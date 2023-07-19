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Цифровая HR платформа
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Экосистема сервисов для эффективного ведения бизнеса от компании Цифровая HR платформа

Цифровая HR платформа подберет внештатных исполнителей под любые задачи, облегчит документооборот, сделает его прозрачным и понятным. Экосистема сервисов автоматизирует процессы ведения вашего бизнеса.
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Экосистема сервисов для эффективного ведения бизнеса от компании Цифровая HR платформа
Иллюстрация: Цифровая HR платформа

Каждый день в силу вступают обновленные законы. Если вы не успеваете следить за постоянными изменениями, но хотите, чтобы ваш бизнес работал эффективно и без проблем, тогда на помощь придёт Цифровая HR платформа — экосистема сервисов для автоматизации процессов взаимодействия с внештатным линейным персоналом.

В работе платформы используется предиктивная модель, которая позволяет повысить эффективность подбора, сократить процент невыходов исполнителей и досрочного прекращения работы.

Наша компания помогает привлекать релевантных соискателей под конкретные задачи конкретного бизнеса, а также рационально распределять исполнителей при формировании графиков заданий.

Мы предлагаем прозрачный, легальный электронный документооборот между исполнителем и вашей компанией, быстрый поиск и проверку самозанятых, готовых качественно и своевременно выполнять необходимую работу.

Наша компания поможет вашему бизнесу оптимизировать затраты на ФОТ, а также не тратить время на подбор и дальнейшее взаимодействие с исполнителями.

Найдем и выведем любое количество исполнителей по всей РФ, автоматизируя HR и финансовые процессы

Помогаем бизнесу в поиске и управлении внештатным линейным персоналом

Реклама: ООО «ПРОЕКТ», ИНН 7733354684, erid:

Цифровая HR платформа

Цифровая HR платформа

Помогаем бизнесу в поиске и управлении внештатными исполнителями

696 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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