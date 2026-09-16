Увольнение сотрудника в 2026: пошаговая инструкция, чтобы избежать штрафов и судов

Процедура увольнения сотрудника — это классика трудового права. Но здесь компании часто допускают формальные ошибки: неправильно считают сроки, забывают об уведомлениях или путают основания. В результате получают судебные разбирательства и штрафы. Единственный способ защититься — четко следовать закону. Цифровые инструменты могут помочь, но не заменяют юридической грамотности.

Как уволить сотрудника без последствий? Ответ прост: строго соблюдать нормы, установленные Трудовым кодексом, и фиксировать каждый этап. В статье разберем порядок увольнения работника: расскажем, что считается законным основанием для расставания, чем грозят нарушения регламентов и как современные цифровые инструменты помогают правильно оформить увольнение.

Какие причины для увольнения сотрудника существуют по ТК РФ

В одних случаях инициатором расторжения трудового договора выступает сотрудник, в других — работодатель, а иногда стороны договариваются сами. От выбранного основания зависят процедура, сроки и риски. Разберем основные варианты.

Увольнение по собственному желанию

Наиболее распространенный сценарий. Работнику необходимо написать заявление и предупредить работодателя об уходе за две недели (ст. 80 ТК РФ). Этот срок может быть и меньше, если стороны об этом договорятся. Если сотрудник передумал покидать компанию, то он может отозвать заявление. Сделать это можно вплоть до последнего дня работы. Исключение составляет случай, когда на освободившееся место уже пригласили нового специалиста переводом из другой организации. Как происходит расчет по инициативе работника: сотрудник подает заявление в произвольной форме или по утвержденному в компании шаблону;

начинается двухнедельная отработка, только если не было договоренности об увольнении за более короткий срок (считается с того дня, когда работодатель получил заявление);

в последний рабочий день необходимо подготовить приказ об увольнении по форме Т‑8. Его подписывает руководитель, сотрудник знакомится с документом под подпись;

работнику положены зарплата за те дни месяца, в которые он исполнял обязанности, а также компенсация за неиспользованный отпуск и другие выплаты, если он имеет на них право;

в тот же день выдают трудовую книжку (если она бумажная), справки о заработке и другие документы по запросу.

Существует список оснований, которые ТК РФ причисляет к законным для увольнения по инициативе работодателя (ст. 81 ТК РФ). Какие ситуации попадают в этот перечень: если компания ликвидирована либо ИП прекратил деятельность;

штат организации сокращается;

специалист не соответствует занимаемой должности (например, если на аттестации выяснилась недостаточная квалификация);

работник неоднократно не исполнял свои трудовые обязанности, имеет дисциплинарное взыскание. Что касается ситуации, когда специалист не выполнил ключевые показатели (KPI), Роструд недавно подчеркнул: само по себе это не может быть основанием для расторжения трудового договора. Если у сотрудника нет прогулов и действующих взысканий, уволить его за недостижение показателей нельзя.

Увольнение по соглашению сторон

Это основание (ст. 78 ТК РФ) дает возможность расторгнуть договор в любое время, без отработки и без привязки к дисциплинарным проступкам. Достаточно взаимного согласия работника и работодателя. Вариант выбирают, если обе стороны заинтересованы в быстром расставании. Служащий получает гарантированные условия (например, компенсацию), компания избегает рисков судебных споров.

Увольнение по сокращению штата

Отдельный случай в рамках статьи 81 ТК РФ. В такой ситуации работодатель должен: предупредить служащего персонально под подпись за два месяца;

предложить все вакантные должности, которые работник может занять;

соблюсти преимущественное право: сотрудники с более высокой квалификацией или семейные с двумя и более иждивенцами остаются в первую очередь. Выходное пособие при сокращении равно одному среднемесячному заработку. Если не выполнить эту процедуру, увольнение можно признать незаконным.

Увольнение за прогул и другие проступки

Расстаться с сотрудником можно и без предупреждения, если тот совершил грубое дисциплинарное нарушение. Так, если человек отсутствовал на работе более четырех часов подряд и не предоставил уважительной причины, это считается прогулом. За такой проступок можно уволить, но факт прогула нужно правильно зафиксировать: составить акт, запросить у работника письменное объяснение и дать ему два дня на его составление. Статья 81 ТК РФ перечисляет, за какими еще нарушениями может последовать увольнение: появился на работе в состоянии алкогольного или другого опьянения;

разгласил коммерческую, государственную или служебную тайну, раскрыл персональные данные других работников;

растратил, похитил или уничтожил имущество компании. Для расторжения трудового договора требуется приговор суда или постановление по делу об административном правонарушении. С 1 сентября 2026 года это правило расширяется: теперь для увольнения приговор суда не обязателен. Достаточно, чтобы дело закрыли, но не за отсутствие состава преступления. Например, стороны помирились или истек срок давности. Факт проступка установлен, формального приговора нет, но работодатель все равно может расторгнуть трудовой договор. Уволить сотрудника за проступок можно только в определенные сроки: у работодателя есть месяц с того дня, как он узнал о нарушении. Крайний срок — шесть месяцев с момента, когда сотрудник его совершил. И обязательно нужно запрашивать письменное объяснение (ст. 193 ТК РФ).

Увольнение на испытательном сроке