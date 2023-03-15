Почему «Цифровая HR платформа»?

Мы хотим представить вам наш сервис «Цифровая HR платформа». Что же отличает ее от других решений?

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Почему «Цифровая HR платформа»?

Цифровая HR платформауникальная экосистема цифровых сервисов. Она способна полностью автоматизировать HR и финансовые процессы при работе с внештатным линейным персоналом.

Чем платформа помогает бизнесу:

  1. Подбирает любое количество исполнителей из базы по всей России и выводит на объекты в указанное время.

  2. Автоматически проверяет паспорт и статус самозанятости, а также личную медицинскую книжку и уровень благонадежности.

  3. Заключает договор напрямую между нанимателем и исполнителем, составляет акты выполненных работ — всё в электронном виде.

  4. Формирует чеки за исполнителя.

  5. Проводит моментальные выплаты за оказанные услуги.

  6. Предоставляет отчеты о закрытии заявок и движении денежных средств, формирует рекомендации на основе модулей предиктивной аналитики.

Наш сервис предлагает соискателям только те задания, которые им интересны, выгодны финансово и удобны по логистике, – это позволяет увеличить средний «срок жизни» соискателя на платформе и сократить отток линейных исполнителей.

Процесс вывода на задание персонала с Цифровой HR платформой будет занимать в среднем в 6,5 раз меньше времени, чем при классическом использовании ручного труда.

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