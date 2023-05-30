Договор с самозанятым: как избежать риска переквалификации в трудовые отношения

Какие разделы включить в договор
Сотрудничество с самозанятым можно оформить на основании договора подряда или оказания возмездных услуг.
Документ должен быть составлен в двух экземплярах и подписан обеими сторонами — заказчиком и исполнителем.
Из чего состоит договор:
Преамбула — в неё включают сведения о сторонах договора.
Предмет договора — в этом разделе перечисляют работы или услуги, которые необходимо выполнить в рамках сотрудничества, и их объём.
Права и обязанности сторон — в этом разделе указывают:
требования к качеству работ, оказанных исполнителем;
обязанность заказчика оплатить выполненные работы;
случаи, когда заказчик вправе отказаться от услуг исполнителя.
Стоимость услуг и порядок расчёта — здесь указывают стоимость услуг по договору, валюту расчёта и порядок производимых выплат.
Именно в этом разделе нужно прописать обязанность самозанятого предоставить заказчику чек на полученную сумму вознаграждения, а также последствия, которые грозят исполнителю, если он не выставит чек или аннулирует его без возврата денег заказчику.
Конфиденциальность — в разделе указывают, какая информация является конфиденциальной, и прописывают условия о её неразглашении.
Ответственность сторон — в этом разделе фиксируют последствия для исполнителя, если он:
не окажет услуги или окажет их некачественно;
нарушит сроки оказания услуг, прописанные в договоре;
нарушит определенные пункты договора.
Здесь же фиксируют ответственность заказчика, например, его обязательство своевременно предоставлять информацию и документы, необходимые для качественного выполнения работ.
Разрешение споров — в этом разделе описывают способы решения спорных ситуаций между заказчиком и исполнителем.
Иные условия — этот раздел включает прочие условия, важные для обеих сторон.
Например, в нём можно указать, что заказчик не обязан выступать налоговым агентом и уплачивать страховые взносы с выплат самозанятому.
Здесь же можно зафиксировать сроки начала и окончания действия договора, если информация о сроках не вынесена в отдельный раздел, и порядок его подписания предусмотрен, например, в электронном виде.
Реквизиты и подписи сторон — указываются со стороны заказчика:
полное наименование (ФИО предпринимателя);
юридический адрес (для организаций);
фактический адрес;
ИНН/КПП;
банковские реквизиты организации или ИП.
Со стороны исполнителя перечисляются:
ФИО самозанятого;
паспортные данные.
В этом разделе предусмотрены подписи сторон.
Обязательные сведения в договоре с самозанятым
В преамбуле договора нужно указать, что сторонами выступают «Заказчик» и «Исполнитель».
В договоре с самозанятым не могут фигурировать такие понятия, как «Работодатель» и «Работник» — это формулировки трудового договора.
Здесь же нужно уточнить, что исполнитель имеет статус самозанятого и уплачивает налог на профессиональный доход.
Пример:
В договоре нужно детально прописать работы, которые должен выполнить самозанятый. Это должны быть не общие формулировки, а конкретные задачи. Помимо перечня работ нужно указать их объём, место проведения и чёткие сроки.
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Минимизируйте риски при работе с исполнителями
Пример:
Если список услуг объемный или состав работ сложный, то лучше расписать его в приложении к договору.
Размер выплат необходимо указать исходя из конкретного объёма услуг, а не за период, например, месяц. В договоре можно указать условие о предоплате, это не противоречит закону.
Окончательный расчёт по вознаграждению проводят по факту принятых работ на основании подписанного акта. Это нужно отразить в договоре.
Пример:
Зафиксируйте в договоре, что исполнитель сам оплачивает налог с полученного вознаграждения, а заказчик не начисляет НДФЛ и не обязан платить страховые взносы с выплат самозанятому.
Пример:
Важно прописать обязанность исполнителя предоставить заказчику чек, после получения оплаты.
Желательно указать временной интервал, в который нужно передать чек, а также зафиксировать последствия, которые ждут исполнителя при невыдаче чека или его аннулировании без возврата денег заказчику.
Пример:
Если заказчик сотрудничает с самозанятыми через специальные электронные площадки, то риск неполучения чека сводится к нулю.
Цифровая HR платформа — официальный партнер ФНС. Сразу после того, как услуги будут оказаны, платформа автоматически формирует чеки на сумму выплат исполнителю.
Чтобы минимизировать риски сотрудничества с исполнителем, стоит прописать в договоре, что он обязан сообщить заказчику об утрате статуса самозанятого.
Пример:
При сотрудничестве с самозанятыми через Цифровую HR платформу заказчику не придётся переживать, что самозанятый утратит свой статус и не сообщит об этом. Платформа автоматически проверяет статус исполнителя в рамках информационного обмена с ФНС.
Что нельзя писать в договоре с самозанятым
Налоговая служба в своих письмах указала основные признаки, по которым при проверке компаний происходит переквалификация отношений с самозанятыми в трудовые (письмо от 16.09.2021 № АБ-4-20/13183@, от 15.04.2022 № ЕА-4-15/4674@).
Учитывая эти признаки, в договоре нельзя упоминать трудовые функции и нельзя ссылаться на должностные инструкции.
В договоре не должны фигурировать такие понятия как «оклад», «премия», «зарплата». Эти формулировки применяются исключительно в трудовых договорах. Не стоит указывать фиксированную ежемесячную сумму выплат.
В течение года размер ежемесячного вознаграждения должен меняться, так как он зависит от выполнения конкретных задач и объемов работ, а не от самого процесса работы и количества фактически отработанных дней.
Самозанятый не должен подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка компании. Если исполнитель пять дней в неделю будет находиться в компании с 9:00 до 18:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00, это вызовет подозрения у проверяющих. Такие условия не могут быть прописаны в договоре с самозанятым.
Исполнитель в процессе оказания услуг не обязан подчиняться указаниям руководства компании. Заказчик не должен постоянно контролировать ход работ и вмешиваться в деятельность самозанятого. В договоре допустима такая формулировка:
Работы не могут полностью обеспечиваться материалами и инструментами заказчика, а также производиться только на его оборудовании. Но в договоре может быть прописано, что заказчик в целях качественного оказания услуг предоставляет исполнителю определенные инструменты.
Относительно самозанятого не могут применяться дисциплинарные меры, они применяются только в адрес штатного персонала.
Также договор не может содержать условия, которые возлагают на исполнителя материальную ответственность.
В договоре нельзя указывать, что необходимым условием для сотрудничества с заказчиком, будет регистрация исполнителя в качестве самозанятого.
Отношения с самозанятым не должны носить систематический характер, заключать договор на длительный период рискованно.
Чтобы налоговая не заподозрила бизнес в незаконной оптимизации НДФЛ и взносов, компаниям безопаснее сотрудничать с исполнителями через специальные электронные площадки.
Цифровая HR платформа обеспечит подписание сторонами договора возмездного оказания услуг в электронном виде. Такой договор учитывает интересы заказчика и исполнителя, при этом не содержит признаков подмены трудовых отношений. Если бизнес заключает такой договор, он не рискует привлечь внимание инспекторов и получить доначисления и штрафы.
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