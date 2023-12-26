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Отпуска

Когда выгодно брать отпуск в 2024 году по деньгам: расчет, примеры

Пока кадровики составляют график отпусков, самый популярный вопрос у работников когда выгодно идти в отпуск? О том, какие нюансы учесть, чтобы, отдыхая, сберечь свой доход, пойдет речь в статье.
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Когда выгодно брать отпуск в 2024 году по деньгам: расчет, примеры
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Какие выгодные месяцы для отпуска

В 2024 году сотрудникам на окладе при пятидневке выгодно планировать отпуск: 

  • на июль — там 23 рабочих дня;

  • август — 22 дня;

  • октябрь — 23 дня. 

В помощь кадровику: Как составить график отпусков на 2024 год.

Какие невыгодные месяцы для отпуска

Самое неудачное время для отпуска в 2024 году:

  • январь — потому что там 17 рабочих дней;

  • июнь —19 дней;

  • февраль, март и май — по 20 дней. 

В это время рабочий день стоит дороже, чем средний заработок за отпускной день.

Как влияют на отпуск выходные дни

Очень важно, как сотрудник оформит отпуск. Если с понедельника по пятницу, то с учетом выходных отдыхать будет семь дней, но отпускные получите только за пять. Но главный плюс здесь — сохраните два дня отпуска. А если с понедельника по воскресенье, то отпускные будут за семь дней, то есть получите больше.

Взять отпуск можно и только на субботу и воскресенье, чтобы не накапливать слишком много дней отдыха. Но часто так поступать не советуем, так как Минтруд не рекомендует чрезмерно дробить дни отпуска на части и отпуск исключительно в выходные дни Минтруд считает нарушением (письма от 24.09.2019 № 14-2/ООГ-6958, от 07.12.2018 № 14-2/ООГ-9754).

Как посчитать выгодный период, когда идти в отпуск

Иногда возникают ситуации, когда размер  отпускных меньше зарплаты за месяц, а иногда наоборот. Например, если сотрудник получил большую премию в течение последних 12 месяцев перед отпуском, ее учтут при расчете среднедневного заработка. Таким образом, стоимость одного дня отпуска может быть больше стоимости рабочего дня в том же месяце. В результате получается, что отдыхать в такой месяц выгоднее, чем работать. 

Если планируете отпуск на 28 календарных дней, лучше выбрать месяцы с наибольшим количеством рабочих дней, к примеру, август. В таком случае отпускные будут не менее заработной платы.

В случаях, когда отпуск разбивают на несколько периодов, то есть два отпуска по две недели, например, необходимо учитывать, сколько рабочих дней вынесут на выходные и какая разница в оплате возникнет. 

Пример расчета

Сотруднику Ваничкину Т. П. установили оклад 50 000 руб. Он идет в отпуск с 12 по 23 августа 2024 г. Расчетный период отработал полностью. 

Рассчитаем среднедневной заработок:

  • 12 дней × 50 000 руб. / (29,3 × 12 месяцев) = 1 706,48 руб. 

Его отпускные составят: 

1 706,48 руб. х 12 дней = 20477,76 руб.

Для наглядности рассчитаем, сколько заработал бы Ваничкин Т. П., если бы не пошел в августе в отпуск. В августе 2024 г. — 22 рабочих дня, значит, стоимость одного:

  • 50 000 руб. / 22 дня = 2 272,73 руб.

С 12 по 23 августа 10 рабочих дней и за них без отпуска он мог бы заработать: 

  • 2 272,73 руб. х 10 дней = 22 727,30 руб.

Таким образом, если Ваничкин Т.П. будет отдыхать в августе, то он потеряет в деньгах:

  • 22 727,30 руб. – 20 477,76 руб. = 2 249,54 руб.

Еще по теме: Отпускные на простых примерах: как рассчитать дни и суммы.

Что в итоге

Если желаете увеличить свой отпуск праздничными выходными, то отдыхайте в январе, мае и июне. Ну а если хотите получить больше отпускных, то выбирайте для отдыха июль, август и октябрь, потому что в них будет по 22–23 рабочих дня.

Вопрос недели: Компенсация отпуска при увольнении: можно ли ее зачесть при расчете отпускных?

Итак, что посоветовать сотруднику в 2024 году по поводу периода ухода в отпуск:

  • больше всего отпускных сотрудник получит за отпуск в июле. На втором месте — август и октябрь;

  • меньше всего отпускных будет в январе и июне. В январе 2024 года из-за длинных новогодних каникул будет всего 17 рабочих дней. На втором месте — февраль, март и май;

  • чтобы продлить праздники, выгоднее всего присоединить отпускные дни к майским. Если взять отпуск 2 и 3 мая, можно будет отдыхать неделю подряд (с 29 апреля по 5 мая). А если взять отпуск с 6 по 8 мая, то отдых продлится девять дней — с 4 по 12 мая. Ну а если оформить отпускные дни и там, и там, получится в общей сложности 14 нерабочих дней.

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Комментарии

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