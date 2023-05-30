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Самозанятые

Договор с самозанятым: как избежать риска переквалификации в трудовые отношения

Правильный договор с самозанятым — залог спокойствия заказчика. К такому договору не будет вопросов у налоговиков. Расскажем, какие обязательные условия должен содержать договор, и что точно нельзя в нём писать.
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Договор с самозанятым: как избежать риска переквалификации в трудовые отношения
Иллюстрация: Цифровая HR платформа

Какие разделы включить в договор

Сотрудничество с самозанятым можно оформить на основании договора подряда или оказания возмездных услуг.

Документ должен быть составлен в двух экземплярах и подписан обеими сторонами — заказчиком и исполнителем.

Из чего состоит договор:

  • Преамбула — в неё включают сведения о сторонах договора.

  • Предмет договора — в этом разделе перечисляют работы или услуги, которые необходимо выполнить в рамках сотрудничества, и их объём.

  • Права и обязанности сторон — в этом разделе указывают:

    • требования к качеству работ, оказанных исполнителем;

    • обязанность заказчика оплатить выполненные работы; 

    • случаи, когда заказчик вправе отказаться от услуг исполнителя.

  • Стоимость услуг и порядок расчёта — здесь указывают стоимость услуг по договору, валюту расчёта и порядок производимых выплат.

Именно в этом разделе нужно прописать обязанность самозанятого предоставить заказчику чек на полученную сумму вознаграждения, а также последствия, которые грозят исполнителю, если он не выставит чек или аннулирует его без возврата денег заказчику.

  • Конфиденциальность — в разделе указывают, какая информация является конфиденциальной, и прописывают условия о её неразглашении. 

  • Ответственность сторон — в этом разделе фиксируют последствия для исполнителя, если он:

    • не окажет услуги или окажет их некачественно;

    • нарушит сроки оказания услуг, прописанные в договоре;

    • нарушит определенные пункты договора.

Здесь же фиксируют ответственность заказчика, например, его обязательство своевременно предоставлять информацию и документы, необходимые для качественного выполнения работ.

  • Разрешение споров — в этом разделе описывают способы решения спорных ситуаций между заказчиком и исполнителем.

  • Иные условия — этот раздел включает прочие условия, важные для обеих сторон.

Например, в нём можно указать, что заказчик не обязан выступать налоговым агентом и уплачивать страховые взносы с выплат самозанятому.

Здесь же можно зафиксировать сроки начала и окончания действия договора, если информация о сроках не вынесена в отдельный раздел, и порядок его подписания предусмотрен, например, в электронном виде.

  • Реквизиты и подписи сторон — указываются со стороны заказчика:

    • полное наименование (ФИО предпринимателя);

    • юридический адрес (для организаций);

    • фактический адрес;

    • ИНН/КПП;

    • банковские реквизиты организации или ИП.

Со стороны исполнителя перечисляются:

  • ФИО самозанятого;

  • паспортные данные.

В этом разделе предусмотрены подписи сторон.

Обязательные сведения в договоре с самозанятым

В преамбуле договора нужно указать, что сторонами выступают «Заказчик» и «Исполнитель».

В договоре с самозанятым не могут фигурировать такие понятия, как «Работодатель» и «Работник» — это формулировки трудового договора.

Здесь же нужно уточнить, что исполнитель имеет статус самозанятого и уплачивает налог на профессиональный доход.

Пример:

В договоре нужно детально прописать работы, которые должен выполнить самозанятый. Это должны быть не общие формулировки, а конкретные задачи. Помимо перечня работ нужно указать их объём, место проведения и чёткие сроки.

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Пример:

Если список услуг объемный или состав работ сложный, то лучше расписать его в приложении к договору.

Размер выплат необходимо указать исходя из конкретного объёма услуг, а не за период, например, месяц. В договоре можно указать условие о предоплате, это не противоречит закону.

Окончательный расчёт по вознаграждению проводят по факту принятых работ на основании подписанного акта. Это нужно отразить в договоре.

Пример:

Зафиксируйте в договоре, что исполнитель сам оплачивает налог с полученного вознаграждения, а заказчик не начисляет НДФЛ и не обязан платить страховые взносы с выплат самозанятому.

Пример:

Важно прописать обязанность исполнителя предоставить заказчику чек, после получения оплаты.

Желательно указать временной интервал, в который нужно передать чек, а также зафиксировать последствия, которые ждут исполнителя при невыдаче чека или его аннулировании без возврата денег заказчику.

Пример:

Если заказчик сотрудничает с самозанятыми через специальные электронные площадки, то риск неполучения чека сводится к нулю.

Цифровая HR платформа — официальный партнер ФНС. Сразу после того, как услуги будут оказаны, платформа автоматически формирует чеки на сумму выплат исполнителю.

Чтобы минимизировать риски сотрудничества с исполнителем, стоит прописать в договоре, что он обязан сообщить заказчику об утрате статуса самозанятого. 

Пример:

При сотрудничестве с самозанятыми через Цифровую HR платформу заказчику не придётся переживать, что самозанятый утратит свой статус и не сообщит об этом. Платформа автоматически проверяет статус исполнителя в рамках информационного обмена с ФНС.

Что нельзя писать в договоре с самозанятым

Налоговая служба в своих письмах указала основные признаки, по которым при проверке компаний происходит переквалификация отношений с самозанятыми в трудовые (письмо от 16.09.2021 № АБ-4-20/13183@, от 15.04.2022 № ЕА-4-15/4674@).

Учитывая эти признаки, в договоре нельзя упоминать трудовые функции и нельзя ссылаться на должностные инструкции.

В договоре не должны фигурировать такие понятия как «оклад», «премия», «зарплата». Эти формулировки применяются исключительно в трудовых договорах. Не стоит указывать фиксированную ежемесячную сумму выплат.

В течение года размер ежемесячного вознаграждения должен меняться, так как он зависит от выполнения конкретных задач и объемов работ, а не от самого процесса работы и количества фактически отработанных дней. 

Самозанятый не должен подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка компании. Если исполнитель пять дней в неделю будет находиться в компании с 9:00 до 18:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00, это вызовет подозрения у проверяющих. Такие условия не могут быть прописаны в договоре с самозанятым.

Исполнитель в процессе оказания услуг не обязан подчиняться указаниям руководства компании. Заказчик не должен постоянно контролировать ход работ и вмешиваться в деятельность самозанятого. В договоре допустима такая формулировка: 

Работы не могут полностью обеспечиваться материалами и инструментами заказчика, а также производиться только на его оборудовании. Но в договоре может быть прописано, что заказчик в целях качественного оказания услуг предоставляет исполнителю определенные инструменты.

Относительно самозанятого не могут применяться дисциплинарные меры, они применяются только в адрес штатного персонала.

Также договор не может содержать условия, которые возлагают на исполнителя материальную ответственность.

В договоре нельзя указывать, что необходимым условием для сотрудничества с заказчиком, будет регистрация исполнителя в качестве самозанятого.

Отношения с самозанятым не должны носить систематический характер, заключать договор на длительный период рискованно.

Чтобы налоговая не заподозрила бизнес в незаконной оптимизации НДФЛ и взносов, компаниям безопаснее сотрудничать с исполнителями через специальные электронные площадки.

Цифровая HR платформа обеспечит подписание сторонами договора возмездного оказания услуг в электронном виде. Такой договор учитывает интересы заказчика и исполнителя, при этом не содержит признаков подмены трудовых отношений. Если бизнес заключает такой договор, он не рискует привлечь внимание инспекторов и получить доначисления и штрафы.

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Минимизируйте риски при работе с исполнителями

Нажимая на кнопку, вы разрешаете нам обрабатывать ваши персональные данные и соглашаетесь с условиями оферты.

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Комментарии

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