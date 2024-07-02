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IT-компании

Меры налоговой поддержки для IT-отрасли в 2024 году

На сегодняшний день IT-компаниям предоставили комплекс налоговых льгот. Но уже в следующем году планируют ограничить порог выручки для компаний, которые ими воспользовались. О том, какие меры актуальны в 2024 году, рассказали в статье.
Меры налоговой поддержки для IT-отрасли в 2024 году
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Налог на прибыль по ставке 0%

Не всем предпринимателям повезло, поскольку воспользоваться такой ставкой могут только организации. Чтобы ее применять, компании нужно отвечать двум требованиям (ст. 284 НК):

  • Иметь документ, который подтверждает госаккредитацию организации.

  • За отчетный период иметь доходы от деятельности в сфере IT, доля которых составляет минимум 70% от совокупного дохода. Перечень таких доходов и исключения из него закреплены в п. 1.15 ст. 284 НК. Например, гранты в виде субсидий в долю не включают.

Напоминаем, что в 2024 году не действует критерий о среднесписочной численности сотрудников компании.

Применять пониженную ставку можно с налогового периода, по итогам которого соблюдаются эти условия. Если в налоговом периоде IT-компания перестанет отвечать хотя бы одному из них, она не сможет применять нулевую ставку с начала такого периода. При этом налог на прибыль можно будет пересчитать с начала года по такой ставке, если юрлицо снова станет соответствовать требованиям (письмо Минфина от 08.07.2022 № 03-03-06/1/65703).

Обратите внимание: даже если организация отвечает предусмотренным требованиям, она не сможет воспользоваться льготной ставкой в следующих случаях:

  • доля участия РФ в компании — минимум 50%;

  • компания появилась после 01.07.2022 в результате реорганизации, кроме случаев, когда она сменила свою организационно-правовую форму;

  • после 01.07.2022 к ней присоединена или из нее выделена другая организация.

Тариф страховых взносов — 7,6%

Схожие условия и запреты установлены для организаций, которые ведут деятельность в IT-сфере, имеют сотрудников и планируют применять особый тариф страховых взносов. В частности, они должны соблюдать правило о доле доходов от IT-деятельности и не подпадать под запреты, связанные с их реорганизацией и долей участия в них РФ.

Есть одно отличие: компания может не подтверждать госаккредитацию документально, если предъявит свидетельство о регистрации в качестве резидента одной из ОЭЗ — технико-внедренческой или промышленно-производственной (п. 5 ст. 427 НК).

Если компания перестанет отвечать установленным требованиям, взносы потребуется рассчитать заново с начала года, но уже по стандартным тарифам.

IT-компании могут применять единый пониженный тариф страховых взносов в размере 7,6 % для выплат в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов. Размер указанной предельной базы с 1 января 2024 года составляет 2 225 000 руб. Льготный тариф применяется к начислениям за всех сотрудников, независимо от того, имеют ли они отношение к профильной деятельности (пп. 3 п.1, п. 5, 2.2 ст. 427 НК).Если общая сумма выплат больше, взносы исчисляют по ставке 0%. Взносы на травматизм под льготу не подпадают.

Освобождение от НДС

Обложению НДС не подлежат операции по реализации:

  • исключительных прав на ПО и базы данных, которые есть в реестрах российского ПО или результатов НИОКР;

  • прав на их использование, в т.ч. если дистанционный доступ к ним предоставляют через любую ИТС.

Исключение — по договору приобретатель исключительных прав может распространять рекламу в ИТС или получать к ней доступ, размещать в такой сети предложения купить товар, работы, услуги или имущественные права, искать сведения о предполагаемых контрагентах или заключать сделки.

Таким образом, для освобождения от НДС не нужно соблюдать правила о доле дохода и наличии госаккредитации. Также не действуют запреты, которые касаются круга лиц. Главное, чтобы операции не подпадали под исключения из пп. 26 п. 2 ст. 149 НК, а программы, права на которые передают, присутствовали в спецреестрах.

Разобраться, какие операции не облагаются НДС, а какие подпадают под исключения, помогут эксперты компании DAS Group

Особые налоговые ставки в субъектах РФ

Юрлица и предприниматели, которые ведут IT-деятельность, могут рассчитывать на пониженные ставки налогов по УСН и ПСН. Льготные ставки устанавливают субъекты РФ. Размеры ставок варьируются в зависимости от региона:

  • УСН «доходы минус расходы» — до 10%;

  • УСН «доходы» — до 5%;

  • ПСН — 0%.

Ускоренная амортизация

Для целей налогового учета все IT-компании вправе применять повышающий коэффициент не выше 3 к основной норме амортизации. Для этого они должны включить в учетную политику положения о применении специального коэффициента и его конкретный размер (письмо Минфина от 05.03.2024 № 03-03-06/1/19743). Это потребуется сделать, если компания решит применить ускоренную амортизацию в отношении (ст. 259.3 НК):

  • амортизируемых ОС, которые были включены в единый реестр радиоэлектронной продукции на день ввода в эксплуатацию;

  • НМА, в частности, исключительных прав на ПО и базы данных, которые включены в единый реестр.

Ограничения на налоговые проверки

До 3 марта 2025 года не проводят выездные налоговые проверки IT-компаний, которые прошли госаккредитацию. Исключение — проверки, согласие на которые дали руководитель вышестоящей налоговой или ФНС России либо их заместители (письмо ФНС от 24.03.2022 № СД-4-2/3586@). Камеральные проверки проводят в обычном порядке.

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