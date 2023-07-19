Экосистема сервисов для эффективного ведения бизнеса от компании Цифровая HR платформа

Цифровая HR платформа подберет внештатных исполнителей под любые задачи, облегчит документооборот, сделает его прозрачным и понятным. Экосистема сервисов автоматизирует процессы ведения вашего бизнеса.

Каждый день в силу вступают обновленные законы. Если вы не успеваете следить за постоянными изменениями, но хотите, чтобы ваш бизнес работал эффективно и без проблем, тогда на помощь придёт Цифровая HR платформа — экосистема сервисов для автоматизации процессов взаимодействия с внештатным линейным персоналом.

В работе платформы используется предиктивная модель, которая позволяет повысить эффективность подбора, сократить процент невыходов исполнителей и досрочного прекращения работы.

Наша компания помогает привлекать релевантных соискателей под конкретные задачи конкретного бизнеса, а также рационально распределять исполнителей при формировании графиков заданий.

Мы предлагаем прозрачный, легальный электронный документооборот между исполнителем и вашей компанией, быстрый поиск и проверку самозанятых, готовых качественно и своевременно выполнять необходимую работу.

Наша компания поможет вашему бизнесу оптимизировать затраты на ФОТ, а также не тратить время на подбор и дальнейшее взаимодействие с исполнителями.

Найдем и выведем любое количество исполнителей по всей РФ, автоматизируя HR и финансовые процессы Помогаем бизнесу в поиске и управлении внештатным линейным персоналом Перейти

Реклама: ООО «ПРОЕКТ», ИНН 7733354684, erid: