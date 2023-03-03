Как изменится рынок внештатного персонала в 2023 году

С точки зрения налогов, бизнес стремится себя обезопасить, поэтому предпочитает оформлять аутсорсинг скорее с самозанятыми, чем с физлицами.

Расскажем, как самозанятость стала трендом и что изменится в этой сфере в 2023 году.

Успешный эксперимент, превратившийся в тренд

Самозанятость – это специальный налоговый режим. Он был запущен в качестве эксперимента в 2019 году на территории четырех регионов: в Москве, Московской и Калужской областях, Татарстане, а с октября 2020 года – по всей стране (закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ).

Стать самозанятыми могут не только граждане России, но и граждане стран ЕАЭС (Беларуси, Казахстана, Армении и Киргизии).

Основной целью эксперимента было вывести из тени людей, которые работают неофициально или совмещают основную работу с дополнительной, не регистрируя свой доход.

Самозанятым предоставили низкие ставки по налогу (4% с дохода от физлиц и 6% – от компаний и ИП), освободили от уплаты страховых взносов и подачи деклараций. Не требуется для работы и онлайн-касса. Чеки формируются через специальное приложение в пару кликов, а если сотрудничать с заказчиками через партнёров ФНС, то формирование чека берёт на себя партнёр.

Однако у спецрежима есть не только возможности, но и ограничения. Самозанятым запрещено:

нанимать работников;

перепродавать товары, заниматься добычей и продажей полезных ископаемых, продавать лицензируемые товары, работать по агентским договорам;

сотрудничать с текущим или бывшим работодателем, если с момента увольнения прошло менее двух лет.

Также для самозанятых установили предельный размер годового дохода – 2,4 миллиона рублей. Когда исполнитель превышает годовой лимит, он теряет право применять спецрежим до конца года. Чтобы продолжить деятельность, бывший самозанятый может зарегистрироваться в качестве ИП и платить налоги в соответствии с выбранной системой налогообложения.

Перейти на режим разрешили не только физическим лицам, но и ИП.

Число самозанятых продолжает стремительно расти, эксперимент с новым спецрежимом стал трендом. Он позволяет людям легально получать дополнительный доход и свободно управлять своим временем. Бизнес тоже оценил преимущества сотрудничества с самозанятыми. Они сами платят налог со своего вознаграждения, а их заказчики освобождены от выполнения функций налогового агента, сдачи отчётности и уплаты страховых взносов.

Сегодня особую роль в инфраструктуре рынка труда занимают цифровые платформы. Они представляют собой основной инструмент, который упрощает поиск исполнителей для бизнеса и значительно сокращает операционные издержки за счет цифровизации процессов..

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Текущая картина рынка

По статистике налоговой службы число зарегистрированных самозанятых в России на конец 2022 года увеличилось в 1,7 раз и достигло 6,5 миллионов человек. А величина зарегистрированного дохода самозанятых по итогам года составила 125,8 миллиардов рублей.

При этом эксперты ВШЭ прогнозируют прирост числа исполнителей к 2030 году до 15 миллионов человек.

Чем же обусловлен такой стремительный рост числа самозанятых? В первую очередь, самозанятость – это простой и понятный режим. Чтобы пройти регистрацию и начать работу, не нужно разбираться в законах.

Кроме того для людей оченьважна предсказуемость, в том числе со стороны законодательства. Эксперимент введен на 10 лет, причем на всём его протяжении власти не будут повышать налоговые ставки или уменьшать предельный размер доходов – такое условие зафиксировано в законе (п. 3 ст. 1 № 422-ФЗ).

Стать самозанятым просто. Регистрация в приложении «Мой налог» бесплатна и осуществляется мгновенно. Начинающему бизнесмену не страшны отчеты, не нужны специальные знания нормативной базы, не требуется использовать бухгалтерские программы для учёта. Простота и удобство режима позволяют людям комфортно работать в правовом поле, не опасаясь штрафов от контролирующих органов.

Преимущества режима оценили и индивидуальные предприниматели. ИП, у которых нет работников, а доходы укладываются в лимит, переходят на самозанятость с других режимов (упрощенной системы налогообложения, единого сельскохозяйственного налога, патентной системы налогообложения). Это позволяет им сократить издержки (например: на аренду кассы и её обслуживание) и не сдавать налоговые декларации.

Посредниками между бизнесом и самозанятыми часто становятся онлайн-платформы. Платформы имеют удобный функционал, гарантируют исполнителям своевременное получение оплаты, а заказчикам – получение закрывающих документов.

Цифровая HR платформа – экосистема цифровых сервисов с полной автоматизацией HR и финансовых процессов при работе с внештатными исполнителями с применением алгоритмов искусственного интеллекта и машинного обучения. В платформе используется предиктивная модель подбора – она помогает в сжатые сроки привлекать большое количество линейных исполнителей под конкретные задачи бизнеса.

Изменения в 2023 году: программа добровольного соцстрахования

Ранее самозанятые не могли претендовать на получение пособий по больничным листам.

В 2022 году Министерство труда представило модель добровольного страхования для самозанятых. Она заработает с 1 июля 2023 года. Самозанятые смогут получать от государства пособия по больничным листам. Но для этого им нужно будет добровольно перечислять взносы в бюджет.

Максимальный размер пособия, которое можно получить за целый месяц нетрудоспособности, самозанятый сможет выбрать из двух вариантов: 32 484 рублей или 48 726 рублей (две или три суммы МРОТ). В зависимости от выбранного варианта ежемесячные взносы составят 1 247 или 1 871 рубль. Платить взносы можно будет через приложение «Мой налог». Сейчас аналогичным образом самозанятые могут уплачивать добровольные взносы на пенсионное страхование.

Возможность получить пособие за дни болезни сделает режим привлекательнее, а значит, число самозанятых продолжит расти.

Для бизнеса, который уже успел оценить экономический эффект от сотрудничества с самозанятыми, важно выстроить безопасное и прозрачное взаимодействие. Цифровая HR платформа – поможет в кратчайшие сроки подобрать нужное количество специалистов под конкретные задачи, проверит их паспорт, личную медицинскую книжку и статус самозанятости, зафиксирует объем работ, а в случае необходимости, оперативно заменит исполнителя.

По факту выполнения работ заказчик получит полный комплект закрывающих документов.

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