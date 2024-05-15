Выбор решения 1С для внедрения. Как выбрать программный продукт и когда пора покупать лицензии

В одной из статей нашего блога мы уже затрагивали вопрос покупки и внедрения 1С. А сегодня продолжим рассуждать на эту тему и подробно поговорим про выбор программного продукта.

Если вы сталкивались с проектом внедрения или просто погружены в эту тематику, то вам наверняка известно, что есть огромное количество программных продуктов на платформе 1С:Предприятие, которые покрывают самые разные предметные области — услуги, розничная, оптовая торговля, производство и так далее.

Для наглядности назовем пару больших конфигураций 1С, которые автоматизируют внутри себя много процессов. Если мы берем весь блок закупки, продажи, в том числе опт, дистрибуцию, ценообразование, логистику и так далее, то это 1С:Управление торговлей.

Когда к этому перечню добавляется также регламентированный учет, расчет зарплаты и администрирование, частично бюджетирование, то это 1С:Комплексная автоматизация.

Также есть 1С:ERP, который покрывает блоки бюджетирование и производство.

Не удивительно, что при таком множестве инструментов для автоматизации бизнеса у заказчиков «разбегаются глаза» и возникают вопросы «Что же покупать?» и «Как выбирать?».

Нередко к нам обращаются клиенты с запросом внедрить в их компании определенный программный продукт. И что бы вы могли подумать? В большинстве случаев он им не подходит.

Например, недавно к нам обратился заказчик, который занимается чисто оптовой торговлей, с задачей внедрить в его компании 1С:ERP. Конечно же у нас возник вопрос «Зачем торговой компании программный продукт для автоматизации производства?». На это клиент ответил: «У меня есть деньги на систему. Давайте купим самую лучшую. Вдруг когда-нибудь у нас появится производство. И тогда система уже будет готова».

Мы в Корада Консалтинг такой подход к выбору конфигурации 1С не разделяем и считаем, что он приводит к ошибочному решению.

Поэтому попробуем сейчас дать вам наше видение того, как правильно подбирать программный продукт для автоматизации бизнес-процессов.

Как выбрать программный продукт 1С

Итак, у нас есть бизнес-требования, то есть задачи, которые нужно решать бизнесу. По-другому — функционал, необходимый в информационной системе. А также есть программный продукт 1С.

Для нас оптимальный выбор выглядит так, что все бизнес-требования вкладываются в конфигурацию 1С, которую мы предлагаем. Избыточный функционал в системе минимален.

В чем же с ним проблема? А в том, что это лишние настройки, справочники и регистры. К тому же избыточный функционал обычно пугает пользователей. Конечно, его можно отключить при помощи прав и настроек, но все равно в системе он есть.

Вообще достаточно странно брать 1С:ERP для решения простой дешевой задачи. Как минимум потому, что сами лицензии стоят больше денег. Сэкономленные средства можно было бы направить на что-то более полезное, например, инвестировать в работы на проекте. А так вы покупаете лицензию и функционал, который вам будет не нужен.

Поэтому идеально, когда бизнес-задачи полностью укладываются в типовой программный продукт. При этом его функционал мало превышает потребности бизнеса.

Соответственно, не оптимальный выбор будет в пользу конфигурации, которая существенно больше того, что нужно компании. Кроме того, еще есть вариант не оптимального выбора программного продукта. Это ситуация, когда в 1С много лишнего функционала, при этом в решении не реализуется большая доля функций, необходимых компании.

Когда мы выбираем программный продукт для внедрения, стремимся к тому, чтобы все бизнес-задачи были внутри него, а он, в свою очередь, не обладал избыточным функционалом. Это идеальная картина.

Реалистичное положение дел другое. На практике мы часто сталкиваемся с тем, что какие-то бизнес-задачи невозможно решить внутри выбранного типового программного продукта. Их мы реализуем в системе с помощью доработок. При этом в конфигурации также есть небольшая часть неиспользуемого типового функционала. Ее мы выключаем. И все равно в этом случае зона совпадения функционала 1С и бизнес-задач достаточно большая. Это важно учитывать при выборе конфигурации.

Но что же тогда не стоит принимать в расчет при подборе программного продукта?

Его стоимость.

Конечно, стоимость программного продукта важна, она обязательно должна быть в бюджете проекта. Но не надо принимать решения, исходя из того, что конфигурация самая дорогая, значит, самая хорошая и точно подойдет. Или исходя из того, что если возьмем самый дешевый продукт и сэкономим, то оставшиеся деньги сможем потратить на его доработку.

Стоимость программного продукта должна оставаться за рамками принятия решений о том, какую конфигурацию 1С использовать. Если лучше всего подходит 1C:ERP, то значит надо брать его. Если 1С:Управление торговлей + 1С:Бухгалтерия предприятия + 1С:Розница, то выбираем именно эту связку.

Когда пора выбирать и покупать программный продукт 1С

Еще один самый распространенный вопрос от заказчиков «Когда же пора выбирать и покупать программный продукт?».

Мы подходим к этому следующим образом. Выбирать программный продукт есть смысл после того, как вы однозначно понимаете все процессы, которые в бизнесе проходят. То есть по завершению этапа обследования, когда бизнес-процессы и концепция решений со всеми организационными изменениями приняты.

После этого можно подумать о том, какой продукт или связка программных продуктов с обменом между ними, с интеграцией оптимально решает бизнес-задачи.

До завершения обследования не надо выбирать и покупать конфигурацию 1С. Заказчики нередко совершают ошибку, когда сначала приобретают программный продукт, а потом идут в проект автоматизации. Поскольку во время обследования выясняется, что купленное 1С-решение не подходит компании. И тогда есть два варианта: либо покупать новый продукт, либо ограничивать себя и придумывать, как работать с уже купленной конфигурацией.

Мы же вам рекомендуем начать с выбора не «коробки», а именно подрядчика с технологией, которая вам «зайдет».

Далее с ним сделать обследование (если подрядчик его не делает, то какую-то диагностику он все равно проводит, чтобы понять задачу компании). И уже после того, как процессы будут описаны, выбрать и купить программный продукт.

Такая последовательность шагов обусловлена нашим опытом и технологией. После этапа обследования мы приступаем к моделированию — берем настоящий программный продукт и внутри него настраиваем процессы, гоняем их и показываем клиенту. Получается, к этому этапу 1С-решение уже должно быть выбрано и куплено.

Мы с вами понимаем, что покупка программного продукта требует определенных трат. Но у нас есть решение, как их можно отсрочить. Мы предлагаем постепенно покупать лицензии.

Сначала необходимо потратить часть денег на сами программные продукты и минимальный набор лицензий, при помощи которых вы сможете проверять и принимать модель и доработки. Потом к началу обучения, чтобы обеспечить возможность большому количеству пользователей делать тестовые примеры, закупить следующую партию лицензий. К запуску приобрести сервер и недостающие лицензии.

Таким образом, сумму за программные продукты, которая может быть достаточно существенной, мы разбиваем на этапы. Для любого бизнеса такой вариант предпочтительнее.

Лучше платить постепенно, чем потратить все деньги сразу, при этом на год отложив лицензии в сторону, поскольку их использование начнется только после осуществления запуска.

Рассмотрим еще одну ситуацию. В проект автоматизации вы входите тоже с системой 1С, в которой работали ранее, и которая на текущий момент перестала отвечать потребностям бизнеса. То есть у вас есть продукт, купленный когда-то. Как быть в этом случае?

Первое — спросить своего подрядчика, что можно сделать с имеющимися лицензиями. Чаще всего какие-то из них можно использовать. Например, пользовательские лицензии и лицензии на сервер точно можно применить в новом проекте. Если количество пользователей у вас принципиально не поменялось, то это существенно уменьшит бюджет проекта, потому что часть лицензий не надо покупать заново.

А второе — спросить своего подрядчика, что из имеющегося можно обменять или проапгрейдить. Зачастую есть возможность какие-то лицензии сдать, доплатить и получить другой программный продукт.

Таким образом, если у вас уже есть продукты 1С, часть бюджета можно сэкономить.

В связи с этим мы, конечно, напомним вам, что очень важно регистрационные карточки хранить у себя. Они подтверждают покупку программного продукта и обязательно понадобятся в случае попытки апгрейда.

В завершение

Вот и все, что мы хотели рассказать вам про 1С-решения и лицензирование. Теперь у вас есть ответы на самые частые вопросы заказчиков «Как выбрать программный продукт 1С?» и «Когда пора выбирать и покупать программный продукт 1С?».

Желаем вам успехов в проектах автоматизации.

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