Корада
Автоматизация учета

Вам 1С внедрять, или бизнес перестраивать?

Чаще всего к нам приходит заказчик — руководитель, или собственник компании, с запросом «нам пришло время внедрить новую 1С систему». И всегда мы начинаем с вопросов об истинных, настоящих целях. Что поменялось в бизнесе, что пришло время внедрить новую систему? Почему раньше не было нужно, а вот теперь стало пора? Что случится, если ничего не поменяется, и через год вы будете работать как раньше?
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Вам 1С внедрять, или бизнес перестраивать?
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Почему нам это важно? Почему мы не хотим просто продать «желтую коробку» и поставить ее на предприятии заказчика?

Потому что в 90% случаев, эта проданная желтая коробка без качественного внедрения, адаптации под процессы компании, будет просто стоять и ждать. А еще — в нее будут «закопаны» деньги, которые можно было использовать на что-то более полезное. Ну или, в лучшем случае, работать вполсилы — только частью функций.

Чтобы правильно настроить 1С систему, сделать ее нервной системой бизнеса, сделать так, чтобы каждый человек от кладовщика до директора выполнял свои ежедневные задачи в единой 1С, и система служила собственнику для принятия управленческих решений, в первую очередь необходимо разобраться, какие процессы нужно автоматизировать.

А заказчик — не знает свои процессы. Чаще всего, директор думает, что знает, как работает компания. Но стоит ему начать приходить на интервью, которые проводит консультант с сотрудниками и руководителями, выплывают на поверхность такие «неожиданности», в принятии решений на местах, что волосы встают дыбом.

Почему процессы необходимо обследовать, выявить и описать

Большинство бизнесов развивается достаточно хаотично.

Сначала собственник создает компанию. С течением времени он понимает, что «попал в нишу». Владелец расширяет свою команду, и его бизнес растет, и растет, и растет, а вместе с ним увеличиваются и изменяются процессы внутри. И вот уже компания дорастает до того момента, когда процессы необходимо описывать и приводить к понятному виду.

Как правило, на этой стадии развития бизнеса уже невозможно отследить, как именно происходит той или иной процесс. Часто теряется информация, где-то происходят задержки, на каких-то участках отсутствуют ответственные лица.

В стихийно выросшей компании мы всегда можем наблюдать некоторый хаос, поскольку внутри нее организуется работа большого количества людей с определенными договоренностями.

Совершенно необязательно, что эти договоренности между сотрудниками и отделами оптимальны с точки зрения получения наилучшего результата компании. То есть выполнения максимального объема работ с минимальным количеством ресурсов. Скорее всего эти внутренние процессы идут так, чтобы держать баланс между удобством для сотрудников и возможностью зарабатывать.

В 99% случаев никто в компании не знает, как проходят все бизнес-процессы, если в команде больше 20–30 человек. Есть лишь отдельные люди, которые понимают ход их фрагментов.

Учитывая все эти факты, можно с точностью сказать, что вопрос описания бизнес-процессов, дальнейшего их перестроения и улучшения стоит в компании довольно остро.

Внедрение программ 1С:Предприятие

Для нас внедрение – это не продажа лицензий. Внедрить 1С, это значит сделать так, чтобы система работала у вас в компании, и решала задачи как рядовых пользователей, так и собственников

Перестроить бизнес VS автоматизировать на 1С

Из чего же состоит работа по перестроению бизнеса? Опишем ее шаги.

Чтобы все менеджеры по продажам вели сделку одинаково, чтобы все закупщики сравнивали поставщиков, исходя из одних и тех же принятых в компании правил, чтобы все операции на складе отражались, в первую очередь необходимо выявить бизнес-процессы. Это значит описать то, как сейчас в компании они проходят. Даже если вариантов прохождения много.

Далее нужно привести их к одной идеальной картине, которая будет отвечать целям и задачам собственника и руководства компании. И самое главное, реализовать изменения между тем, что есть сейчас, и тем, как должно быть в идеале.

Когда собственник осознает необходимость описания процессов, а не просто «покупки и установки 1С», он задумывается «что делать сначала: автоматизировать бизнес или перестраивать его?».

Бывает так, что собственник еще до перестроения бизнес-процессов обращается за автоматизацией, понимая, что ему не хватает инструментов контроля. Например, он хочет получать достоверную управленческую отчетность оперативно. Тогда владелец бизнеса дает задачу внедренцам 1С поставить в его компании какую-нибудь 1С–систему, при помощи которой он сможет вести управленческий учет.

Такой подход мы в своей практике (практике Корада Консалтинг) не поддерживаем, а исходим из того, что в первую очередь идет управленческий консалтинг, а затем 1С.

То есть важно сначала разобраться в том, что происходит в бизнесе, описать процессы, выработать новые и внедрить их. И только потом есть смысл подбирать программные продукты для автоматизации, внедрять, дорабатывать и настраивать 1С, обучать пользователей и так далее.

Получается простая логика: сначала бизнес-процессы, а потом 1С, в которой эти бизнес-процессы проходят.

Нужно ли описывать процессы «как есть»?

Есть два подхода. Первый подразумевает подготовку двух описаний процессов — текущих и будущих. Как правило, при сравнении этих описаний несложно понять, где есть разрывы, чего не хватает и прочее. Если обследование сделано хорошо, часто сразу видно, какие изменения требуются.

Другой подход подразумевает создание только новых схем бизнес-процессов. Мы используем в своей работе его.

Не пишем, как процессы проходят сейчас, потому что считаем, что эти действия лишь повлекут для клиента дополнительные траты. Это бесполезная работа. Сейчас один и тот же процесс может проходить каждый раз по-разному. В этом, собственно, и состоит проблема.

Зачем же нам описывать 5 маршрутов неправильного хода процесса? Мы создаем сразу новый, и для этого наши консультанты должны иметь хорошую насмотренность на разные бизнесы и понимание того, как процессы работают внутри 1С.

То есть Корада Консалтинг предлагает клиенту тот процесс, к которому хочет прийти заказчик. И опять же по новому процессу видно, какие изменения требуется сделать.

Когда же, наконец, можно покупать 1С и внедрять его

В ходе обследования процессов, и внедрения новых, стало ясно, как компания будет работать, какие роли и процессы должны быть. Теперь можно выбирать продукт 1С,покупать его, настраивать, реализовывать необходимые доработки, то есть делать весь проект автоматизации.

Мы считаем, что управленческий консалтинг и проект внедрения 1С — это два процесса, связанные между собой.

Если компания готова улучшаться, то есть смысл делать консалтинг и внедрение одновременно. Тогда можно будет получить максимальный эффект от такого совместного проекта. Он даст бизнесу возможность выйти на новый уровень и начать быстрее расти и развиваться.

О том, как выявить и описать бизнес-процессы самостоятельно, мы расскажем в одной из следующих статей.

Внедрение программ 1С:Предприятие

Для нас внедрение — это не продажа лицензий. Внедрить 1С, это значит сделать так, чтобы система работала у вас в компании, и решала задачи как рядовых пользователей, так и собственников

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