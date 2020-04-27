На старт, внимание, Минтранс! В России тестируют цифровые грузоперевозки

В феврале 2020 года вышла новость о том, что в нашей стране выработают и закрепят стандарты использования электронной транспортной накладной и электронного путевого листа. И всё это при поддержке Министерства транспорта РФ. Какие планы строят в ведомстве и чего ждать нам, обывателям, от новой инициативы?

Прозрачность перевозок в стране планомерно повышается. Так, в 2019 году стало известно о разработке суперсервиса «Безбумажные перевозки пассажиров и грузов», а в начале 2020-го Минтранс объявил о пилотном проекте по переходу на электронные транспортные накладные (ЭТрН) и путевые листы (ЭПЛ). По мнению представителей ведомства, эксперимент простимулирует бизнес отказаться от бумаги в грузоперевозках, снимет страхи, связанные с электронным документооборотом (ЭДО), и ускорит запуск суперсервиса.

Суперсервис выступит дополнением к технологии ЭДО и повысит удобство онлайн-оформления и сопровождения грузоперевозок. С функциями операторов ЭДО он конкурировать не будет.

Пилотный проект продлится до 30 октября 2020 года и позволит перевести в электронный вид почти три миллиарда перевозочных документов. Эксперимент пройдет на территории Москвы, Московской, Калужской, Рязанской областей, Татарстана и Краснодарского края.

Курировать переход на цифровую модель документооборота будет рабочая подгруппа при межведомственной рабочей группе по внедрению в сфере автомобильного транспорта электронной транспортной накладной и электронного путевого листа. Соответствующий приказ был утвержден 26 марта. В состав рабочей подгруппы вошли представители МВД, ФНС, Минтранса, Ространснадзора, Росавтотранса, Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ), логистического бизнеса и операторов ЭДО.

Директор Ассоциации ЦТЛ Антон Замков возлагает большие надежды на проект:

«Ведение бумажного документооборота составляет 2-2,5% от годового оборота перевозчиков. К этому надо приплюсовать время при прохождении административных процедур и проверок, отсутствие сквозной интеграции данных и дублирование одной информации для разных проверок. И поэтому оцифровка транспортных документов на государственном уровне, создание единых стандартов обмена данными между госорганами и бизнесом — масштабные и важнейшие шаги для развития отрасли» (источник: mintrans.ru).

На официальном сайте ассоциации ЦТЛ сообщается, что совместно с Национальным союзом экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ) в рамках эксперимента будет организовано взаимодействие платформ электронного документооборота (в их числе Directum (сервис Synerdocs) и участие крупнейших грузоперевозчиков и агрегаторов (ГК «Совтрансавто», ГК «Деловые линии», «Сельта» — перевозчик сети «Магнит», АПХ «Мираторг», «Агро-Авто» — перевозчик «Х5 Retail Group», XPO Logistics, FM-Logistic, «Яндекс.Такси»). Компании примут участие в эксперименте на добровольной и безвозмездной основе.

Участие Synerdocs в пилотном проекте не случайно, так как сервис первым на рынке разработал и внедрил решение по обмену электронными транспортными накладными. Рассказывает руководитель бизнес-направления Иван Агапов:

«В 2018 году вышло в свет комплексное бизнес-решение Synerdocs „Электронный документооборот в грузоперевозках“. Сегодня ЭТрН продуктивно используют грузоотправители, грузополучатели и транспортные компании — FM Logistic, DB Schenker RUSSIA, ПДК, Wildberries и другие крупные поставщики торговых сетей. За это время образованы множество цепочек поставок, запущены перспективные пилотные проекты. Плюс мы продвинулись дальше и первыми протестировали полноценное решение по использованию электронной товарно-транспортной накладной. Добавлю, что формат ЭТрН, разработанный Synerdocs, отвечает требованиям госорганов и удобен для бизнеса. Мы готовы поделиться опытом внедрения со всеми участниками эксперимента. Уверен, что благодаря проекту Минтранса нам совместно с другими операторами ЭДО удастся выработать стандарты использования электронной ТрН, а также договориться по единому формату документа».

По итогам эксперимента будут сформированы конкретные предложения по изменению нормативно-правовых актов. Также появится дорожная карта по дальнейшему внедрению ЭТрН и ЭПЛ на территории Российской Федерации.