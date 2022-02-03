Как налоговики ищут выгодоприобретателей: регламент для служебного пользования

C октября 2019 года ФНС применяет бальную систему оценки налогоплательщиков для определения выгодоприобретателя получения необоснованной налоговой выгоды или, проще говоря, того, кого будут побуждать подать уточненные налоговые декларации и в отношении кого будет назначена выездная налоговая проверка.

Между тем, письмо ФНС от 29.10.2019 № ЕД-5-2/3755дсп@, утвердившее «Регламент взаимодействия налоговых органов при отработке возражений», равно как и сам регламент, имеет гриф «для служебного пользования», что должно исключать ознакомление с ним налогоплательщиков.

Тем не менее бальная система была раскрыта еще в 2020 году (о ней мы подробно рассказывали на своих интенсивах «Бизнес в эпоху перемен»), но сам регламент опубликован в открытом доступе не был. Гриф «ДСП» с письма и регламента снят не был, но в 2022 году они появились в сети Интернет (достоверность подтверждаем), что позволяет нам с чистой совестью рассказать о самых значимых алгоритмах работы налоговых органов при отработке разрывов по НДС.

Как ищут выгодоприобретателей

1. Список налогоплательщиков-покупателей, в декларациях которых выявлены расхождения, направляется в управления ФНС по субъектам РФ в которых зарегистрированы покупатели и в межрегиональные инспекции по округам, в состав которых входят субъекты, в которых зарегистрированы покупатели.

2. Контрольно-аналитический отдел (КАО) управления, в срок не позднее трех рабочих дней с даты получения списков, направляет их в территориальные налоговые органы (ТНО), в которых зарегистрированы покупатели.

3. ТНО в срок не позднее 5 рабочих дней с момента получения списков, распределяет их на 4 группы:

менее очевидные в установлении выгодоприобретателя (тоже проверяются) — АСК НДС-2 не позволяет определить сущностные компании ни на стороне продавца, ни на стороне покупателя;

более очевидные в установлении выгодоприобретателя;

технические;

сущностные компании (именно их и будут побуждать подать уточненные налоговые декларации и проверять).

4. ТНО направляет ранжированный список в управление.

5. КАО управления, в течение 15 рабочих дней, оценивает правильность ранжирования (может взносить изменения).

6. КАО ТНО получившее списки от управления, определяет роли компаний (бальная система), в том числе анализирует выписки по банку, с целью установления выгодоприобретателей, IP-адреса, соответствие вычетов движению денежных средств по счетам, анализирует наличие общехозяйственных расходов, а также цепочки до обналичивания денежных средств.

7. КАО ТНО формирует мотивированное заключение об установленном выгодоприобретателе.

8. КАО управления в течение 10 рабочих дней проверяет заключение КАО ТНО (может не утвердить и отправить на доработку).

9. Если заключение утверждено (акцептировано):

выгодоприобретатель состоит на учете в иных субъектах РФ — в течение 1 рабочего дня заключение направляется в МИ по КН;

выгодоприобретатель и покупатель стоят на учете в другом субъекте РФ — в течение 1 рабочего дня управление направляет заключение в ТНО подготовившее заключение (отработка расхождения силами КАО ТНО, сформировавшими заключение, а не ТНО по месту регистрации выгодоприобретателя);

выгодоприобретатель стоит на учете в субъекте РФ, ТНО которого отрабатывал расхождение — в течение 1 рабочего дня управление направляет заключение в указанный ТНО (отработка расхождения силами КАО ТНО, сформировавшими заключение, а не ТНО по месту регистрации выгодоприобретателя).

10. Побуждение выгодоприобретателя.

11. Если не побудился, не представил доказательств отсутствия вины:

до окончания КНП срок не менее 10 дней — составление акта КНП;

КНП прошла или до ее окончания менее 10 дней — рассмотрение вопроса о назначении тематической ВНП в отношении выгодоприобретателя, который не должен превышать 3 месяца со дня акцептования. При этом должна оцениваться эффективность проверки. Две тематические ВНП за год в отношении одного выгодоприобретателя недопустимы. Составление предпроверочного анализа не требуется. Тематическая ВНП не назначается, если предполагаемые доначисления составляют менее 1/8 от средних доначислений по итогам комплексных ВНП прошлого года в расчете на каждый квартал, предполагаемый к проверке.

если тематическая ВНП может быть низкоэффективной — заключение и материалы передаются для формирования плана комплексной ВНП.

12. Если побудился — проверка может не назначаться (но может быть и назначена).

13. Назначение ВНП при действиях акцептированного выгодоприобретателя:

подача документов на реорганизацию — назначение ВНП в течение 10 рабочих дней с даты подачи документов;

смена юридического адреса в рамках одного субъекта — назначение ВНП в течение 22 рабочих дней;

переезд в другой субъект РФ — назначение ВНП в течение 10 рабочих дней с подачи документов

14. Эффективный срок отработки расхождений — 6 месяцев с момента доведения списка ТНО (рекомендуемый срок, но может быть и дольше).

Сама бальная система выглядит следующим образом:

Как видно из регламента, ничего нового и неизвестного налогоплательщикам в нем нет — проверяют тех, у кого есть что взять, а построение буферных (технических) компаний между выгодоприобретателем и однодневками не решает задачи защиты сущностной компании.

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