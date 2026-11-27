С 30 мая 2025 года утечка персональных данных перестала быть теоретическим риском для работодателя. Штрафы выросли так, что один инцидент может стоить дороже, чем несколько лет работы кадрового отдела.
Если из КЭДО утекут данные от 1 тыс. до 10 тыс. сотрудников, компания заплатит от 3 до 5 млн руб. Если затронуты специальные категории данных — от 10 до 15 млн. Утечка биометрии обойдется в 15–20 млн руб., а за повторное нарушение предусмотрен оборотный штраф: до 3% выручки, но не менее 25 млн руб.
В КЭДО сходятся паспортные данные, номера счетов, сведения о зарплате и здоровье, адреса и телефоны сотрудников. Утечка такой информации бьет по конкретным людям и по бизнесу одновременно.
При этом безопасность КЭДО не сводится к защите персональных данных. Система может формально соответствовать 152-ФЗ и при этом хранить документы в открытом виде или передавать их по незащищенным каналам. При выборе ПО проверять нужно и архитектуру, и шифрование, и то, как организован доступ.
Разберем, кто отвечает за безопасность КЭДО, что грозит работодателю при инциденте и по каким критериям выбирать систему, чтобы не стать героем новостей о «сливе базы сотрудников».
Кто отвечает за безопасность данных в КЭДО: работодатель или вендор
За безопасность персональных данных перед государством и сотрудниками отвечает работодатель. Задача вендора в том, чтобы система соответствовала заявленным требованиям и не создавала уязвимостей.
Хотите разобраться в теме информационной безопасности КЭДО?
Собрали для вас в одном гайде ответы на основные вопросы: как оценить защищенность данных в системе, что такое закрытый контур и кому он нужен, какие инструменты помогут обеспечить сохранность информации и юридическую значимость.
За что отвечает работодатель
С того момента, как компания начала собирать сведения о сотрудниках для кадрового учета, она становится оператором персональных данных.
Это значит, что работодатель обязан принимать правовые, организационные и технические меры для защиты информации от неправомерного доступа, уничтожения, изменения, копирования и распространения. Если данные утекли, отвечать будет компания, а не разработчик системы.
Закон не делает скидку на то, что организация купила готовое решение и не пишет код сама. Передача обработки чувствительной информации подрядчику или использование облачного сервиса не снимает с оператора ответственности. Работодатель все равно остается «крайним» и должен выполнить несколько действий, которые нельзя делегировать вендору:
определить угрозы безопасности данных при их обработке в системе КЭДО;
установить правила доступа к ПДн и обеспечить регистрацию всех действий с ними;
контролировать, какие сотрудники компании имеют доступ к системе и с какими правами;
проводить внутренние проверки и реагировать на инциденты.
Последний пункт особенно важен. Если сотрудник отдела кадров передал данные коллеге из другого подразделения, а у того нет прав доступа, — это нарушение со стороны оператора. Вендор КЭДО тут ни при чем.
За что отвечает вендор
За систему как программный продукт. Если в интерфейсе есть возможность обойти права доступа, данные хранятся в открытом виде или передаются по незащищенному каналу — это зона ответственности разработчика.
Но есть нюанс: вендор не может отвечать за то, как компания настроила ПО после внедрения. Поставщик дал инструменты разграничения доступа, а то, что все сотрудники оказались в одной группе с полными правами, — это уже вопрос к тем, кто настраивал.
Что вендор обязан обеспечить:
работоспособность механизмов защиты — шифрования, аутентификации, разграничения прав;
соответствие системы требованиям регуляторов, если разработчик заявляет об этом;
своевременное устранение уязвимостей в коде продукта;
прозрачные условия по тому, где хранятся данные и кто имеет к ним технический доступ на стороне вендора.
Если поставщик ПО утверждает, что система соответствует 152-ФЗ, это означает, что продукт спроектирован с учетом требований закона. Но аттестацию конкретной инсталляции проводит оператор, то есть работодатель. Вендор не может аттестовать чужую инфраструктуру.
Чем рискует работодатель при утечке персональных данных
Утечка данных из КЭДО редко ограничивается одним последствием. Компания получает штраф, потом сталкивается с иском от сотрудников, теряет репутацию и может лишиться ключевых людей.
Штрафы за утечку персональных данных
С 30 мая 2025 года вступили в силу поправки в КоАП по 420-ФЗ и суммы выросли в разы.
Утечка данных от 1 тыс. до 10 тыс. человек
от 3 до 5 млн руб.
Утечка данных от 10 тыс. до 100 тыс. человек
от 5 до 10 млн руб.
Утечка данных более 100 тыс. человек
от 10 до 15 млн руб.
Утечка специальных категорий данных (о здоровье, судимостях, национальности)
от 10 до 15 млн руб.
Утечка биометрии
от 15 до 20 млн руб.
Отдельный штраф — за то, что компания не сообщила об утечке персональных данных в срок. Это еще от 1 до 3 млн руб.
Раньше можно было заплатить половину в течение 20 дней, но теперь такой опции нет.
Повторная утечка и уголовная ответственность
Если работодатель вновь допустил утечку, появляется оборотный штраф: до 3% выручки компании, но не менее 25 млн и не более 500 млн рублей. Для должностных лиц повторное нарушение обойдется до 1,2 млн рублей.
Уголовная ответственность по ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации) наступает для конкретных людей, а не для компании. Если специалист службы безопасности или администратор системы допустил утечку персональных данных по неосторожности или умыслу, отвечать будет он лично. Для работодателя это означает дополнительный риск: инцидент может закончиться не только штрафом, но и уголовным делом против сотрудника, которого компания нанимала защищать данные.
Трудовые и репутационные последствия
Когда люди узнают, что их паспортные данные, номера счетов и сведения о зарплате попали в чужие руки, лояльность быстро падает. Особенно если утечка произошла из КЭДО — системы, которой сотрудники доверили свои данные добровольно. Для организаций с высокой текучестью (ритейл, логистика, обслуживание) это чревато дополнительным оттоком и ростом затрат на наем.
Новости об утечке из HR-системы разлетаются быстро. Кандидаты видят такие заголовки и делают выводы. Если компания конкурирует за специалистов, репутационный удар может быть очень весомым.
Еще одно последствие — проблемы с партнерами. КЭДО часто связан с 1С:ЗУП, банковскими системами или другими сервисами, через которые проходят данные сотрудников, и утечка запускает цепочку проверок у всех контрагентов. Партнеры могут потребовать дополнительных гарантий или пересмотреть условия договора.
Также после инцидента нужно провести служебное расследование, найти виновного, возможно уволить. Это время и нервы HR-команды и руководителей, которые могли бы заниматься развитием бизнеса.
Действия при утечке персональных данных
Не хочется, но представим: обнаружена утечка. От скорости реакции зависят и штрафы, и масштаб последствий. Ниже — пошаговый алгоритм для работодателя.
Шаг 1. Зафиксировать факт утечки и оценить масштаб
Сначала нужно понять, что именно произошло. Технический сбой, ошибка сотрудника или внешняя атака? Какие данные затронуты, только ФИО и телефоны или паспортные данные и номера счетов? Сколько субъектов пострадало, единицы или тысячи?
От этих ответов зависят дальнейшие действия и сроки уведомления. Если утечка затронула меньше 1 тыс. человек, штраф будет ниже, но обязанность уведомить Роскомнадзор все равно остается.
Шаг 2. Уведомить Роскомнадзор
С 1 марта 2023 года действует требование уведомлять Роскомнадзор об инциденте в течение 24 часов с момента обнаружения. Уведомление подается через официальный портал ведомства.
В уведомлении нужно указать:
сведения об операторе (компания, ИНН, контакты ответственного лица);
обстоятельства инцидента и предполагаемые причины;
категории затронутых данных и примерное число субъектов;
принятые меры и план дальнейших действий.
Шаг 3. Провести внутреннее расследование
Параллельно с уведомлением запускается служебное расследование. Цель — установить причину утечки и виновных, а также собрать доказательства для защиты в случае споров.
Что нужно сделать:
сохранить логи доступа к системе (кто, когда и какие данные запрашивал);
опросить сотрудников, у которых был доступ к данным;
проверить, не было ли внешнего вмешательства — атак, взломов, фишинга;
зафиксировать результаты в акте служебного расследования.
Результаты внутреннего расследования фиксируются во втором уведомлении, которое подается в Роскомнадзор в течение 72 часов после инцидента.
Шаг 4. Уведомить пострадавших коллег
Если данные работников утекли, компания обязана сообщить им об этом. В уведомлении нужно указать, какие именно сведения затронуты, какие меры приняты и что человеку делать дальше (например, проверить банковские счета, сменить пароли).
Закон не устанавливает жесткий срок для уведомления персонала, но затягивать не стоит. Чем позже вы сообщите об утечке, тем выше риск, что сотрудники узнают о ней из новостей или уже столкнутся с последствиями.
Шаг 5. Устранить причину и обновить меры защиты
После инцидента нужно закрыть уязвимость, через которую произошла утечка персональных данных. Это может быть смена паролей, обновление прав доступа, установка дополнительного шифрования или доработка системы.
Также стоит пересмотреть внутренние регламенты: кто имеет доступ к КЭДО, как часто меняются пароли, проводятся ли проверки безопасности. Эти меры помогут избежать новой утечки, ведь повторный штраф уже будет оборотным.
8 критериев безопасности КЭДО: что проверить до подписания договора
Вендоры наперебой рассказывают, что их система «полностью защищена». Проверить это до покупки можно по конкретным признакам. Предлагаем 8 критериев, на которые стоит обратить внимание.
Не поленитесь разобраться, как устроено программное обеспечение. Где хранятся данные, как организованы каналы связи между компонентами, есть ли единая точка входа. Если архитектура предполагает, что данные сотрудников проходят через несколько внешних сервисов, риск утечки растет с каждым звеном. Попросите вендора показать схему архитектуры и объяснить, где находятся критичные данные на каждом этапе. Проверьте, предусмотрены ли дополнительные рубежи защиты, такие как межсетевые экраны.
2. Шифрование данных при передаче и хранении
Спросите у вендора, какие алгоритмы шифрования используются и где хранятся ключи. Если данные передаются по открытым каналам или хранятся в незашифрованном виде — это прямой риск. Хороший признак: шифрование работает по российскому стандарту TLS/ГОСТ TLS и на этапе передачи, и на этапе хранения.
3. Разграничение прав доступа
В системе должно быть понятно, кто и к каким данным имеет доступ. Кадровик видит одни документы, руководитель отдела — другие, рядовой сотрудник — только свои. Если вендор говорит, что «доступ настраивается гибко», попросите показать, как именно. Права должны назначаться без участия программиста и без риска, что один сотрудник получит доступ ко всей базе.
4. Аудит действий в системе
Каждая операция с персональными данными должна фиксироваться: кто открыл документ, кто изменил, кто выгрузил. Без логов невозможно ни расследовать утечку, ни доказать, что компания контролировала доступ. Спросите, хранятся ли логи и как долго, может ли работодатель получить их по запросу.
5. Электронная подпись и ее защита
КЭДО работает с электронными подписями сотрудников. Проверьте, какие виды подписи поддерживает система (УКЭП, УНЭП, Госключ), где хранятся ключи подписи и что происходит с ними при увольнении сотрудника. Если ключи хранятся на сервере вендора без дополнительной защиты, это слабое место.
6. Соответствие требованиям регуляторов
Вендор должен подтвердить, что система соответствует 152-ФЗ и требованиям ФСТЭК. Попросите документы: аттестацию, сертификаты, заключения. Если разработчик заявляет о соответствии, но не может показать подтверждающие бумаги, — это повод насторожиться.
7. Вариант поставки и безопасность облака
Здесь два вопроса в одном. Первый — где физически хранятся данные: на серверах вендора, в облаке или в закрытом контуре компании. Второй — кто имеет технический доступ к этим данным на стороне вендора.
Если система облачная, уточните, в каком дата-центре размещены данные, прошло ли облако аттестацию, есть ли изоляция данных между клиентами. Если нужен закрытый контур — проверьте, может ли система работать on-premise, на серверах компании, без выхода в интернет.
8. Порядок реагирования на инциденты
Спросите, что вендор делает, если в его системе обнаруживается уязвимость. Как быстро он ее закрывает, сообщает ли клиентам, помогает ли с расследованием. В договоре должен быть прописан регламент взаимодействия при инцидентах. Без этого при утечке компания останется один на один с проблемой.
Топ безопасных систем КЭДО
В обзор попали пять продуктов, которые активно используют российские компании. Мы сравнивали их по восьми критериям из предыдущего раздела: архитектура, шифрование, разграничение доступа, аудит, работа с электронной подписью, соответствие требованиям регуляторов, вариант поставки и порядок реагирования на инциденты.
Источники данных: официальная документация и сайты вендоров, публичные материалы о безопасности продуктов.
Система
Аттестаты и лицензии
Вариант поставки
Сильные стороны ИБ
Ограничения
Directum HR Pro
Лицензии ФСТЭК на СЗИ и ФСБ на криптографию; платформа имеет сертификат ФСТЭК по 4-му уровню доверия
Облако (УЗ-1), on-premise, закрытый контур
Микросервисная архитектура, шифрование файлов документов и конфигурационных файлов, ГОСТ TLS, журналы аудита с интеграцией с SIEM
Не участвует в Bug Bounty, криптография от партнера КриптоПро
VK HR Tek
Аттестат ФСТЭК по 3-му уровню
Публичное облако, private cloud, on-premise
Три ЦОД Tier III, защита от DDoS «Хитман», поддержка ГОСТ TLS, пентесты и Bug Bounty, двухфакторная аутентификация, фиксация всех действий пользователей
Нет списков запрета, в on-premise 2FA только по СМС, LDAP без синхронизации ролей
HRlink
Аттестат ФСТЭК по 2-му уровню
Облако, on-premise
Регулярное тестирование на уязвимости, фиксация действий пользователей, 2FA и SSO для доступа
Разработчик не предоставляет лицензию ФСТЭК на разработку СЗИ, в системе нельзя создавать роли, в локальной версии 2FA в разработке
Saby (СБИС)
Нет информации
Только облако
Данные хранятся в сертифицированном ЦОДе, TLS-шифрование по российским алгоритмам, возможность создавать собственные роли
Нет on-premise, нет сертифицированной ФСТЭК версии продукта, тонкая настройка прав доступа — через дополнительное ПО Saby Space
1С:Кабинет сотрудника
Сертификации ФСТЭК нет и не планируется
On-premise, облако
Локальная установка, данные не покидают контур, ЦОД Tier III для облака
Нет ГОСТ TLS, 2FA только по email, три фиксированные роли с правами доступа
Directum HR Pro
Directum HR Pro — HR-платформа для управления персоналом. Закрывает кадровый документооборот, отпуска, командировки и другие HR-процессы в одной экосистеме.
Как обеспечивается безопасность
Система работает на серверах компании, включая полностью изолированный контур без выхода в интернет. Второй вариант размещения — изолированные облачные стенды с аттестацией по УЗ-1.
У вендора есть лицензии ФСТЭК на создание средств защиты информации и ФСБ на работу с криптографией. Платформа, на которой построен продукт, сертифицирована ФСТЭК по 4-му уровню доверия.
Архитектура реализована с сегментацией сети. Микросервисы позволяют вынести личный кабинет сотрудника в демилитаризованную зону (DMZ) — буферный сегмент между внутренней сетью и интернетом. Если злоумышленник атакует кабинет, он упирается в изолированный контур. Ядро с чувствительными сведениями дополнительно закрыто межсетевыми экранами.
Трафик между компонентами защищен криптографией по ГОСТ TLS — это сертифицированное российское решение. Файлы документов и конфигурационные файлы, где хранятся пароли к базам данных, можно шифровать дополнительно. Когда документ уходит на подпись во внешний сервис, передается только его хэш-сумма — восстановить по ней содержимое нельзя.
Права доступа устроены так, что при замещении сотрудника они не передаются новому человеку автоматически. Все операции с данными попадают в журналы аудита, которые подключаются к корпоративной системе мониторинга (SIEM).
Ограничения
Вендор не участвует в публичной программе Bug Bounty. Криптография — партнерская, от КриптоПро, а не собственная разработка.
Saby Staff
Сервис для КЭДО, автоматизации кадрового учета и расчета зарплаты.
Как обеспечивается безопасность
Физически данные размещены в сертифицированном ЦОД, каналы связи защищены по ГОСТ TLS. Безопасность выстроена на нескольких уровнях.
Войти в систему можно по ключу электронной подписи либо по логину и паролю. Пароли хранятся в виде хеша. Дополнительно подключаются СМС-подтверждение и ограничение по IP-адресу. Все события фиксируются в журнале.
Для корпоративной аутентификации поддерживается LDAP, включая совместимые каталоги вроде Astra Linux Directory. Администратор может создавать собственные роли и распределять права под структуру компании.
Ограничения
Продукт доступен только в облаке вендора. Установить его на серверы компании или развернуть в изолированной сети нельзя. Для организаций, которые по политике безопасности не могут выносить данные за периметр, это недопустимо.
Сертифицированной ФСТЭК версии КЭДО у Saby нет. За соответствие требованиям регуляторов, в том числе приказа ФСТЭК №21, отвечает клиент и его инфраструктура. Списки запрета в базовой поставке отсутствуют. Настроить права на уровне отдельного документа или записи справочника можно только в Saby Space — это дополнительное платное ПО.
VK HR Tek
VK HR Tek — решение для КЭДО от VK Tech.
Как обеспечивается безопасность
Систему размещают в публичном облаке, в private cloud или на серверах заказчика. Облачная версия прошла аттестацию ФСТЭК по третьему уровню защищенности. Это подтверждает, что продукт соответствует требованиям 152-ФЗ.
Данные хранятся в катастрофоустойчивой конфигурации из трех ЦОД уровня Tier III. Если одна площадка выйдет из строя, работа системы не прервется. От DDoS-атак защищает «Хитман» — собственная система VK Tech.
Безопасность заложена в процессы создания продукта. Компания проводит внутренние и внешние пентесты, статический анализ кода и поддерживает публичную программу Bug Bounty. Каналы связи защищены по ГОСТ TLS.
Вход в систему возможен только через HTTPS с двухфакторной аутентификацией. Любое действие пользователя, включая неудачные попытки входа, фиксируется в логах и хранится весь срок сотрудничества. Права распределяются по принципу минимальных привилегий, администратор может создавать собственные роли. Корпоративная аутентификация работает через OIDC и OAuth 2.0.
Ограничения
Доступ управляется на уровне заявок, которые могут включать несколько документов. Настроить права для отдельного файла или записи справочника нельзя. Списки запрета для пользователей не предусмотрены.
В локальной версии второй фактор — только СМС. При интеграции с Active Directory через LDAP группы и роли не синхронизируются. Протокол отвечает только за аутентификацию. Документа, который показывает, какие меры Приказа ФСТЭК №21 закрывает продукт, вендор не предоставляет.
HRlink
HRlink — сервис КЭДО, который работает в облаке и на серверах заказчика.
Как обеспечивается безопасность
У системы есть аттестат ФСТЭК по второму уровню защищенности (УЗ-2).
В процессе создания продукта компания применяет статический анализ кода (SAST), динамический анализ (DAST) и фаззинг-тесты. Внутренняя служба ИБ проверяет систему каждые три недели. Раз в год защищенность КЭДО анализирует сторонняя организация с аттестацией ФСТЭК.
Пароли хранятся в виде криптографического хеша. Передача данных идет по TLS. Действия пользователей попадают в журналы и передаются в SIEM. Для доступа используются двухфакторная аутентификация и SSO, есть интеграция с Active Directory.
Ограничения
Разработчик не предоставляет лицензию ФСТЭК на разработку средств защиты информации. Полностью изолированный контур развернуть не получится. Системе требуются внешние подключения: к удостоверяющему центру для электронной подписи, сервисам уведомлений и ЕПГУ. Собственные роли создать нельзя, списки запрета доступа не реализованы. В локальной версии двухфакторная аутентификация пока в разработке.
Криптографические лицензии ФСБ есть у партнеров, а не у самого разработчика. Это ЦОД, удостоверяющие центры и интеграторы. Меры Приказа ФСТЭК №21 по защите персональных данных закрываются наложенными средствами.
1С:Кабинет сотрудника
1С:Кабинет сотрудника — решение для КЭДО от 1С. Его часто выбирают компании, которые уже работают в экосистеме 1С.
Как обеспечивается безопасность
Продукт устанавливается на сервер внутри сети организации. В этом случае данные остаются в контуре компании. Облачная версия размещена в дата-центре Tier III. Это дает отказоустойчивость на уровне физической инфраструктуры.
Ограничения
Поддержки ГОСТ TLS нет. Интеграция с корпоративными каталогами (ALD/AD) не предусмотрена. Из второго фактора доступен только email. Списки запрета и управление правами на уровне отдельного документа не реализованы.
Ролевая модель фиксированная. Собственные роли не создать, набор прав не изменить. На выбор доступны три готовых профиля. Компаниям со сложной структурой и особыми требованиями к разграничению обязанностей этого недостаточно.
Сертификации ФСТЭК у продукта нет. Вендор объясняет это тем, что система не выполняет функций защиты информации. Для работы нужны внешние подключения к сервисам 1С: для СМС, push-уведомлений и активации. Развернуть систему в полностью изолированной сети без выхода в интернет не получится.
Какую систему выбрать в зависимости от масштабов бизнеса
Выбор защищенного КЭДО зависит от размера компании и требований к безопасности.
Малый бизнес выигрывает от облачных решений, с которыми возможен запуск за недели, без своей инфраструктуры и штата поддержки. Главное — проверить, есть ли у облака аттестация, двухфакторная аутентификация и понятный порядок реагирования на инциденты. Если компания уже работает в какой-то экосистеме, логично выбирать КЭДО из нее — меньше интеграций, быстрее старт.
Крупной компании нужен коннектор к учетной системе, гибкие маршруты согласования и возможность кастомизации. Здесь стоит смотреть на решения с микросервисной архитектурой, интеграцией с SIEM и поддержкой собственных ролей. Минус таких систем — порог входа по лицензиям: для компаний меньше нескольких сотен сотрудников они могут быть экономически невыгодны.
Закрытый контур требует on-premise без выхода в интернет. Проверьте, может ли система работать полностью изолированно, есть ли локальный удостоверяющий центр и не требует ли продукт внешних подключений для активации или уведомлений.
Объекты критической инфраструктуры (КИИ) не обойдутся без сертификации ФСТЭК и отечественной криптографии. Здесь важно наличие аттестата и лицензий на разработку СЗИ и на использование криптографии у самого разработчика. Если лицензии есть только у партнеров, для КИИ это может стать ограничением.
Итоги
За безопасность персональных данных в КЭДО перед регулятором и сотрудниками отвечает работодатель, даже если система куплена у надежного вендора. Ответственность поставщика — отсутствие дыр в продукте, а задача работодателя — настроить права доступа и контролировать, кто внутри компании видит данные.
Восемь критериев из этой статьи можно превратить в чек-лист и пройти по каждому пункту с вендором до подписания договора. Если разработчик не может показать документы или уходит от ответа на вопрос о шифровании, архитектуре или аудите, стоит изучить альтернативные варианты.
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