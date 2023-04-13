Каких специалистов можно найти на Цифровой HR платформе?

Мы составили список самых востребованных исполнителей нашей платформы.

Курьер

Доставляет различные посылки от одного места к другому. Курьер работает в транспортной компании или курьерской службе. Он внимателен и умеет быстро ориентироваться в городе.

Работник торгового зала

Заполняет витрины и стеллажи продукцией, проверяет срок годности товара, отслеживает актуальность ценников, поддерживает порядок на прилавках и создаёт привлекательный внешний вид витрин.

Комплектовщик

Складской работник, который занимается комплектацией, фасовкой и упаковкой продуктов. На небольших предприятиях функции комплектовщика часто объединяют с фасовщиком.

На крупных предприятиях ритейла и розничной торговли есть отдельные бригады из комплектовщиков, упаковщиков и фасовщиков.

Разнорабочий

Занимается физическим трудом, который не требует квалификации. Он работает на стройках, заводах и фабриках, на складах и в магазинах.

Грузчик

Выполняет работы по погрузке, разгрузке, кантованию, перекатыванию, подъёму предметов.

Уборщик

Сотрудник, который работает на поддержание чистоты служебных помещений. При этом он использует различные инструменты и технику, а также химические средства для обеззараживания, очистки и дезинфекции.

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