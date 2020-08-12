Расходы при расчете 1% в ПФР. Налоговая согласна

Как всегда летом, становится актуальна тема методики расчета однопроцентного пенсионного взноса для индивидуальных предпринимателей. В очередной раз встал вопрос — как считать этот взнос предпринимателям на упрощенной системе налогообложения с базой доходы минус расходы. И, кажется, наконец-то все споры должны прекратиться. Подробности в нашем новом видео или в продолжении этой статьи.

Для тех, кто в танке

Наверное, мало кто из читателей не знает в чем суть спора предпринимателей на УСН (д-р) с налоговой, но на всякий случай ниже будет несколько абзацев на эту тему. Кстати, у нас есть отдельный ролик, в котором мы говорим об этом поподробней.

Однопроцентный взнос считается предпринимателями от годового дохода, превышающего 300 тысяч рублей. Формула на первый взгляд кажется очень простой — надо просто взять весь доход за год, вычесть из него 300 тысяч и умножить на один процент. Но дьявол, как водится, крылся в деталях. Когда мы, вооружившись карандашом и куском бумаги, решим просчитать этот взнос, то столкнемся с проблемой — а что считать доходом? Если задать этот вопрос предпринимателю, наверное, он просто покрутит пальцем у виска и пойдет дальше зарабатывать деньги, но бухгалтеру тут есть над чем подумать.

Применительно к нашей ситуации (расчет однопроцентного взноса в ПФР) суть понятия «доход» зависит от системы налогообложения, на которой работает предприниматель. Их можно поделить на три вида:

Налог зависит только от доходов. Пример — УСН 6% (д) Налог зависит от доходов и расходов. Пример — НДФЛ, УСН 15% (д-р) Налог не зависит ни от доходов, ни от расходов. Пример — ЕНВД, патент.

Попробуем определить, что такое доход для каждого из озвученных выше типов.

Начнем с самого простого — системы налогообложения, в которых налог зависит только от дохода. Тут однопроцентный взнос считается от всего дохода без учета расходов. И это логично, и никто с этим не спорит. Логично это в первую очередь из-за того, что в этой методике присутствует единообразие. Для расчета страхового взноса в ПФР используются ровно те же самые данные, что и для расчета налога.

Никаких споров нет и по случаям, когда налог не зависит ни от доходов, ни от расходов. В этом случае размер налога зависит от какого-то физического показателя (количество сотрудников, размер зала обслуживания, количество торговых точек). И в зависимости от этого физического показателя государство, как принято говорить, вменяет предпринимателю какой-то фиксированный доход, от которого уже и высчитывается фактический налог. И один процент от дохода свыше 300 тысяч считается как раз от этого вмененного государством дохода. Это тоже вполне логично, и даже более того — чаще всего чрезвычайно выгодно для предпринимателей (за счет того, что вмененный доход может быть гораздо меньше реального).

А вот споры начинаются тогда, когда речь заходит о налогах, размер которых зависит и от дохода, и от расхода. Изначально правила расчета однопроцентного взноса были сформулированы так, что ни в каких случаях не допускалось использование расходов при его расчете. Но несколько лет назад Конституционный суд подтвердил право предпринимателей на общей системе считать 1% в ПФР с учетом расходов. Как итог — это право закрепили в Налоговом кодексе для всех предпринимателей на ОСН. И тут возникла проблема. ИП на УСН (д-р) считают свой налог практически аналогично предпринимателям на ОСН, могут ли они, ориентируясь на правила, которые действую для ИП на общей системе, считать свой 1% с учетом расходов? Налоговая считала, что не могут, а предприниматели считали, что могут. Так и началось противостояние, которое, кажется, наконец-то закончилось.

Что изменилось?

Мы всегда придерживались позиции, что предприниматели на УСН (д-р) могут при расчете своего одного процента использовать расходы, но надо быть готовым отстаивать свою позицию в суде, т.к. в итоге налоговая посчитает их так, как выгодно ей, и свою правоту придется доказывать. Но вероятность выиграть суд если не 100 процентов, то что-то к близкое к этому. Кто-то так и делал, а кто-то не хотел с этим связываться, и каждый год переплачивал кругленькую сумму.

Можно ли назвать эту ситуацию нормальной для правого государства? Скорее всего, нет. Можно ли что-то с этим сделать? На этот вопрос у нас был всегда один ответ — надо защищать свои права. Среди наших Клиентов не нашлось героя, для которого сумма переплаченного налога превысила бы размер усилий на споры с налоговой. Мы регулярно предлагали предпринимателям обратиться в суд и не теряли надежды, что найдется герой, который будет отстаивать свою позицию до конца, до Верховного суда, и создаст прецедент, который заставит внести необходимые изменения в законодательство. И этот герой нашелся. Им оказалась Светлана Павлова из города Первоуральск. Мы нашли контакты Светланы и вот что узнали.

Светлана с коллективом своего магазина

Светлана уже много лет заведует двумя магазинами в Первоуральске — Товары для женщин и Дом одежды на улице Ватутина. А еще у нее есть опыт работы главным бухгалтером, благодаря которому, Светлана сама возвращала свои пенсионные взносы начиная с 2014 года и помогала другим предпринимателям, которые обращались к ней за советом.

Магазины Товары для женщин и Дом одежды в Первоуральске на ул. Ватутина

Так что же сделала Светлана? По сути ничего нового для себя. Уже несколько лет она каждый год ходит в суд с ПФР и ФНС. Можно сказать, что для нее это стало ежегодным ритуалом. Но в конце прошлого года произошло знаковое событие — ее дело от 2018 года дошло до Верховного суда. Лучше всего по этому поводу высказались сами налоговики, выпустившие письмо, в котором они в очередной раз запретили упрощенцам учитывать расходы в расчете пенсионного взноса.

Письмо ФНС № БС-4-11/19262@ от 23.09.2019 В настоящий момент направлена кассационная жалоба в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 03.09.2019 N 309-ЭС19-18969 в отношении ИП Павловой С.А. по делу от 14.11.2018 N А60-65115/2018. После вынесения решения по указанному делу налоговые органы будут руководствоваться при реализации своих полномочий данным решением начиная со дня его размещения в полном объеме на официальных сайтах в сети Интернет либо со дня его официального опубликования в установленном порядке.

Т.е. налоговики сказали — «Пусть решает Верховный суд, как они скажут, так мы делать и будем». И что же решил Верховный суд? Он вполне ожидаемо встал на сторону Светланы. Большой шумихи это не вызвало (из крупных ресурсов мы нашли статью на сайте горячо любимого нами Главбуха). Мало кто верил в то, что налоговая сдержит свое слово. Как оказалось зря.

Но перед тем как продолжить, несколько слов про еще одного героя, благодаря которому то, о чем мы сегодня рассказываем, стало реальностью. Это руководитель екатеринбургской Консалтинговой компании «Налоги и право» Максим Степанов. Он лично оказывал Светлане юридическую поддержку в ее спорах с налоговой. Максим специализируется как раз на подобных «разборках» с ФНС. С его позволения публикуем здесь его электронную почту — m_stepanov@rusnalog.ru Дать полноценную рекомендацию обращаться к нему как к специалисту мы не можем, т.к. пообщались лишь несколько минут по телефону, но как минимум за то, что Максиму удалось вписать свое имя в историю российского предпринимательства (как бы громко это не звучало), его стоит рассмотреть как кандидата на защиту интересов в споре с налоговой.

Почему такая радость?

Мы не просто так нагоняли всю эту торжественность и пафос на протяжении всей статьи. Дело в том, что в прошлую пятницу мы получили сверки с налоговой по всем нашим Клиентам (эта стандартная процедура у нас в компании, мы это делаем каждый месяц), и по сверкам мы обнаружили, что 1% в ПФР у всех предпринимателей на УСН (д-р) налоговая начислила с учетом расходов. Т.е. мы не писали никаких писем и претензий, налоговая сама за 2019 год начислила этот взнос так, как все это время хотели предприниматели. Т.е. как минимум в Петербурге налоговики делают все правильно. На данный момент у нас есть сообщения из Смоленска и Московской области о том, что и там 1% считается с учетом расходов.

И что делать дальше?

Это все, конечно, хорошо, но что теперь делать? Если ваша налоговая не прислушалась к мнению Верховного суда и начислила взнос в ПФР «по-старинке», то надо писать запросы и требовать пересчета. Ссылайтесь на позицию Верховного суда и Определение Конституционного суда.

Если взносы посчитали правильно, но вы платили их без учета расходов, и у вас образовалась переплата, то тут два варианта: оставить переплату в счет будущих оплат или вернуть деньги на расчетный счет. Для возврата денег нужно заполнить и отправить в налоговую соответствующее заявление (КНД 1150058).

А если вам этого окажется мало, то можете попытаться «отбить» свои страховые взносы за 2018 и 2017 годы. Судя по комментариям под нашим видео, некоторые налоговые делают пересчет взноса за эти годы просто по заявлению, без всяких споров.

А как же ЕСХН?

А вот по этому вопросу, к сожалению, нам ничего не известно. С сельхозналогом была такая же проблема, как и с УСН (д-р), он считается с учетом расходов, а 1% налоговая считала без их учета. Вполне возможно, что в налоговой пересмотрят свое отношение и к предпринимателям на ЕСХН тоже. Если у вас есть какая-то информация на эту тему, мы будем рады, если вы поделитесь ей в комментариях.

Надеемся, наша статья была вам полезной. Кстати, можете подписаться на наш блог, мы не так часто тут что-то выкладываем, но стараемся это делать максимально интересно. Если у вас есть какая-то информация на эту тему — не стесняйтесь рассказывать в комментариях.