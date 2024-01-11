Что изменится в работе бухгалтера и кадровика в 2024 году

Увеличение МРОТ, новые правила хранения документов, новая численность иностранных работников, важные ФСБУ. Мы собрали в одной статье все ключевые изменения в законодательстве, которые важно включить в свою работу каждому бухгалтеру и кадровику.

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Важные изменения для бухгалтера

Нематериальные активы

С 2024 года становится обязательным к применению ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы». Чтобы перейти на этот стандарт, необходимо закрепить в учетной политике лимит стоимости НМА и начало начисления амортизации — с месяца принятия к учету или со следующего месяца.

Стандарт предусмотрел новые виды НМА:

неисключительные права на лицензионное ПО;

лицензии на отдельные виды деятельности;

любые успешные НИОКР (пп. 4–6 ФСБУ 14/2022).

С 2024 года не будут являться НМА созданные самостоятельно товарные знаки, логотипы и другие средства индивидуализации, затраты на их создание списываем в расходы. Если права на товарный знак вами куплены, то они будут относиться к НМА, как и прежде (п. 8 ФСБУ 14/2022).

Инвентаризация

ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» обязательно нужно будет применять с 01.04.2025. Главное, что изменится — альтернативные способы, которыми можно будет установить фактическое наличие объектов. Это способ предполагает видеофиксацию, фотофиксацию и др. Главное, чтобы с их помощью можно было выявить действительное существование объектов инвентаризации, оценку их состояния и обоснованности нахождения у организации. Перечень допустимых альтернативных способов не ограничен.

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Бухгалтерская отчетность

ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» еще не вступил в силу. Ожидается, что стандарт нужно будет применять с 2025 года. В 2024 году отчетность за 2023 год составляют и сдают по прежним правилам.

МРОТ

МРОТ с 01.01.2024 увеличится до 19 242 рублей (ст. 1 закона № 82-ФЗ).

Сохраните себе: Актуальная таблица МРОТ с 1 января 2024 года по регионам.

КБК

КБК в 2024 году по основным налогам и взносам будут прежними (приказ Минфина от 01.06.2023 № 80н).

Сохраните себе: Актуальная таблица КБК на 2024 год.

ЕНП и ЕНС

С 01.01.2024 платежки со статусом «02» отменены. Налоги и взносы можно будет перечислять только платежками на ЕНП со статусом «01».

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Хранение документов

С 1 января 2024 года хранить документы бухучета и сведения из них, а также размещать базы с такими данными можно только в России (абз. 1 п. 25 ФСБУ 27/2021).

Важные изменения для кадровика

До 1 января нужно привести численность иностранных работников в соответствие

В отдельных регионах власти поменяли допустимую долю иностранных работников. Однако общие квоты по стране для разных видов деятельности оставили прежними. До начала следующего года работодателям нужно привести численность иностранцев в соответствие с ограничениями (ПП от 16.09.2023 № 1511).

Прекращать трудовой договор с работником-иностранцем в этом случае нужно по п. 9 ч. 1 ст. 327.6 ТК. Иначе должностное лицо могут оштрафовать на сумму от 45 тыс. до 50 тыс. руб. Организации грозит штраф от 800 тыс. до 1 млн руб. или приостановка деятельности на срок от 14 до 90 суток.

Пособие по уходу за ребенком оставят, даже если вышли на работу раньше

С 1 января право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком будет сохраняться при выходе на работу до достижения ребенком возраста 1,5 лет. Право на получение указанного пособия сохраняется также у лиц, которые в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет трудятся у другого работодателя. Раньше право на пособие сохранялось только в случае, если указанное лицо работало на условиях неполного рабочего времени или на дому (ст. 1 закона от 19.12.2023 № 614-ФЗ).

С 1 января увеличат возраст призыва на военную службу

Верхнюю границу призывного возраста повысили с 27 до 30 лет. Нижний предел остался прежним — 18 лет. Отсрочку от призыва на военную службу работникам ИТ-компаний станут давать не до 27, а до 30 лет (закон от 04.08.2023 № 439-ФЗ, указ Президента от 04.09.2023 № 660).

С 1 января предельный возраст пребывания в запасе повысят

Для солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов постепенно увеличат срок пребывания в запасе. Предельный возраст поднимут:

для первого разряда — с 35 до 40 лет;

для второго — с 45 до 50 лет;

для третьего — с 50 до 55 лет.

Предусмотрен постепенный переход, который продлится до 2028 года.

Пример. Для граждан, которые в 2024 году достигнут 50 лет, предельный возраст составит 51 год (ст. 1 закона от 24.07.2023 № 326-ФЗ).

Продлен мораторий на внеплановые проверки многих юрлиц и ИП на 2024 год

Как и ранее, исключения составили проверки, которые проводят при непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, обороне и безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, при выявлении индикаторов риска нарушения обязательных требований, а также при проверке объектов, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска (ПП от 14.12.2023 № 2140).

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С 1 сентября вступит в силу новая методика проведения СОУТ

Появится новый классификатор вредных и опасных производственных факторов. Утверждена форма отчета о проведении специальной оценки условий труда, а также инструкция по ее заполнению.

Цель новой методики — совершенствование процедуры проведения специальной оценки условий труда, повышения качества и достоверности ее результатов с целью более эффективной защиты работников, занятых во вредных условиях труда (приказ Минтруда от 21.11.2023 № 817н).

С 1 сентября можно пройти повторное обязательное психиатрическое освидетельствование

Гражданин, которого признали непригодным к выполнению отдельных видов деятельности, сможет пройти повторное обязательное психиатрическое освидетельствование, если по заключении психиатра его состояние улучшилось. Сейчас такой возможности нет (ст. 1 закона от 04.08.2023 № 465-ФЗ).

Поправки о премировании внесли в Госдуму

В коллективных договорах, соглашениях, ЛНА хотят определять виды премий, их размеры, сроки, основания, а также условия выплаты. Обяжут учитывать качество, эффективность и длительность работы, дисциплинарные взыскания. Проект внесли с подачи Конституционного суда. Он указал, что из-за наказания нельзя произвольно снижать зарплату. Поправки планируют ко вступлению в силу 1 сентября 2024 года (паспорт проекта закона № 513234-8).

Поправки об оплате сверхурочной работы внесли в Госдуму

Согласно проекту ее надо будет оплачивать исходя из зарплаты с учетом компенсационных и стимулирующих выплат за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном размере. На практике работодатели при расчете за переработки берут лишь тарифную ставку без компенсационных и стимулирующих выплат (паспорт проекта закона № 513228-8).

Важный бонус

Власти изменили законодательство по маркировке рекламы еще в прошлом году, но судебная практика по штрафам за нарушения стала складываться только сейчас. О самых важных моментах и аргументах в случаях таких нарушений нужно знать каждой организации, которая работает с рекламой. Подключайтесь к экспертному стриму 11 января в 17:00 МСК.

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