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HR-форум «Рынок труда-2023»

21 марта состоялся HR-форум «Рынок труда-2023» издательского дома «Коммерсантъ».

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HR-форум «Рынок труда-2023»
Иллюстрация: Цифровая HR платформа

Основной темой мероприятия стало изменение кадровой стратегии компаний в новых экономических реалиях, а также дефицит линейного персонала. Участники отметили что особое влияние на рынок труда оказывает цифровизация, которая затрагивает всё больше аспектов работы HR-сферы.

Среди спикеров форума выступил основатель и СЕО «Цифровой HR платформы» – Дмитрий Серебряков. Он рекомендовал участникам форума, как HR-отделам действовать в новых реалиях рынка и обрести антихрупкость при помощи автоматизации работы с внештатным персоналом.

Дмитрий также отметил преимущества платформенных решений и объяснил, как с их помощью наниматели могут сохранить устойчивость в нестабильной мировой ситуации.

Я поднял тему антихрупкости компаний. Это понятие ввёл знаменитый финансовый гуру и автор бестселлеров Нассим Талеб. Термин означает устойчивость вещи, системы или явления, неизменность свойств при чрезвычайных ситуациях. Вместе с участниками конференции мы обсудили ряд принципов, которые помогут развить антихрупкость у HRD. Ведь директор по персоналу первым принимает на себя удар при любых изменениях на рынке в целом и на рынке труда в частности. Возможно, антихрупкость – главное качество, которое необходимо ему для работы в наше время, – высказал свое предположение Дмитрий Серебряков. – А затем я продемонстрировал, как наше цифровое платформенное решение может помочь HRD на всех этапах взаимодействия с внештатным линейным персоналом: в поиске, проверке, оформлении, контроле, выплатах, сборе чеков и подготовке отчетности.

Подробнее о мероприятии можно почитать по ссылке.

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Цифровая HR платформа
Цифровая HR платформа
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