать, задай мне три уточняющих вопроса». Модель сама найдет пробелы в контексте.
Делите задачу. Сначала анализ ситуации. Потом расчет. Потом письмо. Три коротких запроса дают результат точнее, чем один длинный.
Давайте образец. Приложите удачное письмо прошлого года и напишите: «Составь в том же стиле».
Просите расчет по шагам. «Покажи каждое действие и формулу». Ошибку в шаге найти проще, чем в итоговой сумме.
Храните шаблоны. Удачный запрос сохраните в заметках. В следующем месяце поменяете цифры и запустите снова.
Если в задаче не хватает данных, попросите нейросеть сначала задать уточняющие вопросы. Так ответ будет точнее.
Чем меньше модель гадает, тем точнее ответы. Поэтому для сложных задач полезно сначала собрать недостающие данные, а уже потом переходить к решению.
Готовые запросы к ИИ для типовых задач бухгалтера
Большинство бухгалтерских задач повторяются из месяца в месяц. Один раз составьте удачный запрос и используйте его как шаблон. В следующем месяце достаточно заменить даты, суммы и другие исходные данные. Ниже — примеры запросов для распространенных рабочих ситуаций.
Задача
Шаблон запроса
Расчет отпускных
«Посчитай отпускные. Оклад [сумма] рублей, расчетный период [даты], отработано [дни], отпуск [количество] календарных дней с [дата]. Применяй ст. 139 ТК и Положение № 922. Покажи расчет по шагам»
Претензия контрагенту
«Составь претензию. Долг [сумма] рублей по договору № [номер] от [дата], срок оплаты истек [дата]. Тон деловой, без угроз. Срок ответа — 30 календарных дней (ч. 5 ст. 4 АПК)»
Разбор поправок
«Перескажи изменения из [документ] для бухгалтера на [режим]. Формат: было — стало — что сделать до [дата]. Не больше 10 пунктов»
Проверка договора
«Найди в договоре условия, которые влияют на налоги: переход права собственности, авансы, неустойки, валютные оговорки. Выведи таблицей: пункт договора — риск — что изменить»
Анализ выгрузки
«Во вложении выгрузка [счет или отчет] за [период]. Найди дубли, отрицательные остатки и суммы выше [порог] рублей. Выведи списком с номерами строк»
Перед использованием обновите даты, период и исходные данные. При необходимости добавьте ограничения.
Как бухгалтеру составить запрос к ИИ за 5 минут
Составить запрос поможет простой чек-лист:
Сформулируйте результат одной фразой: что должно появиться на экране.
Задайте роль.
Выпишите контекст: режим, период, суммы, даты.
Опишите формат и объем ответа.
Добавьте ограничения: источники, запрет на выдумки.
Уберите персональные данные.
Проверьте ответ: нормы, письма, расчеты.
Сохраните удачный запрос как шаблон.
Нейросеть не заменит бухгалтера. Она делает черновую работу: первый вариант письма, сверку, пересказ поправок. Качество этой работы определяет запрос. Составляйте задачу ИИ как новому сотруднику — с цифрами, сроками и понятным результатом. Подпись под документом все равно ставите вы.
Соберите библиотеку запросов и запускайте их в SpeShu.AI. Загрузите выгрузку или таблицу, отправьте запрос в 2–3 модели и выберите лучший ответ. Платите только за использованные токены — без отдельной подписки на каждую нейросеть. Для потоковых задач подключите API: модель извлекает реквизиты и суммы из документов, сверяет их с реестром, а бухгалтер получает только список расхождений.
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