Почему «Цифровая HR платформа»?

Цифровая HR платформа — уникальная экосистема цифровых сервисов. Она способна полностью автоматизировать HR и финансовые процессы при работе с внештатным линейным персоналом.
Чем платформа помогает бизнесу:
Подбирает любое количество исполнителей из базы по всей России и выводит на объекты в указанное время.
Автоматически проверяет паспорт и статус самозанятости, а также личную медицинскую книжку и уровень благонадежности.
Заключает договор напрямую между нанимателем и исполнителем, составляет акты выполненных работ — всё в электронном виде.
Формирует чеки за исполнителя.
Проводит моментальные выплаты за оказанные услуги.
Предоставляет отчеты о закрытии заявок и движении денежных средств, формирует рекомендации на основе модулей предиктивной аналитики.
Наш сервис предлагает соискателям только те задания, которые им интересны, выгодны финансово и удобны по логистике, – это позволяет увеличить средний «срок жизни» соискателя на платформе и сократить отток линейных исполнителей.
Процесс вывода на задание персонала с Цифровой HR платформой будет занимать в среднем в 6,5 раз меньше времени, чем при классическом использовании ручного труда.
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