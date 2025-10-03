Как оформить согласие на обработку персональных данных с 1 сентября 2025: пошаговая инструкция для бизнеса

- СкачатьОбразец заполненного Согласия на обработку ПДн.docx14 загрузок
Что изменилось
Согласие на обработку персональных данных — это добровольное разрешение физлица на действия с его данными (сбор, хранение, систематизация, передача, уничтожение и т. д.). Основные требования к Согласию сформулированы в ст. 9 закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ.
С 1 сентября 2025 года изменились правила его оформления: это должен быть отдельный документ. Например, нельзя включать Согласие в текст трудового договора, политики конфиденциальности, пользовательского соглашения, политики обработки cookie и других соглашений.
Цель изменений: сделать документ «видимым» для субъектов ПДн: посетителей сайтов, сотрудников, клиентов и др. Нововведение исключает ситуации, когда физлицо подписывает один документ или ставит одну «галочку» на сайте, а по факту соглашается с двумя документами.
Основные этапы оформления Согласия
Специальный шаблон документа закон не устанавливает. Исходить следует из специфики деятельности оператора. Разберем основные этапы.
Шаг 1. Проведите аудит текущей документации
Изменения относятся к Согласиям, полученным с 1 сентября 2025 года. Если до этой даты согласия получены по всем правилам, то переделывать их не нужно.
Кроме того, с начала осени все виды согласий должны быть оформлены как самостоятельные документы:
Согласие на обработку персональных данных.
Согласие на распространение персональных данных. Подготовить этот вид документа можно в сервисе Роскомнадзора, потребуется подтвержденная учетная запись на «Госуслугах».
Согласие на получение рекламно-информационных рассылок.
Например, нельзя включать Согласие на распространение в текст Согласия на обработку персональных данных.
С 1 сентября 2025 запрещено «прятать» Согласие в различные договоры, соглашения, формы на сайте. Согласие должно быть сознательным, предметным, однозначным, информативным (ч. 1 ст. 9 закона № 152-ФЗ).
Шаг 2. Определитесь с формой
Согласие на обработку ПДн может быть оформлено в письменной или электронной форме. Но в любом случае оно должно выражать свободное волеизъявление физлица на совершение действий с его данными.
От выбранной формы зависит способ подписания Согласия:
Письменное (бумажное) согласие физлицо подписывает собственноручно.
Электронное согласие может быть подписано по-разному: с помощью электронной подписи (ЭП), путем проставления «галочки» или нажатием кнопки «Соглашаюсь» на сайте.
Закон определяет случаи, когда согласие обязательно нужно получать в письменной форме:
1. Размещение персональных данных в общедоступных источниках (ст. 8 закона № 152-ФЗ).
Пример: компания включает ФИО, возраст, адрес, образование и другие сведения о работнике в общедоступный корпоративный справочник.
2. Обработка специальных категорий ПДн (п. 1 ч. 2 ст. 10 закона № 152-ФЗ).
Пример: оператор получает данные о национальности, вероисповедании, политических убеждениях, состоянии здоровья физлица.
3. Обработка биометрических ПДн (ч. 1 ст. 11 закона № 152-ФЗ).
Пример: организация использует для установления личности физлица его фото, видеоизображение или отпечатки пальцев. К биометрическим данным также относятся: ДНК, радужная оболочка глаз, образец голоса и другие уникальные физиологические особенности человека, которые используются для установления личности их владельца.
4. Передача ПДн работника третьим лицам (ст. 88 ТК).
Пример: организация передает персональные данные работника страховой компании для заключения договора ДМС.
Важно! Требование о наличии согласия в письменной форме относится не к носителю, а к содержанию согласия (ч. 4 ст. 9 закона № 152-ФЗ). На бумажном носителе можно получить согласие в простой форме (без паспортных данных, адреса и т.п.) — такая форма допустима в 90% случаев. Кроме того, согласие в письменной форме может быть подписано ЭЦП, заменяющей собственноручную подпись субъекта.
Шаг 3. Пропишите обязательные пункты
В законодательстве нет конкретного шаблона для оформления документа, но есть перечень обязательных пунктов, которые следует указать в Согласии (ч. 4 ст. 9 закона № 152-ФЗ):
Персональные данные физлица или его представителя — ФИО, адрес, паспортные данные. Если действует представитель, то нужно подтвердить его полномочия — например, указать номер доверенности.
Сведения об операторе — наименование организации или ФИО ИП, адрес. Пример формулировки: «ООО БухКонсалт, адрес: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 101, ОГРН [...], ИНН [...]».
Цель обработки — открытие в банке зарплатной карты, передача данных в страховую компанию для заключения договора ДМС и т. д.
Перечень персональных данных, которые разрешено обрабатывать с согласия их владельца — ФИО, дата рождения, пол, возраст, гражданство, семейное положение, состояние здоровья, ИНН, СНИЛС и др.
Сведения об уполномоченном лице, которое вправе обрабатывать ПДн по поручению оператора — ФИО, наименование, адрес.
Срок действия Согласия на обработку ПДн — не может быть неограниченным.
Способ отзыва.
Подпись физлица.
В Согласии нельзя использовать размытые формулировки. В таблице — несколько примеров:
Можно
Нельзя
✅ «ООО Бухуслуги»
❌ «Компания по ведению бухгалтерского учета»
✅ ФИО, паспортные данные
❌ «Данные по запросу страховой компании
✅ «Настоящее согласие действует со дня его подписания до отзыва в письменной форме».
❌ «Настоящее согласие дано на неопределенный срок»
Шаг 4. Обеспечьте «видимость» Согласия на сайте
Если у вас нет сайта — пропустите этот шаг.
Согласие на обработку ПДн должно быть выделено на сайте и иметь техническую возможность для его принятия как самостоятельного документа (а не в составе оферты, пользовательского соглашения и т. д.).
С 1 сентября 2025 года запрещены формулировки по типу: «Нажимая кнопку, вы принимаете условия Политики конфиденциальности». Обязательно должна быть ссылка на страницу с текстом согласия.
Как реализовать. Настройте отдельный чекбокс или кнопку с текстом согласия, чтобы пользователь мог поставить «галочку» или нажать «Согласен». Также необходимо создать отдельную страницу с Согласием на обработку ПДн и переводить пользователей на нее по ссылке.
Образец Согласия на обработку ПДн
Условно документ можно разделить на несколько смысловых блоков:
«Шапка» — заполняются строки «От кого» и «Кому» дается согласие.
Сведения о субъекте ПДн и операторе.
Перечень персональных данных и цели обработки.
Срок действия документа.
Дата и подпись физлица.
Пустой бланк Согласия работника на обработку ПДн.
Образец заполненного Согласия на обработку ПДн.
Административная ответственность
Обработка персональных данных без согласия физлица в письменной форме, в случаях предусмотренных законодательством (обработка биометрии, спецкатегорий и т.п.), влечет штрафы по ч. 2 и 2.1 ст. 13.11 КоАП:
Нарушение допущено впервые (ч. 2 ст. 13.11 КоАП)
На граждан
от 10 до 15 тыс. руб.
На должностных лиц
от 100 до 300 тыс. руб.
На организации
от 300 до 700 тыс. руб.
Повторное нарушение (ч. 2.1 ст. 13.11 КоАП)
На граждан
от 15 до 30 тыс. руб.
На должностных лиц
от 300 до 500 тыс. руб.
На ИП
от 500 тыс. до 1 млн руб.
На организации
от 1 до 1,5 млн руб.
В иных случаях обработки персональных данных без согласия, когда его получение необходимо по закону в простой (не в письменной) форме, нарушение квалифицируется по ч. 1 и 1.1 ст. 13.11 КоАП:
Нарушение допущено впервые (ч. 1 ст. 13.11 КоАП)
На граждан
от 10 до 15 тыс. руб.
На должностных лиц
от 50 до 100 тыс. руб.
На организации
от 150 до 300 тыс. руб.
Повторное нарушение (ч. 1.1 ст. 13.11 КоАП)
На граждан
от 15 до 30 тыс. руб.
На должностных лиц
от 100 до 200 тыс. руб.
На ИП
от 300 тыс. до 500 тыс. руб.
На организации
от 300 тыс. до 500 тыс. руб..
Подведем итоги
С 1 сентября 2025 года требования к Согласию на обработку персональных данных стали более строгими. За использование данных физлица без его согласия организацию могут наказать штрафом до 1,5 млн рублей.
Что нужно запомнить:
Оформляйте документ отдельно от договоров оферт, пользовательских соглашений, политики конфиденциальности, других видов согласий (на распространение, рекламно-информационные рассылки).
В Согласии на обработку указывайте обязательные разделы в соответствии с ч. 4 ст. 9 закона № 152-ФЗ: данные субъекта ПДн и оператора, цели обработки, перечень данных, срок действия согласия.
Запрашивайте только те данные, которые нужны для обработки. Например, для доставки заказа нужны ФИО и адрес, а вот получать в этом случае серию и номер паспорта будет избыточно.
Получить согласие можно в письменной или простой форме. В отдельных случаях закон обязывает получать согласие только на бумаге: обработка специальных и биометрических ПДн, размещение данных в общедоступных источниках (ст. 8, 10 и 11 закона № 152-ФЗ) или передача персональных данных работников третьим лицам (ст. 88 ТК).
Четко выделите на сайте форму Согласия: это может быть чек-бокс, отдельная кнопка обязательно со ссылкой на страницу с текстом документа.
