Экосистема сервисов для эффективного ведения бизнеса от компании Цифровая HR платформа

Каждый день в силу вступают обновленные законы. Если вы не успеваете следить за постоянными изменениями, но хотите, чтобы ваш бизнес работал эффективно и без проблем, тогда на помощь придёт Цифровая HR платформа — экосистема сервисов для автоматизации процессов взаимодействия с внештатным линейным персоналом.
В работе платформы используется предиктивная модель, которая позволяет повысить эффективность подбора, сократить процент невыходов исполнителей и досрочного прекращения работы.
Наша компания помогает привлекать релевантных соискателей под конкретные задачи конкретного бизнеса, а также рационально распределять исполнителей при формировании графиков заданий.
Мы предлагаем прозрачный, легальный электронный документооборот между исполнителем и вашей компанией, быстрый поиск и проверку самозанятых, готовых качественно и своевременно выполнять необходимую работу.
Наша компания поможет вашему бизнесу оптимизировать затраты на ФОТ, а также не тратить время на подбор и дальнейшее взаимодействие с исполнителями.
Найдем и выведем любое количество исполнителей по всей РФ, автоматизируя HR и финансовые процессы
Помогаем бизнесу в поиске и управлении внештатным линейным персоналом
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