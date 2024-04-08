Бухгалтерские мемы: за что мы любим и ненавидим конец месяца

Конец месяца для бухгалтера — это как финал большого сериала: погони за контрагентами, интриги с отчетностью, неожиданные повороты в первичке и, конечно, большое облегчение после титров.

Мы решили подойти к отчетному периоду с юмором — сделали мемы, которые поймет каждый из вас.

Посмеяться над ситуациями помогут Люди в черном. Прямо цвет траура. Совпадение? Не думаем.

1. Когда пытаешься совместить работу и личную жизнь в конце месяца

2. Когда находишь ошибку в отчете, и для ее исправления нужно найти документ, который лежит… а где он лежит?

3. Когда в последний день месяца начальник говорит, что нужно еще подправить отчетность

4. Когда наконец закрыл месяц и получаешь зарплату

5. Оптимисты vs пессимисты vs бухгалтеры

Мемы — это универсальный язык, который помогает нам посмеяться над тем, что в реальной жизни дается тяжело. Помните, что конец каждого месяца — это не только время для отчетов, но и шанс начать что-то новое с чистого листа... пока снова не наступит конец месяца!

Сходить с друзьями на вечеринку 30 числа, никогда не терять документы, за секунды обрабатывать внезапные документы от начальника и заниматься важными задачами, которые приведут вас к повышению, поможет Dbrain, компания по распознаванию документов.

Что делают сервисы Dbrain

1. Распознают любые документы: хоть первичку, хоть анкеты клиентов, хоть паспорта сотрудников.

2. Без вас забирают документы из всех источников и классифицируют их: накладная, счет-фактура, УПД и т.д.

3. Распознают все поля и загружают структурированную информацию в систему вашей компании.

4. Напоминают контрагенту поставить печать или подпись, если он забыл.

5. Просят контрагента прислать скан или фото качеством получше, если у вас есть важные стандарты качества.

Оставьте заявку и расскажите нам о своих проблемах с документами. Вам это поможет разгрузить целый отдел, а нам — возможно, создать новые мемы.

Распознали первичку, пока бухгалтер ходил за водичкой Представьте, что на вашем рабочем столе есть папка, куда можно закинуть накладную, а она сама распознается и отправится в нужную систему. За секунды. Представили? А мы сделали! Попробовать

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