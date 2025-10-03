Как оформить согласие на обработку персональных данных с 1 сентября 2025: пошаговая инструкция для бизнеса

Что изменилось

Согласие на обработку персональных данных — это добровольное разрешение физлица на действия с его данными (сбор, хранение, систематизация, передача, уничтожение и т. д.). Основные требования к Согласию сформулированы в ст. 9 закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

С 1 сентября 2025 года изменились правила его оформления: это должен быть отдельный документ. Например, нельзя включать Согласие в текст трудового договора, политики конфиденциальности, пользовательского соглашения, политики обработки cookie и других соглашений.

Цель изменений: сделать документ «видимым» для субъектов ПДн: посетителей сайтов, сотрудников, клиентов и др. Нововведение исключает ситуации, когда физлицо подписывает один документ или ставит одну «галочку» на сайте, а по факту соглашается с двумя документами.