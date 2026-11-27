С 30 мая 2025 года утечка персональных данных перестала быть теоретическим риском для работодателя. Штрафы выросли так, что один инцидент может стоить дороже, чем несколько лет работы кадрового отдела.

Если из КЭДО утекут данные от 1 тыс. до 10 тыс. сотрудников, компания заплатит от 3 до 5 млн руб. Если затронуты специальные категории данных — от 10 до 15 млн. Утечка биометрии обойдется в 15–20 млн руб., а за повторное нарушение предусмотрен оборотный штраф: до 3% выручки, но не менее 25 млн руб.

В КЭДО сходятся паспортные данные, номера счетов, сведения о зарплате и здоровье, адреса и телефоны сотрудников. Утечка такой информации бьет по конкретным людям и по бизнесу одновременно.

При этом безопасность КЭДО не сводится к защите персональных данных. Система может формально соответствовать 152-ФЗ и при этом хранить документы в открытом виде или передавать их по незащищенным каналам. При выборе ПО проверять нужно и архитектуру, и шифрование, и то, как организован доступ.

Разберем, кто отвечает за безопасность КЭДО, что грозит работодателю при инциденте и по каким критериям выбирать систему, чтобы не стать героем новостей о «сливе базы сотрудников».