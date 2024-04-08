Бухгалтерские мемы: за что мы любим и ненавидим конец месяца

Мы решили подойти к отчетному периоду с юмором — сделали мемы, которые поймет каждый из вас.
Посмеяться над ситуациями помогут Люди в черном. Прямо цвет траура. Совпадение? Не думаем.
1. Когда пытаешься совместить работу и личную жизнь в конце месяца
2. Когда находишь ошибку в отчете, и для ее исправления нужно найти документ, который лежит… а где он лежит?
3. Когда в последний день месяца начальник говорит, что нужно еще подправить отчетность
4. Когда наконец закрыл месяц и получаешь зарплату
5. Оптимисты vs пессимисты vs бухгалтеры
Мемы — это универсальный язык, который помогает нам посмеяться над тем, что в реальной жизни дается тяжело. Помните, что конец каждого месяца — это не только время для отчетов, но и шанс начать что-то новое с чистого листа... пока снова не наступит конец месяца!
Сходить с друзьями на вечеринку 30 числа, никогда не терять документы, за секунды обрабатывать внезапные документы от начальника и заниматься важными задачами, которые приведут вас к повышению, поможет Dbrain, компания по распознаванию документов.
Что делают сервисы Dbrain
1. Распознают любые документы: хоть первичку, хоть анкеты клиентов, хоть паспорта сотрудников.
2. Без вас забирают документы из всех источников и классифицируют их: накладная, счет-фактура, УПД и т.д.
3. Распознают все поля и загружают структурированную информацию в систему вашей компании.
4. Напоминают контрагенту поставить печать или подпись, если он забыл.
5. Просят контрагента прислать скан или фото качеством получше, если у вас есть важные стандарты качества.
Оставьте заявку и расскажите нам о своих проблемах с документами. Вам это поможет разгрузить целый отдел, а нам — возможно, создать новые мемы.
Распознали первичку, пока бухгалтер ходил за водичкой
Представьте, что на вашем рабочем столе есть папка, куда можно закинуть накладную, а она сама распознается и отправится в нужную систему. За секунды. Представили? А мы сделали!
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Комментарии1
прикольно)
Я бы еще добавила картинку с текстом:
"Всегда есть космический крейсер, кореллийские лучи смерти, галактическая чума, угрожающая погубить всю планету... И чтобы обыватели не сошли с ума, они ничего не должны об этом знать!"
Только про 30-е число ошибка. Как раз 29-31 и 1-2 число месяца - чуть ли не единственные дни, когда бухгалтер может немного развлечься)
А конец месяца - это аврал для продажников и т.п.