Авансовые отчеты и как можно с ними работать в электронном виде

Авансовый отчет – документ первичного учета, к нему предъявляются определенные требования в плане оформления и отображения информации. Необходимо четко обозначить тип каждого расхода и предъявить оправдательные (подтверждающие) документы.
При этом у сотрудника на руках может быть несколько документов, подтверждающих один расход, или же разные типы расходов учтены в одном подтверждающем документе. Важно также просчитать все лимиты на расходы и учесть требования политики компании в отношении командировок, если сотрудник отчитывается за расходы, понесенные в командировке.
Как обычно происходит оформление авансового отчета и формирование отчетности в компании:
В среднем, процесс оформления и согласования авансового отчета может занять от двух дней до одной недели, что может сказаться на закрытии отчетного периода и отчетности в целом.
Точки роста – где можно снять лишнюю работу с сотрудника
Описанный процесс можно оптимизировать, в том числе с помощью интеллектуальных решений, сразу на нескольких на этапах:
Занесение документов оправдательных документов в систему для согласования. Маршрутные квитанции, посадочные талоны, кассовые чеки, документы из гостиниц– часть всех этих документов уже в электронном виде. Сотрудник может занести в информационную систему оригиналы оправдательных документов и фото или сканы бумажных оригиналов.
Для занесения документов в информационную систему можно настроить различные автоматизированные каналы:
- отправка документов на служебный электронный ящик;
- использование служебного чат-бота;
- занесение через сканер.
Занесенные документы попадают в информационную систему, и интеллектуальные сервисы, или просто искусственный интеллект (ИИ), получают доступ к ним.
Занесение данных из оправдательных документов в систему. На этом этапе все выполнение работ берет на себя инструмент ИИ:
- идентифицирует сотрудника (по рабочему электронному адресу или номеру телефона) и формирует авансовый отчет для него;
- классифицирует занесенные документы (авиа- или ж/д билет, кассовый чек, посадочный талон, билет аэроэкспресса, счет-фактуру из гостиницы и т.д.);
- извлекает необходимые данные из документов (например, номер документа, сумму расходов, маршрут);
- автоматически заполняет авансовый отчет, используя извлеченные данные. Также автоматически происходит расчет общей суммы расходов, остатка и перерасчета.
Проверка корректности оформления авансового отчета. После автоматического заполнения авансового отчета сотруднику остается проверить корректность данных и отправить отчет на согласование. Этот этап со временем можно полностью исключить, т.к. интеллектуальные сервисы постоянно обучаются на накопленных данных, соответственно, со временем в 100% случаев оформление будет корректным.
Выгрузка информации в учетную систему в автоматическом режиме. На данном этапе использование искусственного интеллекта облегчает формирование пакета структурированных данных.
Формирование проводок. Благодаря автоматизированной выгрузке структурированных данных из информационной системы в учетную, можно настроить автоматическое закрытие расходов, списание затрат на правильные счета и формирование проводок. Бухгалтер выполняет проверку и запускает операции. При постоянном обучении интеллектуальный сервис может самостоятельно выполнять списания без участия специалиста.
Как может выглядеть процесс с использованием инструментов ИИ уже сейчас:
Использование интеллектуальных инструментов способно значительно упростить процесс, сократить трудозатраты и минимизировать риски по срокам и некорректным формулировкам.
По данным проектов Directum, использование интеллектуальных сервисов Ario сокращает время исполнения всего процесса. Уже в первые недели использования сервиса пользователи отмечают высокую точность работы Ario:
- документы классифицируются правильно в 98% случаев;
- корректность извлечения реквизитов из документов - более 92%.
Если вы еще только на первом этапе – задумались об автоматизации процесса, то посмотреть, как это работает в единой системе можно здесь.
Текущее стремительное развитие технологий, заинтересованность со стороны надзорных органов, обновление законодательных актов дают нам возможность помечтать о том, что в обозримом будущем мы сможем избавиться от большинства рутинных операций, а также от большей части неактуальных документов, того же самого авансового отчета.