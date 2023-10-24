Как подписать договор по ГК: детали, кейсы, правила

К процедуре согласования и подписания договоров в законе есть особые требования. Если их не соблюсти, то могут быть негативные последствия, например, в части оплаты или исполнения обязательств по договору. В статье подробно разберем правила, процедуру, этапы заключения и подписания договора, чтобы вы могли работать без рисков.

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Переговоры о заключении договора

Этап переговоров не считается обязательным по Гражданскому кодексу (ст. 434.1 ГК). Например, можно заключить договор, согласившись с проектом, предложенным другой стороной. Тогда переговоров не будет.

Но если заключается важная сделка, то переговоры проводятся. Контрагенты обсуждают условия сделки и другие коммерческие и технические вопросы. В процессе переговоров стороны могут запрашивать друг у друга необходимые документы.

В процессе переговоров нельзя предоставлять потенциальному контрагенту неполную или недостоверную информацию. Не стоит и внезапно, неоправданно и неожиданно для партнёра прекращать переговоры. Такие действия признают недобросовестными, если не доказано обратное (п. 2 ст. 434.1 ГК, п. 19 постановления Пленума ВС от 24.03.2016 № 7).

Сторона, которая ведёт или прерывает переговоры о заключении договора недобросовестно, обязана возместить другой стороне причинённые этим убытки. Это следует из п. 3 ст. 434.1 ГК. Эту позицию подтверждает и судебная практика (например, постановление Арбитражного суда Уральского округа от 19.11.2019 № Ф09-8118/19 по делу № А60-3964/2019).

Ситуация: поставщик и покупатель вели переговоры о поставке оборудования. Для того чтобы передать товар покупателю, поставщик приобрёл товар у третьего лица. Покупатель внезапно прекратил переговоры и отказался подписать спецификацию и получить оборудование. Истец доказал в суде, что пытался минимизировать убытки, продав комплект третьим лицам. Они мотивировали свои отказы тем, что оборудование не подходит по характеристикам, является специфическим, имеет нестандартные размеры. В итоге, несмотря на то что оборудование осталось на складе общества, реализовать его и получить прибыль оказалось невозможно. Суды согласились взыскать с несостоявшегося покупателя убытки в размере стоимости оборудования.

Существует, однако, и противоположная позиция (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.10.2019 № 09АП-55674/2019 по делу № А40-35714/2019). В похожей ситуации поставщику не удалось доказать, что он не мог реализовать товар другому покупателю. То, что он сделал одно коммерческое предложение и получил отказ, не свидетельствует о том, что товар потерял потребительскую ценность.

Согласование условий договора

В процессе переговоров стороны согласуют все важные условия в зависимости от типа договора и пожеланий сторон. При этом некоторые пункты необходимо согласовать в обязательном порядке. Речь идёт о существенных условиях.

Дополнительные условия, однако, также очень важны. Если их не согласовать, то возможно возникновение спорных ситуаций, и тогда контрагенты ориентируются на то, что указано в законе. Такой вариант не всегда выгоден и удобен.

О том, как заключить договор и учесть условие об оплате правильно, мы писали в статье Как составить договор, чтобы заказчик не обманул с оплатой

Существенные условия договора

Из ст. 432 ГК следует, что договор считается заключённым, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Соответственно, если такие условия не согласованы, то есть риск признания его незаключённым, что может привести к неблагоприятным последствиям.

Большинство условий признанного незаключённым договора не применяются. Например, нельзя будет требовать от другой стороны исполнить обязательства в соответствии с данными условиями или взыскать неустойку.

Существенными условиями являются:

предмет договора. Данное условие зависит от типа договора: например, для поставки – это наименование и количество товара, а для подряда – содержание работы;

условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида : например, для аренды зданий или сооружений существенным условием также является размер арендной платы, а для подряда – сроки выполнения работ;

условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. Стороны могут согласовать любое условие как существенное, прямо указав на это в договоре. Например, условие об ассортименте в договоре поставки. Судебная практика неоднозначна относительно того вопроса, является ли ассортимент существенным условием, но если стороны прямо указали на это в договоре, то он будет считаться таковым. В договоре аренды можно согласовать как существенное условие о цели условия объекта, а в договоре подряда ‒ о качестве работ.

Если вы продаете или покупаете недвижимость, есть несколько особых моментов. О них читайте в статье Существенные условия договора купли-продажи недвижимости

Важно! Согласно п. 3 ст. 432 ГК сторона, принявшая от другой стороны полное или частичное исполнение по договору либо иным образом подтвердившая его действие, не вправе требовать признания этого договора незаключённым, если такое требование с учётом конкретных обстоятельств будет противоречить принципу добросовестности.

Пример: подрядчик выполнил работы, заказчик их принял, но не оплатил. Если заказчик в случае судебного разбирательства будет ссылаться на то, что сроки не согласованы и договор не заключён, то суд может расценить такое заявление как недобросовестное поведение, а именно как попытку избежать ответственности за нарушение обязательств по оплате.

Дополнительные условия договора

То, какие именно дополнительные условия согласовывать, зависит от вида договора, но существует ряд условий, на которые рекомендуем обратить внимание в любом случае.

Цена. В некоторых случаях суды относят цену к существенным условиям договора, но практика неоднозначна. Если цена не согласована, то она определяется исходя из обычно взимаемой за аналогичные товары, работы или услуги при сравнимых обстоятельствах (ст. 424 ГК).

Порядок оплаты. Если в договоре не указана дата платежа, то необходимо руководствоваться ст. 314 ГК. Должник заплатит только на основании требования кредитора.

Срок исполнения обязательств. Если он не предусмотрен, то необходимо руководствоваться Гражданским кодексом – 7 дней с момента требования (ст. 314 ГК)

Ответственность сторон. Штрафы, пени, неустойка. Можно предусмотреть ответственность за любое нарушение обязательств. Если таких условий нет, то можно взыскать только проценты за пользование денежными средствами (ст. 395 ГК) и убытки (ст. 15, ст. 393 ГК). При этом сумма процентов может быть невыгодна, а убытки необходимо доказать и привязать к договору.

Протокол разногласий

Этот документ нужен, чтобы зафиксировать несогласие с отдельными условиями договора и предложить контрагенту изменить их.

Суть протокола разногласий в том, что если его подпишет контрагент, то в части спорных условий нужно руководствоваться не договором, а протоколом.

Пока стороны не согласуют разногласия, договор не будет считаться заключённым; а если он уже исполняется, то спорные условия применяться не будут (постановление Президиума ВАС от 15.03.2002 № 6341/01 по делу № А81-3014/3034Г-00). Например, в процессе заключения договора одна из сторон не согласна с размером неустойки и направляет контрагенту протокол разногласий. Если протокол не подписан, но его исполнение началось, то данное условие остаётся несогласованным и взыскать неустойку не получится.

Если подписывается договор с протоколом разногласий, то необходимо сделать на нём соответствующую отметку. Это важно, поскольку иначе будет трудно доказать, что сторона не была согласна не со всеми условиями.

Форма договора

Все не требующие нотариального удостоверения договоры между юридическими лицами должны быть совершены в простой письменной форме (подп. 1 п. 1 ст. 161 ГК).

Когда договор заключается с помощью электронных или иных технических средств, письменная форма соблюдена, если содержание в неизменном виде можно воспроизвести на материальном носителе.

Наличие подписи может заменить любой способ, позволяющий достоверно определить выразившее волю лицо. Специальный способ определения может быть предусмотрен законом, иными правовыми актами и соглашением сторон (п. 1 ст. 160 ГК).

Существует исключение, когда юридические лица могут заключить договор устно. Это возможно, если он исполняется при самом его совершении (п. 2 ст. 159 ГК). Например, когда товар передаётся и оплачивается одновременно. При этом должны быть соблюдены следующие условия:

соглашением сторон не установлено иное;

договор не требует нотариальной формы;

договор не требует простой письменной формы, несоблюдение которой влечёт его недействительность.

Даже если закон допускает заключение договора в устной форме, не рекомендуем отказываться от письменной формы. Если возникнут разногласия по договору, то без документа может быть сложно предъявить претензии и доказать, что стороны договаривались об определённых условиях.

Например, покупатель получил товар и сразу его оплатил, договор не заключался. Но могут возникнуть сложности относительно предъявления претензий по качеству.

Способы заключения договора

Заключить договор в письменной форме можно разными способами (п. 1 постановления Пленума Верховного Суда от 25.12.2018 № 49):

путём принятия (акцепта) одной стороной предложения заключить договор (оферты) другой стороны (п. 2 ст. 432 ГК).

В оферте должны быть указаны все существенные условия договора. Акцепт не может быть молчаливым и должен подтверждать принятие условий, в противном случае он сам станет офертой (п. 1 ст. 435, п. 1 ст. 438, ст. 443 ГК);

путём совместной разработки и согласования условий договора;

иным способом, свидетельствующим о том, что стороны хотят заключить договор (п. 2 ст. 158, п. 3 ст. 432 ГК).

Составление единого договора-документа

При составлении договора как единого документа, подписанного обеими сторонами, офертой является проект договора, который направляется контрагенту. А подписанный им проект ‒ это согласие на заключение, то есть акцепт.

На практике это самый распространённый, удобный и безопасный способ.

Обращаем внимание, что некоторые договоры могут быть заключены только этим способом: например, продажа недвижимости, аренды здания или сооружения. Такие сделки без единого договора-документа недействительны (п. 4 ст. 434, ст. 550, п. 1 ст. 651 ГК).

Обмен документами, в том числе по электронной почте

Заключить договор можно не только подписав единый договор, но и при помощи обмена документами. В одних из них будет содержаться оферта, в других ‒ её акцепт.

Например, это может быть обмен электронными или бумажными письмами, иными документами (п. 2 ст. 434 ГК). При этом не требуется наличия подписи оферента, если обстоятельства, в которых сделана оферта, позволяют достоверно установить направившее её лицо (п. 9 постановления Пленума ВС от 25.12.2018 № 49).

Заключение договора путём обмена сообщениями по электронной почте – не самый безопасный способ заключения договора. Практика по этому вопросу неоднозначна.

Например, Постановление Арбитражного суда Московского округа от 27.08.2018 № Ф05-11749/2018 по делу № А41-84219/2017. Стороны заключили договор возмездного оказания услуг. Условия были согласованы путём обмена сообщениями по электронной почте, но договор в письменном виде заключён не был. Услуги были оказаны, исполнитель направил заказчику отчёт и договор на подпись, но тот принял решение не подписывать его по причине того, что отчёт ему не пригодился и не был использован во внутренней работе. Услуги оплачены не были. Исполнитель обратился в суд, но решение было вынесено в пользу заказчика. Суд отметил, что для признания договора заключённым необходимо установить факт ведения переписки лицом, которое является законным представителем соответствующей стороны, то есть уполномоченным лицом на заключение договора.

Если переписка велась с электронной почты уполномоченного лица, то можно подтвердить заключение договора. Получение или отправка сообщения с использованием адреса электронной почты, известного как почта самого лица или служебная почта его компетентного сотрудника, свидетельствует о совершении этих действий самим лицом, пока им не доказано обратное. Позиция подтверждена судебной практикой (постановление Президиума ВАС от 12.11.2013 № 18002/12 по делу № А47-7950/2011, постановление Арбитражного суда Уральского округа от 16.10.2019 № Ф09-6066/19 по делу № А47-12908/2018, постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.04.2019 № 12АП-4815/2019 по делу № А57-26104/2018).

Конклюдентные действия

Конклюдентные действия ‒ это поведение, которое выражает согласие с предложением контрагента заключить, изменить или расторгнуть договор. Действия состоят в полном или частичном выполнении условий, которые предложил контрагент. Лицо совершает конклюдентные действия, когда фактически исполняет то, что предложил контрагент, в срок, который установил контрагент, что по общему правилу означает заключение договора (п. 3 ст. 438 ГК).

Например, заказчик направил подрядчику предложение заключить договор, подрядчик приступил к выполнению работ, а заказчик в итоге их принимает. В такой ситуации возникают отношения по договору подряда (п. 6 постановления Пленума ВС от 25.12.2018 № 49, п. 7 Обзора судебной практики Верховного Суда № 3 (2020)).

Обращаем внимание, что для заключения договора путём совершения конклюдентных действий выполнения всех условий оферты в полном объёме не требуется. Достаточно приступить к исполнению предложенного договора на условиях, указанных в оферте, и в установленный для её акцепта срок (п. 13 постановления Пленума Верховного Суда от 25.12.2018 № 49).

Можно ли в договоре поставить факсимильную подпись

Факсимильная подпись на договоре приравнивается к собственноручной, когда стороны заключили соглашение об использовании факсимиле и подписали его собственноручными подписями (п. 2 ст. 160 ГК).

Если такого соглашения нет, то в случае спора суд может прийти к выводу, что договор не заключён.

Например, определение ВС от 24.12.2020 № 303-ЭС20-20498 по делу № А51-19381/2018. Стороны заключили договор аренды. Договор со стороны арендодателя был подписан факсимильной подписью. Арендатор не вносил арендную плату, и арендодатель обратился в суд с исковым заявлением о взыскании арендной платы. Арендатор подал встречный иск о признании договора незаключённым. Первая инстанция удовлетворила требования арендодателя, вышестоящие суды не согласились. Соглашение об использовании факсимильной подписи для заключения сделки между сторонами отсутствует (п. 2 ст. 160 ГК). В результате суды пришли к обоснованному выводу о том, что по своей форме спорная сделка не соответствует п. 1 ст. 651 ГК и, как следствие, в силу абз. 2 п. 1 ст. 651 ГК является недействительной. Соответственно, она не повлекла для сторон юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с её недействительностью. Требования арендатора были удовлетворены, и арендодателю не удалось взыскать с него арендную плату.

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