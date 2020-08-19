ИП на ЕСХН тоже может учитывать расходы при расчете 1% в ПФР

Несколько дней назад мы выпускали небольшую статью на основе нашего видео о том, что за 2019 год налоговая рассчитала 1% от дохода свыше 300 тысяч всем индивидуальным предпринимателям на УСН (д-р) с учётом расходов. Если вы не читали эту статью, можете с ней ознакомиться по ссылке: там вкратце говорится об истории проблемы и о тех, благодаря кому ситуация изменилась.

На момент написания той статьи у нас не было никакой информации о том, что происходит с предпринимателями на ЕСХН. Этот налог считается аналогично УСН (д-р) и, по идее, 1% в ПФР для ИП, использующих этот спецрежим, должен тоже считаться с учётом расходов. Но далеко не всегда мнение налоговой совпадает с мнением предпринимателей, бухгалтеров и даже судов.

В нашем видео про изменения в расчёте одного процента мы попросили зрителей отписаться в комментариях, если им что-то известно про ситуацию с ЕСХН.

И вот сегодня пришли добрые вести от Евгения из Крыма — налоговая рассчитала для его ИП на ЕСХН один процент от дохода свыше 300 тысяч за 2019 год с учётом расходов.

У нас, конечно, недостаточно статистики для того, чтобы утверждать однозначно, но очень похоже, что в вопросе исчисления одного процента теперь не осталось никаких вопросов:

ИП на ОСН. Считают от разницы между доходом и расходом. ИП на УСН (д). Считают от дохода без учета расходов. ИП на УСН (д-р). Считают от разницы между доходом и расходом. ИП на ЕСХН. Считают от разницы между доходом и расходом. ИП на Патенте. Считают от налоговой базы по патенту. ИП на ЕНВД. Считают от вменённого дохода по декларации.

Спасибо за внимание.