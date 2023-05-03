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Бухгалтеры

Минутка терминологии

Разберём самые популярные термины, которые используют сотрудники HR и финансовых подразделений и бухгалтеры при работе с внештатным персоналом.
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Минутка терминологии
Иллюстрация: Цифровая HR платформа

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)

Прямой налог, который человек платит в пользу государства. Конечная сумма НДФЛ зависит от суммы дохода, который получил плательщик, характера дохода, а также налоговых вычетов, на которые он имеет право.

Налог на профессиональный доход (НПД) или самозанятость

Это специальный налоговый режим. Он подходит для физических лиц без статуса индивидуальных предпринимателей (самозанятых) и для ИП.

Самозанятый

Человек, который платит специальный налог на профессиональный доход.

Электронный документооборот (ЭДО)

Это система обмена электронной документацией внутри компании, между организациями и с госорганами. ЭДО сокращает трудозатраты, уменьшает расходы организации, обеспечивает удобство поиска и передачи документации.

Договор гражданско-правового характера (ГПХ)

Для разовых услуг – это название соглашения между заказчиком и исполнителем, в котором определены работы или услуги, за которые подрядчик (исполнитель) получит вознаграждение. Договор регулируется Гражданским кодексом, а не Трудовым кодексом.

Фрилансер

Это человек, который самостоятельно организует свой труд. Он сам ищет клиентов, получает прибыль и платит налоги. Фрилансеры могут выполнять разовые проекты или периодически решать задачи одного заказчика.

Закрывающие документы

Перечень бумаг, которые стороны должны подписать при окончательном завершении сделки. Это документальное подтверждение того, что стороны полностью выполнили условия договора, не имеют друг к другу никаких претензий и расплатились по всем своим обязательствам. Закрывающие документы необходимы для налогового и бухгалтерского учёта.

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Цифровая HR платформа

Цифровая HR платформа

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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